Максим Артамонов Как звёзды лягут В Перми растёт спрос на эзотерические услуги Поделиться Твитнуть

В прошлом году в России отмечался всплеск интереса к астрологическим прогнозам и эзотерике. По данным ВЦИОМ, россияне стали тратить на астрологию и нумерологию больше денег, чем на продукты питания, а рынок оккультных услуг вырос в 20 раз: расходы населения на магов составили 2,4 трлн руб., а на еду — 2 трлн руб. Согласно статистическим данным, каждый четвёртый россиянин верит в эффективность эзотерики, а 60% населения хотя бы раз обращались за помощью к таким специалистам. «Новый компаньон» выяснил, что из себя представляет эзотерический рынок в Перми.

Больше всего запросов в Сети в 2024 году было связано с онлайн-гаданиями и астрологическими прогнозами: трафик соответствующих сайтов увеличился, а среднее время, которое проводили на них пользователи, выросло на 19%. Прирост интернет-трафика у эзотерических порталов в сравнении с предыдущим годом составил 38%. Такие данные представили аналитики Yota. При этом наиболее популярной оказалась нумерология: число пользователей сайтов с этой тематикой увеличилось в 1,5 раза, а трафик вырос в 1,7 раза.

Профессиональный таролог Ольга Малева отмечает, что тема эзотерики достаточно востребована в Перми, но не только в последний год, а последние пять лет.

По её словам, появляется много специалистов, работающих в разных направлениях. Это не только Таро, но и астрология, родология и нумерология.

Повышение спроса отмечает также ведический астролог Ирэна Тетеревникова. Количество обращений к ней в 2024 году выросло почти на 30% по сравнению с 2023 годом.

В то же время, по словам хозяйки эзотерического пространства «Центр Вселенной» и директора магазина «Две метлы» Ольги Шавалеевой, спрос на астрологию и связанные с ней услуги в Перми сохраняется, но динамики не наблюдается, а в прошлом году даже отмечался некоторый спад. Это связано с тем, что были востребованы недорогие услуги, но по тем, которые стоят от 5 тыс. руб. и дороже, было зафиксировано снижение покупательной способности.

«В Перми очень низкая покупательная способность. Услуги в диапазоне 1,5—2,5 тыс. руб. востребованы, но всё, что дороже 5 тыс. руб., проседает», — пояснила Ольга Шавалеева.

Аниматоры для взрослых

Ольга Малева отмечает, что люди стали чаще взаимодействовать с эзотериками на офлайн-мероприятиях. Например, на праздновании дней рождения, различных девичниках или нетворк-мероприятиях, куда специалиста-эзотерика приглашают в качестве ведущего или гостя, чтобы он провёл какой-то интерактив.

«Грубо говоря, это аниматоры для взрослых. И в этом смысле интерес действительно усилился. Раньше люди обращались лишь за онлайн-консультациями, а сейчас начали приглашать тарологов на вечеринки, на таро-вечера. Это стало наиболее популярно как раз в прошлом году», — объяснила таролог.

Что касается цен, то они зависят от формата. Например, если это бизнес-завтрак в формате нетворкинга, то стоимость начинается от 500 руб. за человека, а если частное мероприя­тие, то всё обсуждается в индивидуальном порядке.

«В целом на такие события собираются от 10 до 15 человек, в зависимости от локации. Я предпочитаю быть приглашённым гостем, поэтому формат выбирает заказчик», — добавила Ольга Малева.

По данным Ирэны Тетеревниковой, в этом году цены на услуги специалистов уже выросли в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Это коснулось в первую очередь запросов на годовую прогностику, детских гороскопов (потенциал ребёнка, методы взаимодействия) и полной трактовки гороскопа по 12 сферам жизни (личность, семья, деньги, отношения, здоровье и т. д.). Стоимость такой годовой прогностики начинается от 10 тыс. руб.

Рост цен также отмечает Ольга Шавалеева — в среднем с начала года на 10—25%. В частности, в «Центре Вселенной» индивидуальная часовая консультация сейчас стоит 7 тыс. руб., расчёт «Майя предназначение» — 5 тыс. руб., а полный разбор судьбы по календарю Майя обойдётся уже в 12 тыс. руб.

Скептическая Пермь

Директор магазина «Две метлы», который оказывает эзотерические услуги на рынке уже семь лет, отмечает, что многие люди очень долго присматриваются и приходят спустя годы.

«Этим Пермь сильно отличается от других городов: у пермяков есть скептицизм и подозрительность. Есть люди, которые долго смотрят, а есть те, кто приходит сразу, но «середнячка» вообще нет», — пояснила Ольга Шавалеева.

Запросы, с которыми пермяки приходят к специалистам по астрологии, зависят от мастера и его специфики, говорят эксперты, опрошенные «Новым компаньоном». Чаще всего пермяков интересуют отношения, финансы, работа и переезды. Однако в 2024 году фокус внимания стал меняться.

«В прошлом году у меня было много вопросов про финансы: где искать и как менять работу, куда поехать, но в последнее время обращается много студентов. Они начали выбирать поступ­ление в вузы осознанно: просят посмотреть, как будет развиваться их карьера, если выберут тот или иной вуз», — рассказывает Ольга Шавалеева.

Изменение запросов отмечает также Ирэна Тетеревникова. Если раньше, ещё пять лет назад, был интерес к темам из разряда «Когда я выйду замуж?», то сейчас такого нет. Люди стали обращаться с вопросами предназначения, главных задач, талантов и источников дохода, гармоничной семейной жизни и здоровья.

В то же время она отметила, что растёт количество псевдоастрологов, то есть людей без специального образования и надлежащей практики.

«Поэтому в плане эффективности запросов загвоздка больше не в том, верить ли в астрологию как в науку, а в том, как найти проверенного профессионала», — пояснила Тетеревникова.

Тем не менее житейские темы по-прежнему остаются востребованными: это любовь и отношения, работа и деньги, переезды и отпуска — то есть всё, что волнует людей на уровне чувств, эмоций и быта. С такими вопросами горожане обращаются к астрологам, нумерологам и специалистам по Таро. И, по мнению экспертов, интерес пермяков к астрологии и связанным с ней темам должен остаться на таком же уровне.

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