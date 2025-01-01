Полина Путякова журналист За гранью банкротства Как новые экономические реалии влияют на устойчивость бизнеса Поделиться Твитнуть

Рост неплатежей, увеличение долговой нагрузки на бизнес и высокая ключевая ставка создают серьёзные риски для экономики. Эксперты прогнозируют волну корпоративных банкротств, а также отмечают снижение инвестиционной активности и ухудшение платёжной дисциплины. Эти факторы влияют на предприятия и дестабилизируют экономическую ситуацию.

Ситуация неплатежей

По данным Пермьстата, по состоянию на начало декабря 2024 года суммарный объём просроченной кредиторской задолженности увеличился по сравнению с той же датой предыдущего года на 14%. При этом сумма просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками достигла 34,3 млрд руб. при 24,4 млрд руб. на 1 декабря 2023 года (прирост 40%).

В том числе просроченную кредиторскую задолженность имело почти каждое второе предприятие отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование и водоснабжение», каждое четвёртое предприятие добывающей отрасли, каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности.

Общий объём дебиторской задолженности за тот же период вырос на 19%, в том числе перед поставщиками — на 20%, с 31,1 млрд до 37,3 млрд руб.

Помимо этого, в числе неблагоприятных факторов старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова называет рост обязательств по кредитам у небанковских организаций в целом по России почти на 23%, при этом совокупная прибыль организаций снизилась на 9%, а убыток увеличился на 43%. Одновременно спрос на меры поддержки, которые представляют собой предоставление рассрочек по уплате налогов, увеличился в два раза.

О нестабильности в платёжной сфере говорят и представители бизнеса. Согласно результатам опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, в третьем квартале 2024 года «неплатежи со стороны контрагентов» как фактор, ограничивающий деятельность компаний, впервые с начала 2020 года вышли на первое место, этот фактор отметили почти 37% респондентов. Для сравнения: в первом и втором кварталах его отмечали только 23 и 22% респондентов соответственно.

Опубликованные данные системы «СПАРК-Интерфакс» также свидетельствуют о снижении в течение 2024 года доли компаний, в среднем оплачивающих счета в срок. Интересно, что эта тенденция была зафиксирована вне зависимости от масштаба предприятий и про­явилась в крупном, среднем и малом бизнесе.

Как предполагают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), всплеск неплатежей также связан с высоким уровнем ключевой ставки. Компаниям было выгоднее частично изъять средства из оборота и перенаправить их на срочные депозиты и в безрисковые облигации.

На начало декабря годовой прирост средств предприятий на рублёвых срочных депозитах составил +35% в номинальном выражении и +24% в реальном. При этом средства предприя­тий на рублёвых расчётных и текущих счетах сжались за год на 2% в номинальном выражении и на 10% в реальном. Последнее становится фактором, усложняющим взаимные расчёты между предприятиями и, при прочих равных условиях, способствующим замедлению динамики производства и экономики в целом.

В то же время опросы Российского союза промышленников и предпринимателей показали, что значение третьего квартала оказалось пиковым и к концу года, как видно из результатов мониторинга, ситуация несколько улучшилась — этот фактор вновь отметили 22% организаций.

«То есть те бурные темпы роста экономики, успешно поглощённые плоды импортозамещения и налаживание новых экономических связей уже перестают действовать как драйвер поддержки российской экономики и в чём-то российская экономика начинает сдавать свои позиции», — комментирует ситуацию Юлия Стародумова.

По её мнению, данная ситуация возникла вследствие бурного роста в предыдущий период. В связи с тем, что российская экономика с 2022 года испытывала динамичный подъём производства, происходил быстрый рост инвестиций, поддерживаемых различными госпрограммами, ростом номинальных заработных плат, снижением безработицы, ростом потребления. Но одновременно всё это стимулировало высокую инфляцию, которая, несмотря на все усилия Банка России, закрепилась на высоком уровне.

Причины ухудшения платёжной дисциплины связаны с высокой стоимостью кредитов, комментирует декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

«Сейчас предприятия берут займы в основном на пополнение оборотных средств, для закрытия текущих потребностей при возникновении кассовых разрывов — на выплату заработной платы, закупку расходных материалов и так далее. Это потребности, которые существуют у предприятий практически всегда. Ставка по банковским кредитам — это до 5—6 п. п. к ключевой ставке, кроме того, стоимость кредитов на пополнение оборотных средств всегда выше, чем иных. Поэтому и растёт задолженность предприятий», — говорит экономист.

За чужой счёт

Последствия неустойчивой финансовой ситуации связаны с рисками стагнации производства или вообще его остановки из-за повышения ставки, считает Татьяна Миролюбова. Бизнес откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, растёт задолженность бизнеса по кредитам на пополнение оборотных средств и т. д. Кроме того, возникают риски сокращения экспорта продукции — в первую очередь с длинным циклом производства.

Антиинвестиционные тенденции отмечает и директор КРМЗ, председатель Пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов.

«Ещё в прошлом году было понятно, что рост экономики, который мы наблюдаем, обес­печен проектами, запущенными в предыдущие годы, когда производства могли брать кредиты и развиваться. А сегодня предприятия останавливают инвестпрограммы, поскольку стоимость кредитов запредельна из-за текущей ключевой ставки. Политика Центрального банка с 2024 года, очевидно, в целом направлена на снижение инвестиционной активности. При этом государство точечно дотирует отдельные отрасли, например оборонно-промышленный комплекс, и предприятия, которые производят критически необходимую импортозамещающую продукцию, в обход кредитных организаций», — рассказывает эксперт.

Он отмечает, что для обрабатывающей промышленности единственной действующей сегодня программой поддержки остаются займы от Фонда развития промышленности на приобретение оборудования.

Однако Юлия Стародумова уверена, что рост дебиторской и кредиторской задолженности говорит о дальнейшем развитии экономики России.

«Дебиторская и кредиторская задолженность возникает тогда, когда предприятие не может расплатиться за поставленное сырьё или полученный товар, но точно планирует заработать средства в будущем. В этом случае задолженность — это альтернативный способ взять в долг деньги, сырьё или готовые товары. Данная ситуация свидетельствует не столько о проблемах экономики, сколько об альтернативном пути развития. Косвенно об этом говорит то обстоятельство, что темпы роста кредиторской задолженности превышают темпы роста дебиторской задолженности. Именно она помогает, по сути, за чужие деньги, в долг купить сырьё и производить продукцию и представляет собой бесплатный кредит для предприятий», — говорит экономист.

В то же время, по словам Дмитрия Теплова, фактически речь идёт о том, что крупный бизнес перекладывает свою кредитную нагрузку на малые и средние производственные компании. Он отмечает, что подобное уже происходило в 2014—2015 годах в аналогичных условиях роста ключевой ставки.

Основания для банкротств

Как следствие существующей финансовой ситуации, эксперты говорят о рисках банкротства части предприятий. К началу 2024 года российская экономика оказалась перед угрозой скачка корпоративных банкротств, считают эксперты ЦМАКП. Причиной этого называется высокий уровень ставок в экономике, создающий давление на бизнес в виде значительных платежей по займам.

По оценкам ЦМАКП, за минувший год доля выручки предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне, увеличилась более чем вдвое и приблизилась к 20%.

По мнению Татьяны Миролюбовой, основания для роста количества корпоративных банкротств в 2025 году действительно существуют. И они связаны не только с высокой ключевой ставкой, но и с увеличением налогового бремени на бизнес. Речь идёт о росте ставки по налогу на прибыль, введении ставки налога на прибыль для ИТ-сферы в 5%, введении НДС для малого бизнеса на УСН и пр. Усиливать не­устойчивость бизнеса будет и дальнейший рост инфляции.

Вероятность именно такого развития событий видит и Юлия Стародумова. Все последние годы — годы дешёвых доступных кредитов и расширенной поддержки различных отраслей — предприятия активно привлекали заёмные средства. Сейчас ужесточение условий кредитования сделало невозможными рефинансирование существующих долгов и получение новых кредитов. В свою очередь, рост дебиторской задолженности приводит к дефициту оборотных средств, что затрудняет выполнение текущих обязательств и, соответственно, так по цепочке может быть затронуто достаточно большое количество предприятий.

«Налоговый фактор тоже окажет своё действие. И дело не только в повышении ставок, но и в усилении контроля со стороны государственных органов, увеличении штрафа за налоговые нарушения. Эти и другие финансовые санкции могут привести к критическим последствиям для предприятий», — считает Юлия Стародумова.

Также среди факторов, влияющих на финансовое состояние бизнеса, можно отметить продолжаю­щееся повышение цен на все материалы, комплектующие и ресурсы, отмечает Дмитрий Теплов.

В целом кризисная ситуация предприятий и даже целых отраслей — нормальная часть экономического процесса, отмечает эксперт. Вопрос в том, как государство может поддержать их в этот момент, на что направлено законодательство в таких ситуациях.

«В России пока законодательство и правила банковской системы направлены на то, чтобы скорее закрыть компанию и распродать её имущество, на это работает целая индустрия конкурсного управления», — рассуждает эксперт.

Облигационные сложности

В конце 2024 года было зафиксировано замедление темпов прироста корпоративного кредитного портфеля. По оценкам ЦМАКП, они упали с 2,0—2,3 до 0,8% в месяц. Одновременно произошло кратное увеличение разрыва между доходностями корпоративных облигаций и безрисковых ОФЗ, что свидетельствует о резком ухудшении настроений участников рынка относительно рисков корпоративного долга.

Как отмечают в ЦМАКП, происходящее создаёт существенные трудности с рефинансированием ранее накопленной задолженности для заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. И это, в свою очередь, грозит ростом числа дефолтов и кросс-дефолтов (объявление дефолтов по двум и более выпускам облигаций эмитента).

Дефолтов по облигациям не стоит ожидать в сегменте крупнейших компаний и компаний с высоким уровнем государственной поддержки, поскольку их устойчивость остаётся очень высокой, уверен аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. При этом многие маленькие компании или компании с высокой долговой нагрузкой и низким кредитным рейтингом уже под угрозой.

Эту точку зрения в целом поддерживает и старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов, однако он отмечает, что отдельные исключения возможны. Например, текущий дефолт государственного холдинга «Росгеология» и вероятность дефолта ФПК «Гарант-Инвест», которую эксперт оценивает как очень высокую.

«Однако в основном у акционера есть бизнес, который спасает компании, например, АФК «Система» спасла «Сегежу», акционер ЮГК за долю в компании спас свой угольный бизнес, Газпромбанк поддерживает «ВКонтакте», государство спасло Роснано и т. д.», — отмечает эксперт.

Риски дефолтов обусловлены в первую очередь высокой стоимостью обслуживания долга по действующим ставкам, говорит Никита Бороданов. Соответственно, под угрозой находятся компании, которые либо взяли в 2024 году долг с плавающей ставкой и не ожидали сохранения её на высоких значениях в течение столь длительного времени, либо компании, которым будет необходимо рефинансирование долга в 2025 году.

В «Цифра брокер» также ожидают увеличения количества дефолтов на рынке облигаций в 2025 году. Даже несмотря на ожидающееся постепенное смягчение денежно-кредитной политики, по среднегодовому уровню ставок этот год может быть более напряжённым, чем предыдущий, отмечает ведущий специалист департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Владимир Корнев. Но и текущий их уровень делает долговое бремя непосильным для некоторых закредитованных компаний — процентные расходы вполне способны превысить размеры зарабатываемой прибыли и сделать компанию убыточной. Далее ухудшение финансового состояния снижает привлекательность эмитента в глазах инвесторов, и компания сталкивается с затруднениями в попытке рефинансировать долг. Это обычно и приводит к дефолту.

Наиболее рискованным при этом является сегмент высокодоходных облигаций (ВДО), говорит Никита Бороданов. Это компании с рейтингом ниже A−. В компании ожидают, что количество дефолтов может быть больше, чем в 2024 году, но не в разы. С большой вероятностью это явление не будет слишком масштабным и повлияет на цены и доходности в основном только в сегменте ВДО и облигаций третьего эшелона.

Что касается отраслевой принадлежности, то на данный момент Владимир Корнев отмечает весьма высокие риски у строительных и девелоперских компаний. Особенно в случае, если доля финансирования их проектов за счёт эскроу-счетов невелика, а существенная часть их долга, более 50%, представлена облигациями. Помимо необходимости рефинансирования, в данном случае риском является возможное падение доходов этих компаний из-за сворачивания льготных ипотечных программ.

В минувшем году дефолты по своим обязательствам допустили пять эмитентов, в 2025-м эти цифры могут вырасти в разы, считает Владимир Корнев.

«По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), уровень дефолтности по итогам 2024 года оставался низким — менее 0,1% от совокупного объёма по непогашенному номиналу. Этот уровень в 2025 году наверняка вырастет, но вряд ли настолько, чтобы повлечь за собой сколь-либо заметные потрясения на рынке. Это было бы возможно в случае вхождения экономики в жёсткую рецессию, когда, помимо роста ставок, компании вдобавок столкнулись бы с сильным падением выручки и прибыли, чего в целом по стране пока не наблюдается», — рассуждает эксперт.

А вот количество банкротств, вероятно, будет более значительным, считает Никита Бороданов.

«Участники долгового рынка обязаны раскрывать отчётность, и её анализ не даёт оснований ожидать огромного количества дефолтов или банкротств. В то же время среди непубличных компаний будет уже значительно больше плачевных ситуаций», — полагает Бороданов.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация в целом снижает привлекательность корпоративных облигаций как направления инвестирования, поскольку выбор эмитента потребует серьёзного анализа его финансовой ситуации. В то же время Антон Куликов приводит четыре критерия, упрощающих принятие решения.

«Рейтинг BB+ или ниже от АКРА или «Эксперт РА», отсутствие отчётности по МСФО, объём выпуска менее 1 млрд руб. и лизинговая компания с долей спецтехники, кроме автомобилей и грузовиков, более 50%. Если совпадает три и более критерия, мы рекомендуем проявлять особую осторожность», — заключает эксперт.

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