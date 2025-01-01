Полина Путякова журналист Золото дороже денег Эксперты прогнозируют доходность вложений в драгметалл Поделиться Твитнуть

В 2024 году золото продемонстрировало наибольшую рублёвую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке, констатировал Центробанк в январском отчёте «Обзор рисков финансовых рынков». Котировки этого актива выросли более чем на 44% за год. Для сравнения: доходность второго по этому показателю инструмента — рублёвых фондов денежного рынка — составила 18,4%.

Также, по данным Всемирного совета по золоту, в минувшем году россияне купили рекордное количество золота — 2,7 млн унций в слитках, монетах и ювелирных изделиях. Это пятый по величине показатель среди всех стран, или примерно четверть годового объёма добычи в стране. Прирост спроса на золото по сравнению с 2023 годом составил 4% в ювелирных изделиях и 9% в слитках и монетах. При этом, если рассматривать только четвёртый квартал 2024 года, прирост спроса на золото в слитках и монетах в России составил 20%.

Одним из активных потребителей золота на российском рынке в 2024 году был Центробанк, обращает внимание аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. В августе 2024 года доля золота в международных резервах России достигла 29,8% — рекордных $180 млрд. Десятилетие назад показатель был менее 20%.

Эксперт отмечает повышенный спрос и со стороны физических лиц: по итогам 2024 года объём потребления золотых слитков в России, по предварительным оценкам, составил около 220—250 млрд руб., что примерно соответствует 30—35 т, но доля обратной продажи металла в общих заявках не увеличилась, это говорит о сохраняющемся спросе именно на накопление драгоценного металла.

Важным потребителем золота в России также стала ювелирная отрасль. В 2024 году она осуществила клеймление ювелирных изделий из золота российского производства весом 55,08 т, по сравнению с 54,44 т в 2023-м. Но тут потребление как раз несколько замедляется из-за высоких цен на золото, отмечает Иван Ефанов.

Происходящее в России соответствует общемировым тенденциям: в 2024 году прирост среднегодовой цены по сравнению с 2023 годом составил 23%, а спрос в стоимостном выражении достиг невиданных ранее уровней.

«Сочетание рекордных цен на золото и объёмов производства привело к тому, что в четвёртом квартале объём продаж составил 111 млрд долларов США. В 2024 году был достигнут рекордный годовой показатель в 382 млрд долларов США», — говорится в отчёте Всемирного совета по золоту.

Дело в цене

По данным генерального директора Ассоциа­ции ювелиров Вадима Серова, объём ювелирного рынка в России в 2024 году составил 460 млрд руб., что на 26% больше показателя предыдущего года. Эксперт отмечает, что подав­ляющее большинство ювелирных украшений на рынке — более 90% — российского производства. Оставшаяся часть в основном приходится на страны евразийского пространства.

Особенно активно развивалась торговля ювелирными изделиями на маркетплейсах. С ноября 2023 года по ноябрь 2024-го через этот канал их было приобретено на 22,2 млрд руб., что на 65% больше год к году. Такие данные опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на First Data. По информации «Ведомостей», доля онлайн-продаж ювелирных изделий достигла 27% рынка, треть из этого объёма приходится на маркетплейсы. Пресс-служба SOKOLOV приводит такие данные: продажи золотых изделий бренда в Пермском крае на Wildberries за 2024 год выросли на 9% в натуральном выражении и на 56% в деньгах.

Несмотря на то что динамику роста объёмов определяли в основном учётные цены на драгоценные металлы, продолжает Вадим Серов, рынок вырос не только в денежном измерении: в штучных продажах увеличение составило 3—5%.

Высокие цифры прироста в основном обеспечены ростом цен, согласен с коллегой исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Он приводит данные Росстата, согласно которым за 2024 год оборот в категории «Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или ювелирные изделия из серебра и их части» составил 281 млрд руб. (+37,4% к 2023 году). При этом средняя цена золота в 2024 году составила 7,1 тыс. руб./грамм и выросла к предыдущему году на 32,6%.

«Таким образом, без учёта роста стоимости золота оборот ювелирных изделий вырос всего на 4,8%», — констатирует эксперт.

В сети ювелирных салонов «Драгоценная Орхидея» даже отмечают снижение спроса в количественном выражении во всех сегментах — массовом, премиальном и суперпремиальном.

«При этом нельзя сказать, что покупатели премиального сегмента начали мигрировать в массовый сегмент. Каждый сегмент сохраняет свою целевую аудиторию, а изменения в покупательском поведении скорее связаны с изменяющимися экономическими условиями и стратегиями сбережений, чем с переориентацией потребителей на более доступные категории товаров», — говорят представители сети.

В то же время продажи золотых украшений SOKOLOV в розничных магазинах бренда в Перми за прошлый год выросли на 12%, а в денежном выражении — на 39%. Это более высокие темпы, чем в среднем по России. И снова свою роль сыграл рост цен: средний чек на золотые украшения в городе достиг 22 178 руб., что на 33% выше, чем годом ранее.

Долго ждать

Одним из факторов, формирующих спрос на ювелирные изделия в 2024 году, оказался инвестиционный спрос. Это уже стало устойчивой тенденцией на фоне роста стоимости золота и экономической неопределённости, констатируют в «Драгоценной Орхидее».

В компании отмечают, что наибольшей популярностью среди покупателей, ориентированных на инвестиции, пользуются изделия без вставок, такие как цепи и браслеты, где основную ценность представляет чистый вес золота. Однако набирает популярность и инвестиция в золотые украшения с драгоценными камнями — бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами, так как эти камни имеют высокую ценность и ликвидность. В отличие от изделий без вставок, ювелирные украшения с драгоценными камнями сочетают в себе сразу две ценности — стоимость золота и ценность натурального камня, которая со временем может увеличиваться.

Массовые золотые изделия в качестве средства сбережения и инвестирования эффективны, считают в «Драгоценной Орхидее». При выборе ювелирных изделий в инвестиционных целях эксперты советуют учитывать чистый вес золота, пробу металла и возможность его последующей реализации. Украшения без вставок предпочтительны, так как их цена максимально близка к стоимости самого металла, а ликвидность остаётся высокой.

В то же время, по словам Владимира Збойкова, ждать возможности даже просто вернуть вложенные в золотые изделия деньги придётся долго, до тех пор, пока золото не вырастет в цене в два раза от момента покупки. Он отмечает, что в стоимости ювелирного изделия золото составляет максимум половину, но чаще — гораздо меньше. В SOKOLOV отмечают, что для инвестиций годятся только коллекционные антикварные уникальные изделия, имеющие историческую или культурную ценность.

Этот вывод подтверждают и цифры. По данным Вадима Серова, в среднем по рынку стоимость золотого изделия без вставок составляет 8,5 тыс. руб. за грамм. При этом цена грамма золота в ювелирных изделиях не превышает по Перми 4 тыс. руб.

Прогнозировать будущую динамику цены грамма золота в ювелирном изделии, а значит, и срок окупаемости инвестиций тем более сложно, что на неё влияет множество факторов.

«Биржевой курс золота влияет на ценообразование на ювелирном рынке, но он не является единственным определяющим фактором. В числе прочих — уровень спроса и предложения, сезонность, кластер магазина и другие. При изменении биржевого курса стоимость изделий не меняется мгновенно ещё и потому, что существует определённый запас, прежние закупки, а срок оборачиваемости ювелирных украшений составляет от года до полутора лет», — отмечает Вадим Серов.

О физическом золоте можно говорить только как о средстве сбережения, да и то лишь в долгосрочном периоде, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Для инвестиционных целей имеет смысл выбирать другие варианты вложений в этот актив.

Золото в бумагах

Само по себе золото является хорошим вариантом инвестирования, уверен Иван Ефанов. В периоды экономической неопределённости именно контрциклический инвестиционный спрос стимулирует рост цен на золото, тогда как в периоды экономического подъёма его стимулирует уже потребительский спрос. При этом разнообразие источников спроса делает золото менее волатильным активом, чем фондовые индексы или другие сырьевые товары.

«В силу этих своих особенностей золото небезосновательно считается средством защиты от инфляции. Согласно статистическим данным, с 1971 года цены на золото опережали индексы потребительских цен США и мира. В годы, когда инфляция в США составляла от 2 до 5%, котировки золота в среднем росли на 8% в год. При более высоких уровнях инфляции рост цен на золото был ещё более выразительным. Поэтому в долгосрочной перспективе золото не только позволяет сохранить капитал, но и помогает прирастить его», — рассуждает эксперт.

Инвесторы могут выбирать между покупкой физического золота, открытием металлического счёта в банке и различными биржевыми инструментами, которые можно назвать более эффективными, но требующими определённых знаний, говорит Елена Кожухова.

«Так, можно купить золотой биржевой фонд или фьючерс на золото, рублёвое золото в граммах. Или акции золотодобывающих компаний, например «Полюса» или «Селигдара». Но в этом случае стоит учитывать финансовое положение и особенности корпоративного управления самих компаний», — поясняет эксперт.

Например, за последние 12 месяцев котировки «Полюса» выросли на 74%, «Селигдара» — на 27%, а «Южуралзолота» снизились на 4%.

Также для инвестирования в золото отлично подойдёт инструмент GLDRUB_TOM, добавляет Иван Ефанов. Это аналог обезличенного металлического счёта: инвестор не покупает физический актив, но биржа обеспечивает этот инструмент золотом, которое находится в НКЦ и за хранение которого инвестору не нужно платить. Инструмент переносит все свойства золота и позволяет отыграть девальвацию руб­ля, утверждает аналитик.

«Ещё один, более экзотический инструмент — это золотые облигации, у нас их выпус­кает эмитент «Селигдар». Золотые облигации, как и другие долговые бумаги, выпускаются эмитентом для привлечения заёмного капитала. Главное отличие их от обычных облигаций в том, что номинальная цена и размер купона привязываются к стоимости стандартного золотого слитка определённого веса», — рассказывает Иван Ефанов.

У новой отметки

Эксперты ожидают сохранения позитивной динамики золота в 2025 году.

Цены на золото в долларах в середине февраля находятся у очередного исторического максимума и психологически важной отметки $3000, отмечает Елена Кожухова. Преодоления этого уровня можно ожидать в случае усиления мирового торгового противостояния, в частности введения в апреле масштабных пошлин США, или усугубления ситуации на геополитическом фронте.

«На данный момент попытки разработать план достижения перемирия на Украине снижают спрос на золото, а если конфликт в ближайшие месяцы действительно удастся остановить, в драгоценном металле может произойти фиксация прибыли. Тем не менее в поддержку актива по-прежнему могут выступать другие обозначенные выше факторы, а также новые снижения процентной ставки ФРС по ходу года», — говорит эксперт.

В «Цифра брокер» ожидают, что золото продолжит рост в 2025 году и достигнет отметки $3500.

«Геополитическая напряжённость сохраняется, фиатные валюты продолжают печататься, а администрация Трампа добавит неопределённости завтрашнему дню. Центральные банки, особенно стран БРИКС, продолжат скупать золотые слитки, а китайцы и индийцы не будут изменять национальным традициям и продолжат спонсировать рост рынка золотых украшений», — рассуждает Иван Ефанов.

Всемирный совет по золоту также ожидает, что центральные банки и частные инвесторы будут стимулировать спрос на золото, поскольку экономическая неопределённость поддерживает роль золота в качестве средства хеджирования рисков.

В отчёте организации отдельно упоминается, что цены на золото продолжат оказывать давление на рынок ювелирных изделий. Об этом говорит и Вадим Серов. Эксперт считает, что, несмотря на традиционно высокий и относительно стабильный спрос на ювелирные украшения в России, рекордные цены на золото позволяют предположить, что рост ювелирного рынка в 2025 году будет ниже, чем годом ранее. Скорее всего, рынок сохранит умеренный рост — 10—12%, прогнозирует Вадим Серов.

В пресс-службе SOKOLOV отмечают, что сильнее всего на волатильность рынка реагирует средний ценовой сегмент. Спрос в люксе и премиуме растёт в силу отсутствия альтернатив в лице мировых брендов за счёт состоятельных клиентов, а средний ценовой сегмент перетекает в низкий, обеспечивая его рост. Однако эта ситуация может измениться к 2026 году, когда набежавшие проценты по вкладам сформируют отложенный спрос.

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