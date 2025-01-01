Елена Бардукова Желание без возможностей Как пермские аграрии пересматривают принципы ведения бизнеса Поделиться Твитнуть

В 2024 году сезон сельскохозяйственных работ стал непростым для аграриев региона. Но в целом итоги года, говорят эксперты отрасли, можно оценить как более успешные, чем годом ранее. Тем не менее сложности остаются: помимо погоды, на ведении агробизнеса сказываются текущие экономические условия.

По предварительным данным Пермьстата, валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в 2024 году составил 351,9 тыс. т — на 24,4% больше, чем в 2023 году. Положительную динамику показали овощи открытого и защищённого грунта, их собрали 111,5 тыс. т, что на 1,1% превышает показатели 2023 года. Но при этом на 1,1% сократился валовой сбор картофеля — 215 тыс. т.

Качество под угрозой

«Если взять «борщевой набор» — овощи, картофель — сезон был сложным для сельхозпредприятий. У картофеля из-за длительных осадков июля—августа сильно выражен фито­фтороз, поэтому показатели качества и урожайности низкие. Поэтому, если отбросить наценки переработчиков и ретейла, у производителей в этом сезоне неплохая цена на картофель, но нет достаточного количества и качества. То же самое и по другим овощам. С овощами открытого грунта сложилась трудная ситуация в плане уборки. В октябре были сильные заморозки, и многие сельхозтоваропроизводители не смогли собрать урожай капусты и моркови на хранение», — объясняет Виктор Пащенко, председатель комитета Пермской ТПП по развитию агропромышленного комплекса, коммерческий директор ООО «Феникс».

Стоит добавить, что в январе в Прикамье увеличились цены практически на весь наблюдаемый ассортимент плодоовощной продукции, включая картофель. Согласно информации Пермьстата, по сравнению с декабрём 2024 года рост составил 3,1%. Больше всего подорожали огурцы (+12%), чеснок (+9,8%), капуста (+6,4%) и картофель (+6,1%).

Похожая ситуация сложилась и с зерновыми культурами. Из-за переувлажнения почвы уборка на одном из этапов оказалась под угрозой. По словам генерального директора агрофирмы «Труд» Владимира Юшкова, всё про­изошло достаточно быстро, и зерно проросло: «Зерно должно обладать энергией роста. А если силы роста в семенах зерновых культур нет, это негативно скажется на качестве посевной 2025 года. Сейчас получить качественные семена будет серьёзной проблемой, придётся уходить в закуп. А это дополнительные затраты, увеличение себестоимости».

При этом, отмечают эксперты, в достаточном объёме получилось заготовить корма для животных.

Положительную динамику показала молочная отрасль: надой на одну корову в 2024 году в сельскохозяйственных организациях, помимо субъектов малого предпринимательства, составил 8780 кг. Годом ранее этот показатель составлял 7789 кг. В птицеводстве кардинальных изменений нет — средняя яйценоскость одной курицы-несушки осталась примерно на том же уровне, что и в 2023 году — 327 яиц (+0,3%), но производство яиц снизилось на 0,9%.

Также, сообщил Пермьстат, на 5,5% в хозяйствах всех категорий сократилось поголовье крупного рогатого скота, коров — на 2,9%, овец и коз — на 18%. При этом на 15,3% и 0,1% выросло поголовье свиней и птицы соответственно.

Объёмы производства скота и птицы на убой увеличились на 1,4%. В ведомстве отмечают рост удельного веса производства крупного рогатого скота — с 28,1 до 28,3%, свиней — с 19,4 до 21,6%, а также снижение доли птицы — с 51,2 до 48,8%.

Единицы по краю

В этом году сельхозпроизводители Прикамья столкнулись с такой проблемой, как резкий скачок цен на удобрения и ГСМ.

«По некоторым позициям цена на сложные удобрения дошла до 49,8 руб. за килограмм. То же самое произошло с ценами на топливо. Зимой стоимость дизельного топлива достигала 82,5 руб. за литр. Сейчас она опустилась, но, по опыту, обычно после начала посевной кампании цена на дизельное топливо снова вырастает примерно на 10—15%. Это всё может негативно сказаться на проведении посевной кампании», — объясняет Владимир Юшков.

Также отмечается рост цен на сельхозтехнику и запчасти более 20%. Например, по словам агрария, буквально три года назад «Кировец» стоил порядка 11 млн руб., теперь его цена достигает 22 млн руб. Опасения вызывает и индексация утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, что может напрямую повлиять на её стоимость и доступность для фермеров.

«Накладываются и экономические факторы, такие как отсутствие доступных кредитов. Если люди успели оформить льготные кредиты по льготной ставке и получили оборотные средства для проведения посевной кампании, то инвестиционных кредитов практически не было выдано. Поэтому не происходит массового обновления парка техники — лишь единицы по краю. Изменились ставки и на такой инструмент поддержки, как лизинг», — говорит Виктор Пащенко.

По данным Пермьстата

В регионе есть крупные хозяйства, реализую­щие серьёзные инвестиционные проекты, например «Заря Путино» в Верещагинском округе, но таких единицы. Местные производители хотят расти, но у них есть определённая финансовая загруженность при отсутствии доступных инвестиционных кредитов.

В таких условиях представители агропромышленного комплекса рассматривают разные варианты. Иван Огородов, директор Пермского НИИ сельского хозяйства — филиала ПФИЦ УрО РАН, поясняет, что есть примеры, когда предприятия минимизируют удельные затраты через масштабирование производства. Но это опять же крупные хозяйства, у которых есть возможность вкладывать инвестиции в своё развитие.

Есть те, кто пересматривает принципы ведения агробизнеса. Так, отмечается стабильно высокий спрос и цена на говядину. Соответственно, некоторые хозяйства, особенно находящиеся на грани рентабельности, к сожалению, снижают поголовье крупного рогатого скота.

«Другие предприятия ищут варианты, при каком объёме можно снизить затраты на единицу произведённой продукции. Стоимость энергоресурсов, труда, запчастей растёт, господдержка не увеличивается. И при низкой цене на зерно ты либо будешь его выращивать, либо откажешься от этого вообще, потому что стоимость дизельного топлива, удобрений не окупается стоимостью продукции. Есть примеры, когда в растениеводстве хозяйство пере­ориентируется с зерновых на масличные, потому что они прибыльнее в конкретный момент времени. Есть и такие, кто решает: нет цены на зерно — соответственно, и сеять не будем, пусть земля стоит год. Но здесь всегда возникает вопрос: что делать с людьми? Ведь если они уйдут, например, в промышленность, обратно уже не вернутся», — говорит Иван Огородов.

Эксперт отмечает, что вопрос кадрового обеспечения стоит в отрасли достаточно остро. И это характерная черта промышленного регио­на, где крупные предприятия активно развиваются и «отвлекают» кадры. Конкурировать с ними могут только индустриальные сельскохозяйственные предприятия, производящие продукцию в промышленных масштабах. В других случаях экономика АПК просто не позволяет платить такую же зарплату, как в промышленности или строительстве. Вторая причина — отток численности трудоспособного населения из сельских территорий Пермского края.

Что с ценами?

Иван Огородов объясняет, что отрасль напрямую зависит от ценообразования на рынке: по какой цене предприятие продаёт молоко, мясо, овощи и сколько при этом тратит на удобрения, средства защиты растений, ГСМ, зарплаты сотрудников, технику и т. д. И темпы роста совершенно разные, что, в свою очередь, приводит к значительному повышению себестоимости продукции.

Между тем в 2023 году произошло резкое снижение закупочных цен на молоко, и многих это привело к серьёзным убыткам, вплоть до четвёртого квартала 2024 года, когда ситуация начала выравниваться.

«Сейчас, в первом квартале, цена более-менее нормальная. И тенденция дефицита молока в России достаточно своеобразна. В первую очередь это сигнал о том, что на рынке не хватает молока. С другой стороны, у нас есть такой биржевой продукт, как растительный жир, цена на который понемногу начала расти. Значит, появился спрос на ввоз этого продукта. Что будет с сырым молоком, время покажет», — говорит Виктор Пащенко.

Владимир Юшков отмечает, что к середине марта закупочная цена на молоко начнёт понижаться, так как традиционно рост идёт зимой. Соответственно, ближе к лету снижение смогут наблюдать и конечные потребители.

«Но здесь может произойти ситуация, когда сельхозтоваропроизводители закупочные цены понизят, а ретейл и торговые сети оставят их на прежнем уровне. Такое тоже не исключаю, потому что мы сами делали срез цен и наблюдали, что наценка на продукты питания, которые мы производим, достигала 70—120%. Я считаю, что такие наценки недопустимы, потому что не все люди на сегодняшний день могут себе позволить приобретение таких продуктов. 15—20% вполне достаточно для того, чтобы у ретейла оправдывались затраты. Ни в коем случае не должно происходить такого роста цен», — считает Владимир Юшков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.