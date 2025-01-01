Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фильм-призёр Каннского фестиваля, новые выставки и музыкальные спектакли Афиша уикенда 21–23 февраля Поделиться Твитнуть

Эстетский чёрно-белый фильм португальского режиссёра Мигеля Гомиша с Гонсало Уоддингтоном и Кристой Альфаяте в главных ролях. В мае 2024 года на Каннском кинофестивале картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. Эдвард — британский госслужащий в Рангуне, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы. В одиночестве он отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни; но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним. Картина снята по повести Сомерсета Моэма, которую режиссёр превратил в историософскую трагедию абсурда. Ближайшая параллель — фильм Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес» (1990) о глупых белых людях, которые растворяются и погибают, вторгшись на территорию чужой, управляемой вековыми законами, заведомо непостижимой культуры.

Выставка посвящена 80-й годовщине Победы. Представлены материалы из фондов Пермского краеведческого музея: фотографии пермских частей и соединений, а также личные документы, вещи и награды пермяков — генерал-майора В. А. Бурмасова, майора Н. М. Некрасова, лейтенанта К. А. Турбасова и других. Выставка призвана напомнить о подвигах наших земляков, воевавших в составе пермских формирований. У некоторых пермских частей боевой путь оказался непродолжительным. Другие соединения, несмотря на тяжелые бои, которые им пришлось вести под Москвой и Ржевом, Ленинградом и Орлом, встретили День Победы в Германии, Австрии, Венгрии или Чехословакии. Некоторым пермякам выпало участвовать и в боевых действиях против Японии на Дальнем Востоке.

Фотография — это не просто фиксация действительности, но и инструмент, который во многом формирует восприятие мира. Снимки способны передавать художественные образы и документировать реальность, отражая при этом субъективный взгляд фотографа. Плёночная фотография — способ создания снимков с помощью светочувствительной плёнки. Цифровая фотография своей простотой и доступностью практически вытеснила плёночную. Несмотря на это, она продолжает жить благодаря тем, кто видит мир через особый «видоискатель». «Видоискатели» — выставка аналоговой фотографии и разговор о ней. Как фотографы — профессионалы и любители — продолжают работать с плёнкой? Что их мотивирует и в чём они видят ценность этого процесса? Частью выставки станет действующая фотолаборатория, где каждый сможет ненадолго погрузиться в мир технологий проявки и аналоговой печати фотографий.

Космос огромен и неизведан, и жителям Земли всегда хотелось выбраться за пределы планеты и узнать, что же скрывается там, в темноте? На занятии юные посетители музейного центра поговорят об этапах, ключевых и переломных моментах в истории освоения космоса, а также о механизме, который позволил впервые покинуть пределы нашей планеты. Разберутся с устройством и основными принципами действия ракеты. Выяснят, для чего ракете нужны утяжелители и стабилизаторы. Познакомятся с разными видами динамических игрушек и узнают, как изготовить динамическую ракету из подручных материалов, которую можно будет запускать в полёт.

Интерактивный спектакль театра «Кустодес» поставлен по мотивам повести-сказки Астрид Линдгрен. Необычная девочка Пеппи живет в небольшом городе в собственном доме. Её отец — пират, он остался в Африке и стал там вождем племени, а мамы своей она не знала. Вместе с Пеппи живут животные: обезьянка Господин Нильсен и лошадка. Фантазёрка Пеппи не учится в школе, она говорит то, что думает, и друзьям с нею бывает трудно, зато никогда не скучно. Маленькие зрители спектакля смогут не только посмотреть, но и поиграть с Пеппи.

Спектакль, созданный к 300-летию Перми по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова, представляет собой уникальный образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актёров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией. Актёры не только поют, но и играют на специально сделанных музыкальных инструментах — пэлянах, барабанках, медных духовых, что создает самобытный художественный мир. Нарочитая театральная условность сценического действия позволяет отвлечься от романа и тем более фильма по этому произведению. Это сочинённый мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, а металлическая сила Пришлых проваливается в мягкие мхи и доброту Местных. Режиссёр и хореограф — Олег Глушков.

Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Лорганизаторы события предлагают отметить последнюю субботу зимы громким концертом! Группа «Без сахара» исполнит лучшие и редкие песни группы «СПЛИН».

Романсы на стихи русских поэтов в исполнении композитора, музыкального руководителя и дирижёра Театра-Театра, неоднократного номинанта и лауреата «Золотой Маски», заслуженного работника культуры РФ Татьяны Виноградовой. За время работы в театре Татьяна Виноградова написала музыку для десятка спектаклей и принимала участие в создании музыкального оформления многих постановок. Спектакль-концерт «И чувства вновь крылаты...» — ее сольный авторский проект. Татьяна Вячеславовна предстанет перед зрителями как композитор цикла романсов на стихи поэтов Серебряного века (и не только), как тонкий, харизматичный исполнитель собственных произведений.

Фотограмма — это способ получения изображения с помощью светочувствительных материалов и химических растворов без использования фотоаппарата. В качестве примера будут показаны фотограммы участников «Мастерской практической светописи» — фотокружка, созданного Александром Романовым на базе студенческой студии телевидения в ПГНИУ. Участники мастер-класса смогут собственноручно создать изображение формата А4, проэкспонировать его, а после — проявить и зафиксировать при красном свете в условиях тёмной комнаты, расположенной прямо в пространстве выставки «Видоискатели». В результате на фотобумаге получится негативное изображение предметов — фактически их теней. При желании отпечаток можно сканировать, инвертировать в фоторедакторе и получить позитив.

Большой концерт композитора Ильи Бешевли со струнным квинтетом, на котором будет представлен новый альбом «INRU», а также прозвучат лучшие произведения за 12 лет творчества. Илья Бешевли — композитор и музыкант родом из Сибири. Его кинематографичные, выразительные мелодии — это саундтрек к северному сиянию, к неизбежному наступлению зимы, к первым послезакатным звёздам на небе, к искрам ночного костра.

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