Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День коми-пермяцкого языка, выставка Петра Фролова и трибьют Владимиру Данилину Афиша на неделю 17–23 февраля Поделиться Твитнуть

В День коми-пермяцкого языка Светлана Королёва — научный руководитель лаборатории теоретической и прикладной фольклористики ПГНИУ — расскажет о мифологических представлениях коми-пермяков о духах — «хозяевах» пространства и неупокоившихся человеческих душах. Эти существа появляются днём или ночью, принимают самые разные обличья — от необычных до заурядных, вредят или помогают людям. Их нечеловеческую сущность выдают какие-либо аномалии. При коммуникации с такими существами — иногда вынужденной, а иногда и добровольной — важно соблюдать установленные правила. Современная фольклористика и этнография не только накопили богатый материал о народной демонологии, но и предлагают новые объяснительные модели, почему этот пласт народных верований так устойчив.

Концертный проект Piano Gala — это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, только один-единственный луч софита — на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. Михаил Дубов — профессор Московской консерватории, декан факультета исторического и современного исполнительского искусства, кандидат искусствоведения. Солист Московского ансамбля современной музыки (МАСМ). Творческие интересы музыканта включают в себя широкий диапазон музыкальных стилей и направлений, его репертуар постоянно пополняется, в том числе редко исполняемой музыкой прошлого и сочинениями композиторов сегодняшнего дня. В программе — произведения Шуберта, Чайковского, Равеля, Стравинского и Кейджа.

Концерт посвящен выдающимся представителям российского музыкального авангарда XX века. В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат авангардные произведения 1900-1920-х годов. В программе представлена музыка ярчайших представителей «русского авангарда» начала ХХ века, таких как Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Николай Рославец, Иван Вышнегрдаский, Леонид Половинкин. На концерте прозвучат яркие и радикальные произведения, отражающие революционные идеи того времени. Все произведения представлены в уникальных и эксклюзивных версиях Московского ансамбля современной музыки для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели.

Сергей Танеев — любимый ученик Петра Ильича Чайковского, выдающийся пианист своего времени. В первом отделении концерта прозвучат его романсы на стихи Афанасия Фета, Якова Полонского, Сюлли-Прюдома, Шарля Бодлера и других поэтов. Во втором отделении — Фортепианный квинтет, одно из поздних произведений композитора. Исполнители: солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано) и солисты оркестра Пермского театра оперы и балета: Руслан Разгуляев (фортепиано), Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт), Игорь Галкин (виолончель).

Пётр Фролов — детальный художник. Его работы погружают зрителя в фантазийный мир, сказочное путешествие, из которого не хочется возвращаться. «Письма друзьям» — это зашифрованное послание, текст в изображениях, который надо разгадать и расшифровать. Автор не расшифровывает нарисованное — каждый в холсте видит то, что ему видится. Получается личное прочтение письма-образа. Отдельное выставочное пространство посвящено знаменитой фроловской «Азбуке». Азбука-загадка, азбука-квест, путь длиной в 59 букв — 33 русских и 26 английских, который так интересно пройти. 14 лет художник работал над этим проектом, в 2017 была издана «Русская Азбука», в 2024 — «Английская Азбука».

Встреча посвящена 300-летию начала Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Ильдар Маматов расскажет о книгах издательства «Маматов» о Верхнекамье, включая Соликамск и Бабиновскую дорогу. В качестве приглашённого гостя выступит уральский путешественник Виктор Иваницкий из Екатеринбурга. Его тема — «Бабиновский тракт: современное состояние, что и как посмотреть». Виктор расскажет об истории открытия тракта Артемием Бабиновым, а также о главных святынях вогулов: Чаньвинской пещере и Золотой Бабе. Особое внимание будет уделено северным и южным веткам Бабиновской дороги, рассказу о современном состоянии тракта и о достопримечательностях, которые стоит посетить.

Грязь, разруха, разлагающиеся трупы, смрад, отравленный воздух... В Фивах только что закончилась гражданская война. Развязавшие ее братья Этеокл и Полиник, сыновья Эдипа, мертвы. К власти приходит Креонт. Стремясь предотвратить новые волнения и навести порядок в стране, он приказывает с почестями похоронить Этеокла, а Полиника, нарушившего договор о смене власти, оставить на растерзание птицам и псам. Юная Антигона решает предать тело брата земле. За нарушение запрета царя ей грозит смертная казнь... Опера Ольги Шайдуллиной была написана специально для Театра-Театра. В 2022 году спектакль получил три Национальные театральные премии «Золотая маска». В ролях: Альберт Макаров, Эва Мильграм, Анна Огорельцева, Анна Сырчикова.

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под огромным количеством псевдонимов — Слава КПСС, Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Слава Карелин и т.д. — стал известен в 2010-е: 2012 годом датирован его первый EP «Ежемесячные». Огромную популярность Слава КПСС приобрёл как участник рэп-баттлов на питерских баттл-площадках. Параллельно Слава КПСС продолжал выпускать музыку — в 2017 году вышел его дебютный лонгплей «Солнце мёртвых». Вячеслав известен своими резкими и провокационными высказываниями о других музыкантах, общественных ценностях и политике. В его дискографии можно найти большое количество сатирических песен, высмеивающих коллег по цеху.

В 2025 году фестиваль «Флаэртиана» отмечает тридцатилетие. В преддверии юбилея «Флаэртиана» начинает проект «Док.Суббота»: каждые две недели зрители смогут увидеть фильмы-лауреаты прошлых лет. В программе первого вечера — два фильма, исследующих важные социальные темы через локальные истории. «Занавес» Владимира Головнёва — победитель фестиваля 2009 года в номинации «Лучший короткометражный фильм» — рассказывает о театре маленького уральского города Ирбит. Режиссёр показывает, как театр, выезжая на гастроли в деревни, становится мостом между городской и сельской жизнью, объединяя людей через искусство. Вторая картина — «Широкие объятия» Юлии Киселёвой, получившая приз зрительского жюри в 2012 году. Это история о московских студентах-волонтёрах, которые помогают пожилым людям в домах престарелых.

Шоу посвящено памяти народного артиста России, чемпиона мира среди иллюзионистов Владимира Данилина. «Чемпион магии» — это история творческого пути и культурного наследия артиста, рассказ о личности Данилина, о его трудах, о самых известных событиях его биографии. В шоу будут представлены известные номера Владимира Данилина, в том числе «Ширма» — легендарный номер, удостоенный Гран-при на чемпионате мира F.I.S.M., а так же номера, демонстрирующие современные возможности иллюзионной магии.

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