Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выставка вязаных ковриков, кормление зверушек и «Спящая красавица» Афиша на уикенд 14–16 февраля Поделиться Твитнуть

«Всё связано» — выставка про связь поколений и про то, как эта связь поддерживается. Валентина Пономарёва — создательница сказочных панно в авторской технике «кружевной аппликации» и автор многочисленных стихов. Её работы находятся в коллекции пермского музея советского наива, Пермской художественной галереи, музея наивного искусства (Екатеринбург) и в частных коллекциях. На создание каждого панно уходит несколько месяцев кропотливой ежедневной работы. Сюжеты Валентина Тимофеевна выбирает, «как настроение подскажет», и до сих пор оно подсказывало в основном сценки из сказок и народных песен.

Февральская премьера на большой сцене ТТ — настоящий подарок для всех, кто соскучился по драме, спектакль по написанной без малого 200 лет назад пьесе Николая Васильевича Гоголя. Дворянин Иван Кузьмич Подколёсин, решив жениться, обращается к свахе Фёкле Ивановне. Эту же сваху Агафья Тихоновна Купердягина, 26-летняя купеческая дочь, просит найти достойного жениха. Казалось бы, складывается идеальная пара. Но счастливой женитьбы не происходит… Зрители увидят драматический спектакль, в котором полностью сохранён текст Гоголя, действие не перенесено в современность, а психологический портрет каждого персонажа тонко, с предельным интересом и нежностью прорисован ведущими артистами труппы.

На тематической экскурсии «Великий князь Михаил Александрович: жизнь и служение Отечеству» рассказ пойдёт о жизненном пути Михаила Александровича Романова, его семейном окружении, о его взаимоотношениях с отцом — императором Александром III — и братом — императором Николаем II; о его взрослении и образовании, службе офицером, участии в Первой мировой войне и командовании знаменитой Дикой дивизией. Будет уделено внимание деятельности на посту члена Государственного Совета и Комитета министров, участию в создании Государственной Думы, а также общественному служению. В заключение речь пойдёт о пермском периоде Михаила Романова. Экскурсию ведёт Дмитрий Софьин, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Исторического парка «Россия — Моя история».

«Селенитовая комната» открылась для посетителей 15 февраля 2015 года. Аналогов ей нет не только в России, но и в мире. Скопления полупрозрачного минерала образовались в кунгурский век раннепермской эпохи и сейчас являются уникальными минеральными реликтами пермского геологического периода. О селените говорят, что он сохранил свет пермского периода. Пермский краеведческий музей приглашает на сборные экскурсии по «Селенитовой комнате», приуроченные к 10-летию экспозиции. Участники экскурсии узнают о происхождении и свойствах селенита, познакомятся с историей камнерезного промысла в Прикамье, увидят произведения камнерезного искусства из коллекции Пермского краеведческого музея.

В Доме Мешкова пройдут завершающие события выставки «Кто там?!», рассказывающей о мифологических персонажах в культуре коми-пермяков и их значении в народной педагогике. На музейном занятии «Следопыты» (15 февраля, 10:30 и 16:30, 0 + от 4 лет) юные посетители выставки научатся распознавать звериные следы, найдут всех зверей, «разбежавшихся» по выставке, и заполнят дактилоскопическую карту. Участники сборной экскурсии «Луншöрика, вакуль, вöрись» (15 февраля, 12:00 и 16:30, 6 +) узнают, почему в баню не ходили в полночь, а детей не отпускали в поле; что означают слова «ур», «кашник» и «чöрс»; как коми-пермяки объясняли загадочные явления и как это связано с их бытом и мифологией. Главная героиня музыкального интерактивного спектакля «Путешествие Камушки» (16 февраля в 16:00, 0 +, от 3 лет) отправится в волшебное путешествие по Пермскому краю, будет учиться играть на пылянах и печь перепечи, отмечать Сабантуй с татарами и петь песни с медведем из Соликамска. Творческий коллектив — сказочная мастерская «Поленница». Автор сценария и режиссёр — Елена Бычкова.

Событие для тех, кто беспокоится о своём ментальном здоровье; безопасное пространство, где можно лучше познакомиться с собой, получить актуальные знания о психологии, освоить важные навыки проживания эмоций, найти полезные увлечения и единомышленников. В программе: лекции «Связь тела и психики» и «Личные границы», круглый стол «Проживание кризисов», паблик-ток «Как мы выбираем себе партнёра»; дыхательные практики, мастер-класс по импровизации, арт-терапия, киноклуб с просмотром и обсуждением мультфильма «Головоломка 2» и другие события.

В Пермском зоопарке впервые выходят «в люди» миниатюрные пустынные лисички — фенеки. Самые маленькие представители семейства псовых проживают в павильоне «Экзотические животные» по соседству с мангустами и сурикатами. Они недавно прибыли в зоопарк, успешно прошли карантин и готовы предстать перед посетителями. Фенек — очаровательное создание с большими глазами и огромными ушами: уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы. На протяжении выходных дней в зоопарке проходят показательные кормления животных. 15 февраля — «День влюблённых в зоопарк»: кормление животных, которые живут парами — капибар, японских журавлей, больших попугаев, выдр, снежных барсов. 16 февраля — показательные кормления водяных агам, носух, тамаринов.

Впервые в Перми — роботы на арене. WOW — зрелище нового поколения, в котором цирковое искусство сочетается с новейшими технологиями. Специально для программы компания Promobot создала роботов Promobot V.4, которые вместе с артистами являются полноценными участниками действия. Они умеют танцевать, а также охотно общаются со зрителями. Помимо роботов, гости увидят трюки воздушной гимнастки Екатерины Шустовой, аттракцион с белыми тиграми под руководством Алисы Нестеревой, забавных обезьянок под руководством Серея Стрелецкого и Ольги Ван-Ю-Ли и клоунов братьев Аверюшкиных.

Каверы на треки «ЛСП», «Три дня дождя», ssshhhiiittt!, «Папин Олимпос» и других танцевальных групп сыграют пермские кавер-группы «Трио», «Дуралеи», BELIEVER и Candies. Обещано, что будет мощно и жарко, а «ламповая атмосфера» должна растопить сердца гостей клуба.

На большом экране — спектакль Большого театра. Один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Чайковского и Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, чей поцелуй способен вернуть из вечного сна. В Большом театре спектакль идёт в редакции Юрия Григоровича, с 2024 года вновь с непревзойденной сценографией и костюмами Симона Вирсаладзе, постоянного соавтора Григоровича в Большом. «Спящая красавица» — балет парадный, многолюдный, пёстрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Принцесса Аврора — Елизавета Кокорева, принц Дезире — Артём Овчаренко.

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