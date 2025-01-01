Максим Артамонов От человека — к человеку Пермские благотворительные организации подвели итоги 2024 года Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Минувший год принёс пермским НКО, работающим в сфере благотворительности, много проектов и возможностей. Вводились новые форматы работы с подопечными и расширялся круг благополучателей и тех, кто поддерживает волонтёров в их нелёгком труде. «Новый компаньон» узнал, что удалось сделать самым известным благотворительным объединениям Перми в 2024 году и какие новые проекты и направления они начали развивать в 2025-м.

Поддержка тяжелобольных детей и сирот

Пермяки весь год участвовали в различных благотворительных акциях, организованных пермским фондом помощи сиротам и детям со смертельно опасными заболеваниями «Дедморозим».

В 2024 году на помощь подопечным организации поступило более 135 млн руб. Эта сумма была собрана благодаря 73 тыс. частных благотворителей, корпоративных партнёров, а также с привлечением грантов и субсидий.

В НКО отмечают, что неравнодушные люди переводят разные суммы: 46 руб. и 300 руб., 20 тыс. руб. и 300 тыс. руб. Организаторы благодарят каждого, потому что нужна любая помощь.

За год поддержку получили 1186 подопечных «Дедморозим». В их числе — более 100 детей с тяжёлыми заболеваниями, которым требовалась оплата генетических анализов, перелётов в федеральные центры и покупка необходимых лекарств. Помощь оказали почти 300 детям, нуждающимся в паллиативной помощи — сопровождении врачей, специалистов по физической терапии, психологов, медоборудовании и специальном питании. Они смогли остаться дома, а не в больнице или интернате.

Благодаря поддержке со стороны фонда четверо ребят остались в семье, а не стали сиротами сразу после роддома. Помощь получили ещё 133 ребёнка, чьи семьи оказались в кризисе и нуждались в поддержке специалистов.

В одной из самых массовых акций фонда «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября школьники и их родители делают благотворительный взнос, приняли участие 30 тыс. человек, причём не только из Пермского края, но и из других регионов. В ходе акции удалось собрать более 5 млн руб., что стало благотворительным рекордом для нашего региона.

Новшеством в прошлом году стал первый автопарад «Дедморозим», который прошёл в первый день зимы в Перми. Автоколонна собрала свыше 50 автомобилей — от кабриолета до пожарной машины. В них ехали более 100 Дедов Морозов и Снегурочек, создавая новогоднее настроение у пермяков и привлекая внимание общества к проблемам тяжелобольных детей и ребят, которые растут без родителей.

Также в минувшем году 17 подопечных службы сопровождаемого проживания начали свою самостоятельную жизнь, покинув стены интернатов. Благодаря проекту фонда они смогли, например, поступить в университет, переехать в квартиру, полученную от государства, и обрести полную дееспособность.

«Всё это становится реальным после нескольких лет жизни в тренировочных квартирах «Дедморозим». Фонд арендует эти квартиры и прямо сейчас ведёт сбор средств, чтобы и в 2025 году они продолжили работать», — отмечают в НКО.

Свои проекты представил крупный пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Берегиня». В целом за 2024 год его подопечные получили помощь 1000 раз. Это не равно 1000 человек, так как один благополучатель мог обращаться за поддержкой не один раз.

НКО ведёт несколько проектов, среди которых программа психолого-социальной реабилитации «Лига чемпионов». В неё входят семейная выездная смена «Обнимательные выходные», «Игры победителей», «Арт-экспедиция» и «Фотоэкспедиция». За год это направление собрало более 500 участников.

В рамках программы «Знайбус», направленной на больничную реабилитацию для пациентов детского онкогематологического центра им. Ф. П. Гааза, волонтёры и сотрудники фонда занимались с детьми и родителями почти 360 часов.

По словам директора «Берегини» Татьяны Голубаевой, итоги 2024 года радуют, и организация благодарит всех неравнодушных людей, партнёров и волонтёров за то, что фонду удаётся помогать с каждым годом всё большему количеству детей.

«Одним из главных нововведений прошлого года стало создание «Маршрута семьи». Мы трансформировали путь ребёнка в большой и длительный «Маршрут семьи». Это не только помощь во время лечения, это психологическая помощь, социально-правовая поддержка, участие всей семьи: братьев, сестёр, мамы, папы — в реабилитационных проектах фонда», — рассказала Татьяна Голубаева.

Перемены произошли и в детском онкоцентре, с которым уже долгие годы сотрудничает «Берегиня». Например, в больнице мамы теперь регулярно могут заниматься йогой и боксом. В фонде это называют «Мамино время». Смысл в том, что родитель может уделить небольшой промежуток времени себе, а дети проводят время с волонтёрами.

В прошлом году мероприятия «Берегини» вышли на новый уровень, отмечают в фонде. Публика с восторгом восприняла шесть показов новой части цикла благотворительных мюзик­лов «Музыка жизни», забег «На одном дыхании» собрал рекордное количество участников, а спартакиада «Играй-помогай!» — рекордное число корпоративных команд.

«В этом году мы продолжим развивать систему помощи детям Прикамья с тяжёлыми заболеваниями. Мы будем выстраивать помощь вокруг семьи в рамках созданного маршрута, делая его наиболее эффективным для благополучателей. Мы продолжим полюбившиеся жителям города и края проекты, такие как «Музыка жизни», забег «На одном дыхании», акция «Умножай любовь», все крупные мероприятия фонда в этом году состоятся вновь. А спартакиада «Играй-помогай!», приоткроем тайну, станет всероссийской. Отдельное внимание в 2025 году мы планируем уделить «Лиге помощи детям» — это тот пул наших партнёров, юридических лиц, которые помогают фонду на регулярной основе, ежемесячными платежами», — пояснила Татьяна Голубаева.

В прошлом году сумма сбора на проекты фонда составила 50 млн 397 тыс. 623 руб.

Помощь семьям в трудной ситуации

В Пермской региональной общественной организации «Территория семьи» за год получили поддержку более 1100 человек — родителей и детей.

Одним из новых направлений деятельности, которые НКО запустила в 2024 году, стал формат групп поддержки для подростков и их родителей.

«Это дополнение к уже существующим группам поддержки для жертв семейно-бытового насилия. Также мы начали работу группы поддержки сообщества «Анонимные алкоголики» для помощи родителям с зависимостями. Стремимся охватить максимум возможных форматов для решения различных проблем семьи, которые могут привести к неблагополучию», — рассказала заместитель руководителя «Территории семьи» Галина Прорубникова.

Уже не первый год приоритетным направлением для организации является профилактика семейно-бытового насилия. Сейчас все усилия работников и волонтёров направлены на решение проблем семей, столкнувшихся с этой проблемой постфактум. Но в планах у общественной организации — изменить вектор помощи, сместив фокус с «тушения пожаров» на их предотвращение, то есть профилактику. Это станет возможно, если начнётся комплексная работа с теми, кто применяет насилие.

Женщинам, которые пострадали от домашнего насилия, в организации помогают юристы и психологи. Нуждающиеся люди могут получить помощь на социальном складе, где выдают одежду и обувь. Также в организации есть швейный коворкинг. Не первый год НКО занимается кризисными квартирами. Женщина может на время приехать туда одна или с ребёнком, чтобы быть в безопасности.

Среди других проектов — благотворительный магазин «Тепло», куда попадают самые интересные и брендовые вещи, которые жертвуют пермяки. Собранная с их продажи прибыль идёт на поддержку проектов «Территории семьи».

В прошлом году бюджет НКО на реализацию всех проектов составил более 10,5 млн руб.

Забота о бездомных

Помощь от Пермской региональной благотворительной общественной организации «Территория передышки» в 2024 году получили 1384 человека. Например, в дневном центре, куда может прийти бездомный или оказавшийся в трудной жизненной ситуации человек, помощь получил 481 нуждающийся, суммарно — 5063 раза. Из них 263 человека в 2024 году обратились в «Территорию передышки» впервые.

На рейсах гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» развозят по городу горячее питание, 1022 человека получили бесплатный ужин и/или консультацию социального работника. Всего на таких рейсах было выдано более 15 тыс. порций еды.

Ещё 226 человек получили новые комплекты одежды, 77 человек — продуктовые наборы, а 134 человека — наборы средств гигиены. Услугами бесплатной душевой и прачечной в дневном центре воспользовались 104 человека.

Кроме материальной помощи для нуждающихся предусмотрены консультации юристов, психологов и соцработников. В частности, 245 человек получили консультативную помощь специалистов по социальной работе, а 57 человек — помощь по правовым вопросам, 35 человек обратились за психологической помощью.

Содействие и поддержку в «Территории передышки» могут получить те, кому нужно добраться в определённый населённый пункт. В прошлом году для семи человек были оплачены билеты в другие территории, где у людей было собственное жильё или работа с проживанием. Также организация оплатила временное проживание в хостеле на срок до трёх месяцев для девяти человек, а 16 обратившихся за помощью смогли восстановить свой паспорт.

В преддверии Нового года 164 клиента дневного центра и гуманитарного автобуса «Еда на колёсах», а также 250 жильцов государственного приюта «Центр социальной адаптации» получили подарочные наборы, собранные в декабре пермяками. В них вошли носки, шапки, варежки, сладости, зубные пасты и щётки, бритвенные станки, мыло и открытки с пожеланиями.

В 2024 году благодаря поддержке бренда продуктов здорового питания «ВкусВилл» волонтёры запустили проект «Женщины в беде», в рамках которого НКО открыла кризисную квартиру для бездомных женщин. В 2025 году планируется открыть ещё одну. По этому направлению работы в сентябре в дневном центре стали принимать женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого были выделены отдельные часы. Приём ведут только специа­листы-женщины.

«Благодаря грантовой поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края мы запустили программу заселения в индивидуальное жильё. Это программа сопровождаемого проживания, когда клиентам оплачивается до трёх месяцев аренды комнаты или квартиры, чтобы человек в спокойной и комфортной для себя обстановке мог решать свои проблемы (например, восстановление необходимых документов, поиск работы, оформление инвалидности, восстановление отношений с близкими). Как только эта программа начала свою работу, уже были заселены два клиента, и сейчас ещё несколько человек ждут заселения. Кроме продолжения действующих проектов — дневного центра для людей без дома и гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» — сейчас мы сосредоточены на расширении реализации программы заселения и кризисного жилья для женщин», — рассказала специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жикина.

Бюджет «Территории передышки» в минувшем году составил 13 млн 850 тыс. 701 руб. Из этой суммы физические лица пожертвовали на работу проектов 2 млн 772 тыс. 244 руб. (20%). Остальная часть бюджета — грантовая поддержка (70%) и пожертвования бизнеса и фондов (10%). Суммарно частные доноры сделали 4367 пожертвований в поддержку проектов НКО, резюмировали в благотворительной организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.