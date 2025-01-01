Алёна Морозова В поддержку нового В Перми на ближайшую трёхлетку дополнительно выделят 5 млрд рублей на несколько ключевых направлений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Перми Эдуард Соснин представил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину итоги деятельности властей краевой столицы за 2024 год и планы на текущий год.

Как отметил мэр, экономика Перми продемонстрировала устойчивый рост и по ряду показателей вошла в топ-10 городов-миллионеров. По инвестициям в основной капитал столица Прикамья заняла первое место, в рейтинге «умных» городов — пятое, по индексу качества городской среды — седьмое.

Также одним из основных показателей эффективной работы городских властей стало успешное исполнение бюджета, по итогам которого появилась возможность в ближайшие три года дополнительно направить более 5 млрд руб. на обновление общественного транспорта, обустройство «умных» остановок и объектов озеленения, ремонт дорог и тротуаров, учреждений социальной сферы.

В частности, дополнительные средства преду­смотрены на капитальный ремонт лицея №10 и Дворца культуры им. C. М. Кирова, на содержание вновь введённых дорог: улицы Строителей от ул. Куфонина до ул. Папанинцев, моста через реку Иву, улицы Уинской от ул. Юрша до ул. Старцева. Ещё 43 млн руб. будет направлено на ремонт тротуаров.

Также заложены средства на содержание объектов озеленения, благоустроенных в рамках проекта «Зелёное кольцо». Речь идёт о долинах рек Егошихи и Данилихи. Продолжится благоустройство других пространств: приведение в нормативное состояние сквера им. Борцов Революции, посадка деревьев и кустарников и ремонт мест отдыха в городских лесах. Соответствующие предложения депутаты Пермской городской думы рассмотрят на февральском заседании.

Эдуард Соснин подчеркнул, что основной упор власти краевой столицы делают на решении социальных вопросов и повышении качества жизни пермяков: «Значительная часть средств направляется на содержание объектов благо­устройства, дорожного строительства и улучшение работы общественного транспорта».

Так, в прошлом году завершено комплексное благоустройство центральных улиц Перми — Ленина и Сибирской. На улицах Калгановской и Генерала Черняховского появились новые скверы, открылась обновлённая набережная в Кировском районе, на нижней части набережной в Ленинском районе отремонтирован сквер и стартовал этап по обустройству нового участка.

Для развития транспортной отрасли в 2024 году было приобретено 14 новых трамваев и 35 автобусов особо большого класса, установлено 45 «умных» остановок — их общее количество достигло 100. В целом общественным транспортом в прошлом году воспользовались более 240 млн пассажиров — на 3% больше, чем годом ранее.

Что касается объектов социальной сферы, в гимназии №2 и школах №44, 118 и 123 завершён капитальный ремонт, по региональному проекту «Комфортный край» благоустроены пришкольные территории восьми школ. В разных районах города введены в эксплуатацию современные спортивные объекты, такие как бассейн на ул. Гашкова и ледовая арена «Прикамье» на ул. Ласьвинской.

Особое внимание уделяется молодёжной политике. В прошлом году важным событием стало создание Школы креативных индустрий в Доме молодёжи, где школьники занимаются по шести востребованным направлениям. Кроме того, в 2024 году открылся новый филиал Детской художественной школы имени Е. Н. Широкова.

Пермь стала «Молодёжной столицей России» 2025 года, благодаря этому статусу в столице Прикамья запланировано более 100 различных мероприятий, среди которых — Всероссийский слёт трудовых отрядов подростков, Всероссийский форум рабочей молодёжи и многие другие. По итогам их реализации в городе появятся дополнительные объекты инфраструктуры, увеличится количество резидентов Дома молодёжи и молодёжных центров в районах, будет создан центр компетенций по взаимодействию с работающей молодёжью.

Ещё одним значимым блоком текущего года является празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне и пятилетия присвое­ния Перми звания «Город трудовой доблести». В связи с этим в краевой столице пройдёт Форум городов трудовой доблести, в программе которого — деловые мероприятия, экскурсии, выставки, концерты и Межрегиональная библио­течная практическая конференция «Города Труда и Победы».

В рамках празднования 80-летия Победы в Перми запланированы церемония возложения венков и цветов, торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, концертные программы на главной сцене и во всех районах города. Также в Год защитника Отечества запланировано более 90 мероприятий, посвящённых теме Великой Отечественной войны, работы по ремонту и благоустройству связанных с ней скверов. Продолжится и работа в приоритетном для городских властей направлении — свое­временной и эффективной поддержки семей участников специальной военной операции и самих бойцов.

По итогам рабочей встречи Дмитрий Махонин поручил Эдуарду Соснину держать на личном контроле проведение всех мероприятий и поддерживать общественные инициативы.

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