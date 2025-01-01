Разрядились по пути к успеху Какие перспективы у рынка электрокаров в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продажи электромобилей продолжают расти как в России в целом, так и в Пермском крае в частности. В 2024 году в регионе зарегистрировано 736 новых электромобилей и гибридов, что на 165% превосходит результат 2023 года. Продолжает развиваться инфраструктура в виде зарядных станций. Тем не менее эксперты отмечают, что электрокары вряд ли займут значительную долю рынка в регионе. Интерес автомобилистов возвращается к машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Интерес есть, но скромный

По данным Минэкономразвития России, на конец 2024 года в стране числилось порядка 60 тыс. электромобилей, в то время как в начале того же года речь шла о 41 тыс. авто.

Согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта (разработана Минэкономразвития и Минпромторгом РФ, принята в 2021 году), к 2030 году в России планируется выпускать электромобили в количестве не менее 10% от общего объёма производства транспортных средств и ввести в эксплуатацию более 25 тыс. быстрых зарядных станций. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ, с 2022 по 2024 год в рамках концепции произведено более 13 тыс. электромобилей и введено в эксплуатацию больше 2,2 тыс. быстрых зарядных станций.

При этом за 2024 год в России было продано более 17,8 тыс. новых электрокаров, следует из данных «Автостата». Общие продажи электрокаров в стране выросли на 26,4%. При этом, по данным аналитиков, в 2023 году прирост был намного заметнее — в 4,7 раза. Как итог, общая доля электромобилей на рынке РФ снизилась с 1,3 до 1,1%.

Продажи Zeekr в РФ в 2024 году выросли примерно вдвое — до 7623 автомобилей. Из входящих в топ-5 брендов ещё две марки показали заметный рост. Это занявший второе место «Москвич», продажи электрокаров которого увеличились в 3,1 раза (до 1796 единиц), и замкнувший рейтинг Avatr (рост в 2,3 раза, до 690 машин). Популярность оставшихся участников пятёрки падает. На третьей позиции обосновался российский бренд Evolute, продавший в 2024-м на 39% меньше машин (1226 единиц), на четвёртую с результатом 1012 единиц попал Volkswagen (минус 49%).

Схожая ситуация наблюдается и в Пермском крае. Как рассказали «Новому компаньону» в региональном минэке, по данным на конец 2024 года, в Пермском крае зарегистрировано более 1,6 тыс. электромобилей, оснащённых исключительно электрическим двигателем. Кроме этого, стоят на учёте почти 900 гибридных электромобилей с ДВС.

По информации автомобильного дилера Verra, в 2024 году в Пермском крае зарегистрировано 736 новых электромобилей и гибридов, что на 165% превосходит результат 2023 года. Такой рост свидетельствует о растущем интересе жителей региона к автомобилям с альтернативными силовыми установками. Общий объём рынка новых автомобилей в регионе в 2024 году составил 26 661 единицу. Таким образом, электромобили и гибриды пока занимают нишевый сегмент с долей рынка 2,8%.

А что с ценами?

Лидерами рынка в ушедшем году в Пермском крае стали бренды Lixiang (195 автомобилей), Zeekr (119 автомобилей) и Voyah (62 автомобиля). А самыми популярными моделями — Lixiang L7 (средняя цена 7,6 млн руб.), Zeekr 001 (6 млн руб.) и Voyah Free (5,9 млн руб.), рассказали в Verra.

Заметного роста или падения цен на электромобили и автомобили в целом за последний год не было зафиксировано. Изменения если и были, то в пределах 2—3%, отмечает автоэксперт, собственник консалтингового агентства Detkin & Co Алексей Деткин. Но в то же время стоит понимать, что в связи с изменением ключевой ставки подорожали сами кредитные продукты.

«Из-за этого покупательная способность несколько снизилась. Люди не идут покупать авто, но не потому, что сами машины дорожают, а потому, что переплата по кредиту существенно выросла», — пояснил он.

Есть ли перспективы?

Интерес к электромобилям и гибридам в Пермском крае демонстрирует темпы роста, значительно опережающие динамику всего рынка новых автомобилей. Кроме того, планы некоторых китайских автопроизводителей по выводу на российский рынок новых моделей с официальной гарантией способны дополнительно стимулировать продажи, считают представители дилерского центра Verra.

«Тем не менее мы не ожидаем, что электромобили и гибриды займут значительную долю рынка в регионе. Основной барьер — высокая стоимость, сравнимая с премиальным сегментом. Кроме того, эксплуатация в условиях низких температур наших суровых зим сопровождается снижением ёмкости батареи, что ограничивает использование электромобилей зимой преимущественно короткими поездками», — говорят в компании.

По данным аналитического агентства «Автостат»

Гибридные автомобили в этом плане более утилитарны, поскольку их батареи заряжаются от встроенного двигателя внутреннего сгорания, обеспечивая большую гибкость. В итоге электромобили и гибриды чаще воспринимаются как дополнительный транспорт, выступая в роли второго или третьего автомобиля в семье, но не основного, добавили в центре.

С точки зрения бизнеса рынок электрокаров в Перми сомнителен, считает Алексей Деткин, так как электрокары преимущественно идут параллельным импортом. К тому же объём рынка довольно скромный.

«Если же говорить с позиции потребителя, то стремительного роста интереса не наблюдаю. В Европе постепенно идёт отказ от таких автомобилей, в частности из-за вопроса утилизации. Думаю, мы пойдём по такому же пути. Электромобиль — это классно, удобно, особенно если ты живёшь за городом, но все мы видим, насколько дорожает электричество», — сказал он.

Тем не менее на сегодняшний день инфраструктура развивается, отмечает Деткин, становится более комфортной и доступной — «проехать через весь Урал не составит проблем».

Ещё в 2015 году электромобили рассматривались как нечто неизбежное для автомобильного рынка, было множество заявлений от лидирую­щих концернов о том, что дни двигателя внутреннего сгорания сочтены, отметил автоэксперт Андрей Чертков.

«Мы жили в парадигме, что будущее за ними и других вариантов нет. Но пару лет назад выяснилось, что крупнейшие рынки для реализации электрокаров растут только на субсидиях. То есть если есть стимуляция, поощрение за использование этого авто, тогда они и хорошо продаются. К тому же тогда был большой хайп в отношении той же Tesla», — говорит он.

Когда же страны стали отменять субсидии, значительно сократились и продажи авто.

«Последнее время мы также можем наблюдать, что люди не хотят отказываться от ДВС. Они хотят ездить далеко, они не хотят быть привязанными к зарядной инфраструктуре, не хотят тратить много времени на дозаряд авто по пути. Поэтому пошёл обратный парад заявлений про возвращение к ДВС», — отмечает Чертков.

Например, в BMW заявили: «Мы будем производить автомобили с ДВС столько, сколько их будут покупать». Аналогично вернуться к производству авто с ДВС решили Mercedes и Volkswagen. Итог — сейчас спало первое очарование электромобилями, и подтверждение тому — их продажи на уровне статистической погрешности, считает Чертков.

«Люди переосмыслили подход, стали возвращаться к ДВС. Это происходит не только в России, но и по всему миру. Будущее электромобилей не так безоблачно, как это казалось ещё несколько лет назад», — заключил он.

В то же время этот год может стать очень интересным для рынка электрокаров, считает директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.

«Если посмотреть на циклы развития инновационных решений, там есть стадия, когда какая-либо технология находится на хайпе (пик завышенных ожиданий. — Ред.), затем возникает спад интереса (корыто разочарования), а далее — уже массовое внедрение технологии в жизнь. Мне кажется, что мы переступили момент хайпа. Потребитель уже присмотрелся к электрокарам, понял, заинтересован ли он, предприниматели также получили ответы на волнующие их вопросы. Сейчас 2025 год покажет, что на самом деле эффективно», — говорит он.

На сегодняшний день в Перми мы имеем несколько операторов зарядных станций, в том числе не только федеральные, но и местные компании. К тому же есть как минимум две компании, которые занимаются именно производством зарядных станций. На этом фоне пришло понимание, что объектам инфраструктуры нужны такие станции, чтобы повысить уровень обслуживания, отмечает Ягафаров.

Есть и ещё одна немаловажная составляющая для развития рынка в регионе — поддержка со стороны правительства, как производителей, так и потребителей, подчёркивает директор технопарка. Если говорить о первых, то им возмещается часть затрат на покупку оборудования и его технологическое присоединение к электрическим сетям. Общий максимальный размер субсидии в отношении одной ЭЗС составлял 2,76 млн руб. За два года программы общий объём поддержки составил более 130 млн руб., рассказывают в региональном минэке.

«Кроме этого, на территории Пермского края реализуются значимые приоритетные инвестиционные проекты с объёмом инвестиций более 100 млн руб. по созданию многофункцио­нальных зон придорожного сервиса, в рамках которых инвесторы всё чаще рассматривают и установку зарядных станций, — добавили в ведомстве. — Наличие статуса проекта такого рода позволяет инвесторам получить административную поддержку, льготную аренду земельного участка без проведения торгов по ставке 1 руб. за 1 га».

Если же говорить о потребителе, то с 1 января 2022 года в Прикамье владельцы электромобилей, оснащённых исключительно электрическим двигателем и с года выпуска которых прошло не более семи лет включительно, освобождены от уплаты транспортного налога. На территории региона данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно. Кроме того, в прошлом году для электромобилистов введено право на бесплатную парковку в городе Перми в течение двух часов.

«Получается, что на сегодняшний день мы имеем все элементы для массового внедрения: производители, инфраструктура, потребители, поддержка со стороны властей, успешные кейсы. Будет ли это дальше развиваться? Мне кажется, что да», — отмечает Оскар Ягафаров.

По его мнению, электрокары — это про общий комфорт в городе: тишина, отсутствие загазованности, много места для инноваций и развития технологий.

«А где же мы сейчас? Идём к нижней точке разочарования или выходим на плато производительности? 2025 год покажет», — резюмировал Оскар Ягафаров.

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