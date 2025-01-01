Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Зелёная кошка», балетная неделя в оперном и премьера в Театре-Театре Афиша на неделю 10–16 февраля Поделиться Твитнуть

В картине режиссёра Пабло Агеро снялся весь цвет современного французского кино: Луи Гаррель, Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель и другие звёзды. 1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полёт ради спасения своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание «Маленького принца», книги, которая станет символом безграничной силы воображения.

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusik («Вечерняя музыка») — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви. Солисты оркестра Пермского театра оперы и балета, сотрудничающие с оркестром MusicAeterna, Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (фортепиано, орган) исполнят сонаты и ансамбли Иоганна Себастьяна Баха. Продолжительность концерта — 1 час без антракта. Событие подходит слушателям-эрудитам, поклонникам старинной музыки, а также всем тем, кто хочет провести зимний вечер под свободами лютеранской кирхи в окружении фактурного тембра виолы да гамба и голоса органа.

Второй спектакль в рамках лаборатории современного театра «POV:Театр», который «Триумф» открыл осенью прошлого года. Режиссёрами нового спектакля станут актёры Театра-Театра Люся Прохоренко и Максим Гореславец. Спектакль по пьесе современного румынского драматурга Элизы Вилк. На сцене шесть героев. Они живут сегодня, сейчас где-то в маленьком провинциальном городке, в самом его сером и неприглядном квартале. Пара магазинов, дома в четыре этажа, заброшенный парк. Из любой точки этого города видны руины бывшего химкомбината. Ночью, когда гаснет свет в последнем окне, темноту улиц разгоняет лишь зелёный луч лазера из единственной дискотеки. Герои спектакля живут в собственном мире, отгородившись от реальности; но, закрывая глаза на проблемы, они превращают реальность в тёмный чулан, в котором рождаются монстры. Им предстоит столкнуться со своими монстрами, и смогут ли они им противостоять?

В Перми выступит лауреат Международного конкурса органистов им. Микаэля Таривердиева Сяофэн Хэ. В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде и других композиторов эпохи барокко, а также Луи Маршана, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона-Бартольди, Шарля-Мари Видора и других европейских романтиков. В 2023 году Сэофэн Хэ стал первым китайским лауреатом конкурс им. Таривердиева в Калининграде. Для выступления он тщательно изучал музыку Таривердиева и специально посмотрел «Семнадцать мгновений весны».

Балет по оригинальному либретто Алексея Мирошниченко на музыку Сергея Прокофьева стал одним из самых ярких российских театральных событий 2016 года. В 2018 году постановка была удостоена трёх «Золотых Масок», в том числе за лучшую работу балетмейстера/хореографа. В 2024 году состоялось авторское возобновление спектакля. По замыслу Алексея Мирошниченко архетипический сюжет о девушке, которая много работает и находит своё счастье, перенесён в театральную среду конца советских 1950-х. Приём «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в исторических реалиях, и в пространстве волшебной сказки. В остроумном либретто есть не только «Золушка» — юная балерина, «мачеха» и «сёстры» — маститые соперницы по сцене, но и целых два «принца» — французский премьер и начинающий российский балетмейстер; а функции феи выполняет театральный мастер дядя Яша Фейман. В заглавной партии выступит прима-балерина Полина Ланцева.

«У картин нет ошибок. Квазипоэтический парафраз чувственных впечатлений Василия Амбалова» — выставка художника и журналиста из Екатеринбурга. Это призыв автора к раскрытию чувств путём преодоления внутренних блоков и зажимов, вызванных скованностью перед ошибками; способ переместиться в мир чувственных впечатлений и постараться понять, что истинно, а что ложно. Приставка «квази» описывает стиль и характер автора, который иронизирует над всеми, кто относится несерьёзно к увиденному, обвиняя работы в несуразности и неуместности. Автор как бы насмехается над зрителем, акцентируя его внимание на том, что всё эмоциональное в его работах мнимое и лишь похоже на настоящее.

Концерты оркестров волынщиков накануне Дня всех влюблённых — многолетняя традиция Пермской филармонии. В этот раз московские виртуозы волынок и барабанов приглашают в музыкальное кинопутешествие. Прозвучит музыка из знаменитых фильмов: «Властелин колец», «Игра престолов», «Звёздные войны», «Огненные колесницы», «Пираты Карибского моря» и других, а также традиционные ирландские и шотландские мелодии. Оркестр волынщиков City Pipes — один из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России. Вдохновлённые ирландскими и шотландскими мотивами московские музыканты пошли по собственному пути, доказав, что волынка — инструмент не только самобытный и мощный, но и универсальный. Воинственные кличи и дыхание древних легенд в звучании волынок будут сочетаться в концерте с голосом органа.

Специальная программа к Дню всех влюблённых с музыкой Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, саундтреков из мультфильмов Хаяо Миядзаки и мюзикла «Ла- ла-ленд», мелодии из репертуара Адель, Уитни Хьюстон, Qween и другиая популярная музыка. Neo Classic Orchestra — коллектив профессиональных музыкантов, активно гастролирующий по всей России. Своей миссией они видят популяризацию современной классической музыки наряду с качественным развитием жанра.

Февральская премьера на большой сцене ТТ — настоящий подарок для всех, кто соскучился по драме. Режиссёр Михаил Бычков для своего первого спектакля в Перми выбрал написанную без малого 200 лет назад пьесу Николая Васильевича Гоголя. Дворянин Иван Кузьмич Подколёсин, решив жениться, обращается к свахе Фёкле Ивановне. Эту же сваху Агафья Тихоновна Купердягина, 26-летняя купеческая дочь, просит найти достойного жениха. Казалось бы, складывается идеальная пара. Но счастливой женитьбы не происходит… Зрители увидят драматический спектакль, в котором полностью сохранён текст Гоголя, действие не перенесено в современность, а психологический портрет каждого персонажа тонко, с предельным интересом и нежностью прорисован ведущими артистами труппы.

Каверы на треки «ЛСП», «Три дня дождя», ssshhhiiittt!, «Папин Олимпос» и других танцевальных групп сыграют пермские кавер-группы «Трио», «Дуралеи», BELIEVER и Candies. Обещано, что будет мощно и жарко, а «ламповая атмосфера» должна растопить сердца гостей клуба.

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