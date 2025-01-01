Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во глубине уральских руд… В Кунгуре открылся Музей горного дела Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Кобелева

Стоит упомянуть в разговоре с пермяками, что в Кунгуре открылся первый в Пермском крае Музей горного дела, как непременно встречаешься с удивлением: «Неужели до сих пор его не было? Не может быть!»

Действительно, до 19 декабря 2024 года не было в Прикамье такого музея, хотя вся история региона связана с горным делом: Пермь Великая строилась на добыче соли, затем меди, затем угля; алмазы и золото, строительный гипс и, конечно, калийная соль — и сегодня горнодобывающая промышленность, её многочисленные отрасли — одна из основ экономики Прикамья. Где экономика — там и социальная жизнь: быт многих территорий Западного Урала веками строится вокруг шахт и карьеров, медеплавильных заводов и золотых приисков.

Музей горного дела — это совместное детище компании «Сталагмит», оператора одноимённого туристического комплекса, ведущего экскурсионную деятельность в Кунгурской ледяной пещере, и Горного института УрО РАН. Проект был реализован на собственные средства организаций, без бюджетной поддержки, в процессе не участвовали профессиональные музейщики и именитые кураторы, и, тем не менее, результат можно назвать вполне достойным.

Конечно, нынешнему музею недостаёт оригинального кураторского подхода и дизайнерского блеска, но это — если очень придираться; гораздо очевиднее энтузиазм авторов этой идеи и серьёзный, системный научный подход к созданию экспозиции. Идеолог проекта, заведующая Кунгурским стационаром-лабораторией Горного института Ольга Кадебская — не только учёный, но и известный в Прикамье экскурсовод-краевед, хорошо знающий музеи и музейное дело, и в её начинании чувствуется современный подход, предполагающий интерактивность, расчёт на разные возрастные «слои», маркетинговую составляющую и тому подобное.

В пустовавшем складском помещении рядом с комплексом «Сталагмит», почти напротив входа в пещеру, появилась ещё одна пещера, точнее, шахта — на сей раз искусственная. Изначально энтузиасты планировали воплотить свою идею на территории «Завода Шпагина» и даже получили лицензию на предварительные исследовательские работы, однако что-то не срослось, и вместо того, чтобы создавать экспозицию в подземном помещении, пришлось выстроить искусственное подземелье.

Посетитель входит в «штольню» через дощатую дверь, как будто пришедшую из медных шахт XVIII века, и оказывается, собственно, именно в такой шахте: экспозиция начинается с меди — основы роста промышленности Прикамья три века назад. Каждый из залов музея посвящён какому-либо минералу, важному для региона, и медь, разумеется, первая.

Этот зал, пожалуй, самый разработанный и самый насыщенный, поэтому музей производит впечатление с первого взгляда. Здесь и подлинные старинные горняцкие инструменты, оборудование, экипировка, тачка для вывоза руды; и тщательно сделанные реконструкции — например, кузнечные мехи, которые можно попытаться пораздувать, и это очень непросто. В витринах — образцы руды, минералы-спутники меди, в том числе легендарный малахит. Очень увлекателен рассказ о том, как применялась медь в Пермской губернии: так, на Аннинском заводе чеканили медные монеты на всю Россию, и об этом в музее подробно рассказано; в витрине — монеты и другие медные изделия.

Второй зал в искусственной штольне посвящён самым романтическим ископаемым — алмазам и золоту. Добыча этих сокровищ, во все века толкавших людей на войны и приключения, в Пермском крае тесно связана. В музее рассказывается история находки первого в России алмаза в окрестностях посёлка Промысла (сейчас — Горнозаводский район Пермского края) 5 июля 1829 года. Кристалл нашёл четырнадцатилетний крепостной старатель Павел Попов, промывавший золото, и за свою находку получил вольную. Парнишка стал проводником экспедиции Александра фон Гумбольдта, показал учёным место, где был найден алмаз, и месторождение было зафиксировано официально.

«Алмазно-золотой» зал музея — самый, наверное, развлекательный: здесь рассказывается история всех технологий добычи этих ископаемых, от промывки речного песка через овечью шкуру до драг, перегораживающих русло реки — в экспозиции есть макет этого технологического монстра. Юные посетители музея могут поиграть в золотоискателей в «песочнице», где, просеивая её содержимое, можно найти кусочки пирита — «кошачьего золота».

В посёлке Промысла сейчас работает небольшой, собранный энтузиастами музей Александра Грина: будущий писатель пытал здесь счастья на золотых приисках. В кунгурском музее об этом тоже не забыли: история Грина здесь занимает достойное место.

Не менее волнующей и информативной получилась экспозиция про уголь с макетом подъёмного механизма и рассказом о Луньевских копях. Ощущение преисподней, которое возникло при посещении угольной шахты у Бориса Пастернака, возникает и у посетителей «угольного» зала.

Следующие помещения музея не столь проработанные и насыщенные. Так, зал, посвящённый гипсу, где экспозиция создаётся с участием компании Knauf, явно нуждается в какой-то романтизации: здесь в основном рассказывается о прекрасных свойствах этого строительного и отделочного материала, а самый эффектный экспонат —видео могучего Шубинского карьера. Возникает контраст с мощными экспозициями первых залов, где есть и история, и великие имена, и редкие экспонаты.

«Селенитовый» зал тоже ждёт доработки: здесь планируется установка больших скульптур из поделочных гипсов, а пока их нет, посетитель может вдоволь любоваться каменными зверушками — изделиями кунгурских и ординских камнерезов. В экспозиции внятно подчёркивается, что весь промышленно добываемый селенит в мире находится в Пермском крае. Больше его нет нигде.

В финале «подземного» лабиринта посетителя музея ждёт ещё одна ударная тема — нефть и калийные соли. В музейном сюжете эти две линии взаимосвязаны: здесь рассказ ведётся от добычи соли-пермянки при Строгановых — в Яйвинском острожке и в Насадке, а затем и в Соликамске, — после чего рассказывается о профессоре-геологе Павле Преображенском, который искал калийную соль, а нашёл нефть. Были планы притащить в этот зал подлинный режущий механизм селенитового комбайна — этот огромный, вращающийся, как у коловратки, диск с множеством лезвий. «Уралкалий» был готов его подарить, но пока что технически не получается этот замысел воплотить.

Здание бывшего ангара, в котором построен музей, — это почти 300 кв. м. Здесь, кроме основной экспозиции, разместились и лекционный зал с медиатехникой, и сувенирный магазин: насмотревшись на музейные экспонаты в селенитовой комнате, можно приобрести и себе что-то из этой же серии.

Благодаря открытию музея посещение Кунгурской ледяной пещеры может стать познавательным приключением на весь день. И это ещё не всё: здесь есть второй музей — минералогический. Он расположен в находящейся по соседству лаборатории-стационаре Горного института. Здесь, конечно, уже совсем нет никакого дизайна, а экспозиция напоминает склад минералогических образцов, зато сотрудники, которые водят экскурсии и рассказывают о камнях, невероятно увлечённые и очень эрудированные люди, благодаря которым посещение и этого музея впечатляет и запоминается очень надолго.

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