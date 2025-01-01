Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У Строгановской премии — две новых номинации Вручение премии назначено на 25 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское землячество объявляет о старте заявочной кампании Строгановской премии 2025 года. Выдвигать номинантов на самую престижную награду Пермского края можно с 5 февраля по 7 апреля.

В этом году правление Пермского землячества решило провести XXI съезд общественной организации и вручение юбилейной, двадцатой Строгановской премии на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, которым руководит член землячества Андрей Борисов.

7 апреля землячество закроет приём заявок и в срок до 21 апреля проведёт голосование за кандидатов. 21 апреля комиссия по премии утвердит шорт-лист: по три финалиста в каждой номинации, чьи имена будут обнародованы на сайте землячества. Непосредственно перед съездом будут выбраны победители, их имена станут известны только на церемонии.

В нынешнем году в регламенте премии есть существенные изменения, о которых на специальной пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин.

По предложению председателя правления РОО «Пермское землячество» Андрея Кузяева появились две новые номинации. Из номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» была выделена номинация «Лидер малого и среднего бизнеса». Как напомнил Игорь Шубин, в прошлые годы представители этого сегмента экономики уже становились Строгановскими лауреатами, однако необходимо продвинуть предпринимателей и подчеркнуть их лидерские качества,

Ещё одна новая номинация — «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи».

Остальные номинации остаются прежними:

— За честь и достоинство;

— За высокие достижения в экономике и управлении;

— За высокие достижения в науке и технике;

— За высокие достижения сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья;

— За высокие достижения в общественной деятельности;

— За высокие достижения в спорте.

Кроме того, сохраняется премия «Общественное признание», присуждаемая по итогам интернет-голосования на сайте землячества.

По мнению Игоря Шубина, с появлением двух новых номинаций премия получила возможность поощрить достижения во всех важных сферах социально-экономической жизни в Пермском крае.

Размер премии остаётся прежним: каждый лауреат получает 500 тыс. руб., статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный значок.

Игорь Шубин напомнил, что самовыдвижение номинантов не допускается, а в остальном — полная демократия: выдвигать номинантов могут любые физические и юридические лица, общественные организации. Главное — чётко аргументировать свой выбор и внятно изложить доводы в пользу кандидата. Премия во всех номинациях, кроме «Чести и достоинства», присуждается за достижения предыдущего года. Премия «За честь и достоинство» вручается за достижения всей жизни.

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