Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выставка в Пермской галерее, лучшие документальные фильмы России и Варвара Мягкова в «Триумфе» Афиша на неделю 3–9 февраля Поделиться Твитнуть

В сопровождении живой музыки будет показан фильм одного из классиков киноэкспрессионизма, родоначальника жанра фильмов ужасов, абсолютно культового режиссёра – Карла Теодора Дрейера. Главный герой, молодой человек по имени Аллен Грей, останавливается на ночлег в полузаброшенной гостинице в небольшой деревне. Посреди ночи к нему заходит некий старик и оставляет загадочный свёрток. Утром Грей становится свидетелем смерти старика, после чего выясняет, что в свёртке хранится книга о вампирах… Александр Колесников, один из лучших пианистов Перми, композитор, аранжировщик, импровизатор, выступит тапёра и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей авторской музыкой.

Пермское отделение Союза художников России представляет результаты художественного исследования масштабного и многогранного понятия «мир». Это понятие включает в себя обустройство окружающего пространства, стремление к порядку, заложенное в подсознании человека с момента появления на свет. Развивающаяся человеческая личность непроизвольно тянется к самопознанию и стремится взглянуть на себя со стороны, выйти за рамки своего эго, своей материальной ограниченности, ощутить себя частью мира, стремясь к гармонии и совершенству, стараясь обустроить свой внутренний мир, базирующийся на вечных ценностях, и тем самым транслируя в мир внешний утверждение жизни и мирного сосуществования.

Пьеса «Маузер» Хайнера Мюллера – крупнейшего после Брехта немецкого драматурга, известного своими обращениями к сюжетам мировой литературы, отсылает к роману Шолохова «Тихий Дон» и, менее явно, к «Конармии» Бабеля. Революция и Гражданская война становятся здесь материалом, на котором драматург рассматривает трагедию человека. Единым ритмизованным потоком в «Маузере» описывается особый судебный процесс, где, подобно античной драме, действуют Герой и Хор. Герой, который дрался «на фронтах Гражданской войны», убивал ради революции, сам оказывается осуждён той властью, которой служил. Спектакль поставил режиссёр Дмитрий Мульков, известный благодаря популярной «бродилке» Location (12 +).

Сольный концерт пианистки Варвары Мягковой в проекте Piano Gala. В программе –антология фортепианных сочинений Клода Дебюсси. Две тетради его фортепианных прелюдий, этюды, цикл «Детский уголок» и сюита «Для фортепиано» составляют самую сердцевину музыкального импрессионизма с его изысканной образностью, стремлением передать мимолётные впечатления и новыми представлениями о звукописных возможностях фортепиано. Варвара Мягкова – один из самых значимых музыкантов настоящего времени. Piano Gala – это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, лишь единственный луч софита – на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах.

Вторая моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6 +). Экспозиция рассказывает о картине «Грехопадение», созданной в конце XVI. В основе сюжета картины – библейское сказание о том, как, вкусив запретный плод, люди навсегда нарушили гармонию богообщения и были изгнаны из Рая. Во время реставрации в Центре им. Грабаря было установлено, что к появлению этой картины на свет причастны как минимум пять личностей: герцог Баварии Вильгельм V (1548 – 1626); его придворный гравёр Ян Саделер (1550 – 1600), который получил заказ на изготовление серии гравюр по библейским сюжетам; художник Мартин де Вос (1532 – 1603), который создал рисунки для гравирования; неизвестный владелец картины, принявший решение скрыть на полотне фигуру Бога-Отца, и неизвестный художник, претворивший этот замысел в жизнь.

Авторский проект московского музыканта Павла Цветкова. После победы на крупном телевизионном конкурсе «Квартет 4×4» композитор Павел стал активно сочинять и исполнять собственную музыку в составе инструментального квартета: Павел Цветков — бас-гитара, контрабас, художественное слово, Антон Плескач — ударные, Владислав Светлов — саксофон, Дарья Филатова — фортепиано. На каждом концерте проекта «Цветковмузыка» объединяются воедино понятные, напевные, запоминающиеся мелодии, академические театральные сюжеты, эмоции и драйв эстрадной сцены. Нетривиальный и в то же время очень понятный мелодизм и насыщенная драматургия делают звучание «Цветковмузыки» свежим, лёгким и интересным.

Одна из недавних премьер Пермской оперы. Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма, «Пиковая дама» распахивает дверь в ХХ век, предвосхищая открытия Рихарда Штрауса и Альбана Берга, одновременно пристально всматриваясь в золотой век европейской культуры. Обострённость экспрессии и изощрённая культурологическая игра составляют два полюса драматургии партитуры, многие тайны которой остаются неразгаданными по сей день. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Евгения Онегина» режиссёр Владиславс Наставшевс возвращается в Пермскую оперу, чтобы заняться поиском ответов на загадки «Пиковой дамы» — на этот раз в тандеме с главным дирижёром театра Владимиром Ткаченко.

Программа «Страна.doc» – показы фильмов-номинантов третьей Национальной премии имени Дзиги Вертова. «У ветра нет хвоста» (16 +, 7 февраля в 19:50). Ника, одна из младших дочерей в семье ямальских кочевников, впервые идёт в школу… Приз «Золотой кентавр» за лучший документальный фильм Национального конкурса 34-го МКФ «Послание к человеку». «Против ветра» (12 +, 8 февраля в 18:00). Простая сельская женщина Гульфира борется с экологической катастрофой, настигшей её родную землю… Фильм-призёр более чем 10 российских и международных фестивалей. «Последний материк» (12 +, 9 февраля в 16:50). Когда жизнь представляет фотографу Григорию Ярошенко шанс попасть в Антарктиду и познакомиться с жизнью полярников, его жизнь переворачивается…

Лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Спектакль-концерт про отношение человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актер ТТ Альберт Макаров и джазовый пианист Александр Колесников создают особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых – свой театр. За полтора часа проходит полная счастья и боли жизнь артиста. Александра Вертинского?.. Альберта Макарова?.. В спектакле-концерте прозвучат песни Вертинского «Жёлтый ангел», «Снежная колыбельная», «Пикколо Бамбино», «Маленький креольчик», «В степи молдаванской», «Концерт Сарасате», «Капризная, упрямая», «Песенка о жене», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Танго «Магнолия», «Маленькая балерина», «Я сегодня смеюсь над собой» и другие.

На сцене Дома молодёжи встретятся лучшие команды Пермского края, чтобы узнать, какая из них смешнее и находчивее. Перед суперфиналом команды пройдут тренинги «Школа КВН» с редакторами чемпионата Прикамья. После соревнований – безалкогольная дискотека и розыгрыш подарков. В группе чемпионата КВН Прикамья «ВКонтакте» проходит розыгрыш билетов на суперфинал. Итоги розыгрыша будут подведены 6 февраля.

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