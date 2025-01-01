Алёна Морозова Проезд без купюр Депутаты Пермской городской думы обсудили злободневные, знаковые и значимые для краевой столицы вопросы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

На первом в этом году пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели ряд важных для краевой столицы вопросов, которые касаются реализация молодёжной политики, зимнего содержания дорог, а также изменений в оплате проезда в общественном транспорте. Подробности январской пленарки — в материале «Нового компаньона».

Даёшь молодёжь!

Первым вопросом повестки стал Час депутата, который был посвящён молодёжной политике. Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева рассказала о создании условий для занятости молодых людей, проявления их профессиональной и творческой активности.

В Перми действуют две основные точки притяжения и активности — это Дом молодёжи и Региональный молодёжный центр. Ежегодно здесь проходят сотни различных событий. Например, на базе Дома молодёжи в прошлом году состоялось около 200 мероприятий. Это стало возможным за счёт увеличения муниципального задания на 14 млн руб., а благодаря муниципальной программе «Культура и молодёжная политика», федеральным и региональным проектам число резидентов Дома молодежи выросло с восьми до 12. Увеличился и охват аудитории — с 71,8 тыс. человек до 131,9 тыс. человек (в сравнении с 2023 годом). Около 300 молодых пермяков стали участниками федеральных событий. Из 100 поданных заявок на участие в общероссийских проектах 13 получили поддержку из федерального бюджета.

На базе учреждений допобразования открылись 15 центров для организации молодёжного досуга. В этом году планируется открыть ещё один – в Новых Лядах.

Екатерина Мальцева отметила, что в рамках статуса «Молодёжной столицы» в 2025 году в Перми пройдёт более 100 мероприятий, в которых примут участие свыше 1 млн человек. События будут проходить под слоганом «Пермь — город, где всё реально». Городские власти планируют сделать акцент на продвижении имиджа Перми, как города трудовой доблести. В программу городских мероприятий будут вовлекать молодых специалистов, популяризировать рабочие профессии и профориентацию. Главные проекты этого года — открытие молодёжной библиотеки, фестиваль граффитистов «Монумент-Арт», Всероссийский слёт трудотрядов, форумы для представителей предприятий, бизнеса, сферы образования и креативной индустрии. Не останется без внимания и Экстрим-парк: его ждёт капитальный ремонт, необходимость в котором назрела уже давно.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник поинтересовалась, каким образом ведётся работа с пассивной частью молодых людей. По её мнению, надо уделять внимание информированию молодёжи о тематических мероприятиях и вовлекать не только активных, но и ту часть молодых людей, которые пока не проявили интерес к проводимым в городе событиям. Это особенно важно в условиях, когда 2025 год Пермь встречает в статусе Молодёжной столицы России.

«Мне бы хотелось, чтобы в результате у пермяков и гостей города не только осталось позитивное впечатление от различных тематических мероприятий, но и чтобы в Перми появились конкретные, полезные проекты, которые бы имели продолжение в дальнейшем», — отметила Наталья Мельник. В качестве примера она привела Пермский марафон, о котором знают во всей России, и добавила, что Перми нужны подобные «прорывные проекты в сфере молодёжной политики».

Добавим, что, по данным городской администрации, на сегодняшний день в краевом центре проживает порядка 271 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это треть населения всего региона и 45% от количества молодёжи Пермского края.

По итогам социологического исследования, проведённого среди пермяков и жителей соседних регионов, 88,2 % респондентов отметили, что им нравится Пермь, 65,4 % хотели бы связать с нею свою жизнь.

Молодые парламентарии

Активное участие в формировании молодёжной политики играет и городской Молодёжный парламент, итоги работы которого депутатам представила его председатель Дарья Белякова-Тихонова.

В прошлом году молодые парламентарии смогли реализовать 16 социально значимых проектов и выиграли пять городских грантов и субсидий на общую сумму 1 млн. 510 тыс. руб. Всего же в мероприятия было вовлечено почти 7 тыс. молодых пермяков.

«На каждом мероприятии мы рассказывает о своей деятельности и работе актива, вовлекаем ребят. Сегодня это порядка 250 человек, которые участвуют в реализации проектов молпарламента. Мы регулярно проводим ротацию, это отличная возможность попасть из актива в действующий состав Молодёжного парламента. Конечно же, мы берем людей, которые доказали свою заинтересованность в работе», — рассказала Дарья Белякова-Тихонова.

В прошлом году молодые парламентарии реализовали 12 проектов. Среди них — серия интерактивных встреч «Молодёжь — будущее России», «Урок с чемпионом», проект «Пермский экозабег», фестиваль «Оберегая детство», урок «Долг перед Родиной», турниры «Ситиполия», «Парламентские дебаты», «Патриотический урок «СВО и МЧС», проект «Моя семья — волонтёры Победы», а также спортивные фестивали «Вернись в реальность», Ice Cave Run и «Бег не за горами».

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Помимо этого, члены Молодёжного парламента стали соорганизаторами «Пермского диктанта», межвузовского форума «Меняем Пермь вместе», проектов «Безопасное колесо» и «ЮИД в движении».

Члены молпарламента также оценивали содержание остановок и доступность объектов социальной инфраструктуры для людей с ОЗВ. За год активисты проверили 252 объекта во всех районах Перми.

Снегопады, подрядчики и уборка

В начале года рабочая группа думы по мониторингу зимнего содержания дорог провела выезды во все районы города, чтобы оценить работу подрядчиков по расчистке дорог, уборке и вывозу снега и ТКО. Итоги на заседании думы подвёл депутат Владимир Плотников, который возглавлял рабочую группу.

По его словам, удовлетворительно расчищали дороги и вывозили мусор в Кировском и Орджоникидзевском районах, а хуже всего — в Ленинском и Индустриальном. При этом возникли проблемы и в жилом комплексе «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы, где снег практически не убирают.

Основная претензия депутатов — неудовлетворительная очистка крыш домов, пешеходных переходов, тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта и вывоз мусора с площадок для ТКО.

Как отметил Владимир Плотников, главная причина заключается в том, что у подрядчиков не хватает ресурсов после сильных снегопадов.

«При особо сложных погодных условиях предлагаем вводить особые режимы и графики работы подрядных организаций. Администрации Перми, в свою очередь, необходимо усилить контроль за их работой. Нужно более плотно работать с управляющими организациями, которые отвечают за придомовые территории», — подытожил он.

По мнению депутата Алексея Оборина, проблемы из года в год по зимнему содержанию дорог одни и те же: коммунальные службы не готовы к большому количеству осадков, и поэтому начинают активно работать только когда снег уже выпал. Аналогичная ситуация складывается и с вывозом мусора с контейнерных площадок.

«В новогодние праздники были также проблемы с вывозом мусора. Подрядчики объясняют это разными причинами. Это и смена подрядчика, и слишком много людей отдыхало, и нехватка водителей. Проблемы есть, но их надо решать заранее, а не потом, когда столько жалоб», — считает парламентарий.

Депутат Арсен Болквадзе оценил уборку проезжей части основных дорог на твёрдую «четвёрку», но обратил внимание на то, что нельзя забывать про дороги третьей категории и частного сектора.

«Возникли практически по всему городу вопросы по дорогам третьей категории. Техника работает, но совершенно не организован вывоз снега. Это ведет к заужению проезжей части и вызывает неудобства по использованию и передвижению пассажиров и пешеходов», — сказал Арсен Болквадзе.

Он также отметил, что во время осмотра рабочая группа оценивала содержание придомовых территорий, и выяснилось, что далеко не все управляющие компании вовремя чистят и вывозят снег с придомовых территорий.

«Направили информацию в администрацию с просьбой усилить контроль над управляющими организациями. Надеемся, что по замечаниям рабочей группы будет проведена не разовая работа, а сделаны системные выводы и в дальнейшем будет гораздо меньше таких замечаний», — добавил парламентарий.

Наличка уходит в прошлое

Ещё одним социально значимым вопросом, который рассмотрели депутаты, стало предложение городской администрации внести изменений в правила оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идёт об отказе от оплаты наличными.

Проект предполагает введение разовых билетов за наличные средства. С 1 апреля их предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. А водителей освободят от продажи билетов с 15 апреля.

В мэрии считают, что такое нововведение повысит безопасность перевозок и снизит риск конфликтных ситуаций в салоне. После изменений у пермяков останется возможность оплачивать проезд с помощью банковской карты, мобильного приложения, QR-кода или Bluetooth-меток.

«Транспортная отрасль — это одна из таких сфер, которая живёт, развивается и требует своевременных решений для того, чтобы это развитие шло в тренде. Мы поддержали предложение администрации об отказе от приёма наличных в автобусах и трамваях. Всё идёт к тому, что в ближайшем будущем доля людей, которые готовы оплачивать проезд наличными, всё-таки сойдёт на нет», — прокомментировал принятое решение заместитель спикера гордумы Максим Спиридонов.

Депутат отметил, что этот вопрос поставлен на контроль комитета по городскому хозяйству, поскольку «любые нововведения не должны ухудшать и снижать доступность транспорта для пассажиров».

По информации мэрии, сейчас только 2,5% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд наличными, а для безналичной оплаты увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных. Дополнительно планируется увеличить количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Подводя итоги пленарки, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин заявил, что вопросы о молодёжной политике, содержании дорог зимой и оплате проезда в транспорте — злободневные, знаковые и значимые для нашего города.

«Количество вопросов и выступлений, которые прозвучали от представителей депутатского корпуса, говорит о том, насколько они значимы. Если говорить про молодёжную политику и статус Молодёжной столицы России, то стоит задача сделать так, чтобы у нашей молодёжи был стимул оставаться в Перми, чтобы город был для молодых и с точки зрения эргономики, и с точки зрения состояния наших улиц, благоустройства и комфорта. Сегодня все города, особенно миллионники, борются за молодёжь. Потому что молодежь — это не завтра России, это сегодня России, сегодня города Перми. Важно эту борьбу не проиграть, чтобы наш город для людей 14-35 лет был лучшим городом, с которым они связывают свою жизнь, в котором они собираются работать, растить детей, создавать семьи и который хотят улучшать», — резюмировал спикер думы.

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