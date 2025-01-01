Алёна Морозова
Проезд без купюр
Депутаты Пермской городской думы обсудили злободневные, знаковые и значимые для краевой столицы вопросы
На первом в этом году пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели ряд важных для краевой столицы вопросов, которые касаются реализация молодёжной политики, зимнего содержания дорог, а также изменений в оплате проезда в общественном транспорте. Подробности январской пленарки — в материале «Нового компаньона».
Даёшь молодёжь!
Первым вопросом повестки стал Час депутата, который был посвящён молодёжной политике. Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева рассказала о создании условий для занятости молодых людей, проявления их профессиональной и творческой активности.
В Перми действуют две основные точки притяжения и активности — это Дом молодёжи и Региональный молодёжный центр. Ежегодно здесь проходят сотни различных событий. Например, на базе Дома молодёжи в прошлом году состоялось около 200 мероприятий. Это стало возможным за счёт увеличения муниципального задания на 14 млн руб., а благодаря муниципальной программе «Культура и молодёжная политика», федеральным и региональным проектам число резидентов Дома молодежи выросло с восьми до 12. Увеличился и охват аудитории — с 71,8 тыс. человек до 131,9 тыс. человек (в сравнении с 2023 годом). Около 300 молодых пермяков стали участниками федеральных событий. Из 100 поданных заявок на участие в общероссийских проектах 13 получили поддержку из федерального бюджета.
На базе учреждений допобразования открылись 15 центров для организации молодёжного досуга. В этом году планируется открыть ещё один – в Новых Лядах.
Екатерина Мальцева отметила, что в рамках статуса «Молодёжной столицы» в 2025 году в Перми пройдёт более 100 мероприятий, в которых примут участие свыше 1 млн человек. События будут проходить под слоганом «Пермь — город, где всё реально». Городские власти планируют сделать акцент на продвижении имиджа Перми, как города трудовой доблести. В программу городских мероприятий будут вовлекать молодых специалистов, популяризировать рабочие профессии и профориентацию. Главные проекты этого года — открытие молодёжной библиотеки, фестиваль граффитистов «Монумент-Арт», Всероссийский слёт трудотрядов, форумы для представителей предприятий, бизнеса, сферы образования и креативной индустрии. Не останется без внимания и Экстрим-парк: его ждёт капитальный ремонт, необходимость в котором назрела уже давно.
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник поинтересовалась, каким образом ведётся работа с пассивной частью молодых людей. По её мнению, надо уделять внимание информированию молодёжи о тематических мероприятиях и вовлекать не только активных, но и ту часть молодых людей, которые пока не проявили интерес к проводимым в городе событиям. Это особенно важно в условиях, когда 2025 год Пермь встречает в статусе Молодёжной столицы России.
«Мне бы хотелось, чтобы в результате у пермяков и гостей города не только осталось позитивное впечатление от различных тематических мероприятий, но и чтобы в Перми появились конкретные, полезные проекты, которые бы имели продолжение в дальнейшем», — отметила Наталья Мельник. В качестве примера она привела Пермский марафон, о котором знают во всей России, и добавила, что Перми нужны подобные «прорывные проекты в сфере молодёжной политики».
Добавим, что, по данным городской администрации, на сегодняшний день в краевом центре проживает порядка 271 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это треть населения всего региона и 45% от количества молодёжи Пермского края.
По итогам социологического исследования, проведённого среди пермяков и жителей соседних регионов, 88,2 % респондентов отметили, что им нравится Пермь, 65,4 % хотели бы связать с нею свою жизнь.
Молодые парламентарии
Активное участие в формировании молодёжной политики играет и городской Молодёжный парламент, итоги работы которого депутатам представила его председатель Дарья Белякова-Тихонова.
В прошлом году молодые парламентарии смогли реализовать 16 социально значимых проектов и выиграли пять городских грантов и субсидий на общую сумму 1 млн. 510 тыс. руб. Всего же в мероприятия было вовлечено почти 7 тыс. молодых пермяков.
«На каждом мероприятии мы рассказывает о своей деятельности и работе актива, вовлекаем ребят. Сегодня это порядка 250 человек, которые участвуют в реализации проектов молпарламента. Мы регулярно проводим ротацию, это отличная возможность попасть из актива в действующий состав Молодёжного парламента. Конечно же, мы берем людей, которые доказали свою заинтересованность в работе», — рассказала Дарья Белякова-Тихонова.
В прошлом году молодые парламентарии реализовали 12 проектов. Среди них — серия интерактивных встреч «Молодёжь — будущее России», «Урок с чемпионом», проект «Пермский экозабег», фестиваль «Оберегая детство», урок «Долг перед Родиной», турниры «Ситиполия», «Парламентские дебаты», «Патриотический урок «СВО и МЧС», проект «Моя семья — волонтёры Победы», а также спортивные фестивали «Вернись в реальность», Ice Cave Run и «Бег не за горами».
Помимо этого, члены Молодёжного парламента стали соорганизаторами «Пермского диктанта», межвузовского форума «Меняем Пермь вместе», проектов «Безопасное колесо» и «ЮИД в движении».
Члены молпарламента также оценивали содержание остановок и доступность объектов социальной инфраструктуры для людей с ОЗВ. За год активисты проверили 252 объекта во всех районах Перми.
Снегопады, подрядчики и уборка
В начале года рабочая группа думы по мониторингу зимнего содержания дорог провела выезды во все районы города, чтобы оценить работу подрядчиков по расчистке дорог, уборке и вывозу снега и ТКО. Итоги на заседании думы подвёл депутат Владимир Плотников, который возглавлял рабочую группу.
По его словам, удовлетворительно расчищали дороги и вывозили мусор в Кировском и Орджоникидзевском районах, а хуже всего — в Ленинском и Индустриальном. При этом возникли проблемы и в жилом комплексе «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы, где снег практически не убирают.
Основная претензия депутатов — неудовлетворительная очистка крыш домов, пешеходных переходов, тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта и вывоз мусора с площадок для ТКО.
Как отметил Владимир Плотников, главная причина заключается в том, что у подрядчиков не хватает ресурсов после сильных снегопадов.
«При особо сложных погодных условиях предлагаем вводить особые режимы и графики работы подрядных организаций. Администрации Перми, в свою очередь, необходимо усилить контроль за их работой. Нужно более плотно работать с управляющими организациями, которые отвечают за придомовые территории», — подытожил он.
По мнению депутата Алексея Оборина, проблемы из года в год по зимнему содержанию дорог одни и те же: коммунальные службы не готовы к большому количеству осадков, и поэтому начинают активно работать только когда снег уже выпал. Аналогичная ситуация складывается и с вывозом мусора с контейнерных площадок.
«В новогодние праздники были также проблемы с вывозом мусора. Подрядчики объясняют это разными причинами. Это и смена подрядчика, и слишком много людей отдыхало, и нехватка водителей. Проблемы есть, но их надо решать заранее, а не потом, когда столько жалоб», — считает парламентарий.
Депутат Арсен Болквадзе оценил уборку проезжей части основных дорог на твёрдую «четвёрку», но обратил внимание на то, что нельзя забывать про дороги третьей категории и частного сектора.
«Возникли практически по всему городу вопросы по дорогам третьей категории. Техника работает, но совершенно не организован вывоз снега. Это ведет к заужению проезжей части и вызывает неудобства по использованию и передвижению пассажиров и пешеходов», — сказал Арсен Болквадзе.
Он также отметил, что во время осмотра рабочая группа оценивала содержание придомовых территорий, и выяснилось, что далеко не все управляющие компании вовремя чистят и вывозят снег с придомовых территорий.
«Направили информацию в администрацию с просьбой усилить контроль над управляющими организациями. Надеемся, что по замечаниям рабочей группы будет проведена не разовая работа, а сделаны системные выводы и в дальнейшем будет гораздо меньше таких замечаний», — добавил парламентарий.
Наличка уходит в прошлое
Ещё одним социально значимым вопросом, который рассмотрели депутаты, стало предложение городской администрации внести изменений в правила оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идёт об отказе от оплаты наличными.
Проект предполагает введение разовых билетов за наличные средства. С 1 апреля их предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. А водителей освободят от продажи билетов с 15 апреля.
В мэрии считают, что такое нововведение повысит безопасность перевозок и снизит риск конфликтных ситуаций в салоне. После изменений у пермяков останется возможность оплачивать проезд с помощью банковской карты, мобильного приложения, QR-кода или Bluetooth-меток.
«Транспортная отрасль — это одна из таких сфер, которая живёт, развивается и требует своевременных решений для того, чтобы это развитие шло в тренде. Мы поддержали предложение администрации об отказе от приёма наличных в автобусах и трамваях. Всё идёт к тому, что в ближайшем будущем доля людей, которые готовы оплачивать проезд наличными, всё-таки сойдёт на нет», — прокомментировал принятое решение заместитель спикера гордумы Максим Спиридонов.
Депутат отметил, что этот вопрос поставлен на контроль комитета по городскому хозяйству, поскольку «любые нововведения не должны ухудшать и снижать доступность транспорта для пассажиров».
По информации мэрии, сейчас только 2,5% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд наличными, а для безналичной оплаты увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных. Дополнительно планируется увеличить количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет.
Подводя итоги пленарки, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин заявил, что вопросы о молодёжной политике, содержании дорог зимой и оплате проезда в транспорте — злободневные, знаковые и значимые для нашего города.
«Количество вопросов и выступлений, которые прозвучали от представителей депутатского корпуса, говорит о том, насколько они значимы. Если говорить про молодёжную политику и статус Молодёжной столицы России, то стоит задача сделать так, чтобы у нашей молодёжи был стимул оставаться в Перми, чтобы город был для молодых и с точки зрения эргономики, и с точки зрения состояния наших улиц, благоустройства и комфорта. Сегодня все города, особенно миллионники, борются за молодёжь. Потому что молодежь — это не завтра России, это сегодня России, сегодня города Перми. Важно эту борьбу не проиграть, чтобы наш город для людей 14-35 лет был лучшим городом, с которым они связывают свою жизнь, в котором они собираются работать, растить детей, создавать семьи и который хотят улучшать», — резюмировал спикер думы.
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