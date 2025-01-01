Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Финисажи популярных выставок, современная версия «Бесприданницы» и музыка Шопена Афиша уикенда 31 января — 2 февраля Поделиться Твитнуть

Художницы Анна Барская и Анастасия Трамвайная делятся со зрителями своей философией. Красота окружающего мира словно преломляется через хрустальную призму и выходит в пространство холста; обычные предметы и персонажи складываются в фантастические сюжеты, напоминающие сны. В работах Анны Барской, по словам художника Сергея Барклянского, удивляет стык «подвижного-статичного», «живого-неживого», «реального-нереального». Искусство Анастасии Трамвайной посвящается всем мечтателям и аутсайдерам, её работы — это путь в альтернативные пространства, где можно увидеть монстров и ангелов, космос и запределье, фантастические деревья и говорящих животных.

Живописец Владимир Абусов пришел в искусство в 1970-е годы, участвовал во многих региональных, областных, городских художественных выставках. Уроженец Перми, он всю свою жизнь связал с уральской природой. Огромный творческий багаж позволил художнику выработать оригинальную манеру письма: он пишет длинным волнистым мазком с плотной фактурой и насыщенным цветом. Владимир Николаевич стремится к «чистой» палитре так называемых основных цветов, повышает их яркость, создает контрастные сочетания. На выставке представлены 22 живописные работы, созданные в разные периоды.

31 января 2005 года состоялся первый концерт молодого оркестра, собранного в Новосибирске Теодором Курентзисом и получившего название Musica Aeterna — «Вечная музыка». В этом году оркестру исполняется 20 лет, из которых восемь — с 2011 по 2019-й — он провёл в качестве коллектива-резидента Пермского театра оперы и балета. В честь своего юбилея оркестр проведёт для пермских поклонников специальное событие — «Киноночь» в частной филармонии «Триумф». На видеомарафоне «Ночь MusicAeterna в кино» меломаны смогут встретиться с артистами оркестра Еленой Райс и Марией Зоркиной, а также с новым главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Валерией Сафоновой и посмотреть три эпохальные видеозаписи: «Реквием Моцарта», снятый на Зальцбургском фестивале; атмосферную запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и грандиозный концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5».

Сказочные герои Лира Унисоновна и Месье Бемоль представят детям флейту и расскажут интересные факты из жизни этого инструмента. Часть сказочного урока будет посвящена легенде о самой первой флейте на свете: это история о смекалке и находчивости древнего человека, ставшего изобретателем и первым исполнителем на этом инструменте. В теоретической части урока малыши узнают тонкости устройства флейты, познакомятся с её механикой. Программу подготовили артистка кино и театров Екатеринбурга Галина Суворова (Лира Унисоновна); артист Уральского государственного театра эстрады Вадим Долганов (маэстро Бемоль); солистка Свердловской государственной филармонии Наталья Камусина (флейта) и заслуженный работник культуры России, режиссёр Валерий Долганов.

Александр Николаевич Островский. 1879 год. Купцы, сватовство, приданое… Казалось бы, как это далеко от нас… Однако в «Новой драме» постановки русской театральной классики всегда звучат актуально. Спокойствие небольшого городка на Волге нарушается выстрелом. В тишине провинции разворачивается драма двух «лишних» людей. Людей, не вписывающихся в жизнь, идущую своим чередом. Конфликт вечных парадигм — денег и любви. Что выберет человек: остаться человеком или сдаться в плен сиюминутных иллюзий? Художественный руководитель постановки, режиссёр — Марина Оленёва, Художник-постановщик — Любовь Мелехина, в ролях: Харита Игнатьевна Огудалова — Елизавета Тарасова, Лариса — Анастасия Миранович, Кнуров — Дмитрий Тронин, Вожеватов — Михаил Токаренко, Карандышев — Иван Гутин, Паратов — Фадей Володин.

В Пермской галерее (помещение хранилища на ул. Окулова) завершается работа выставки «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Картина, превратившаяся в spalliera» (6 +), которая начала серию выставок одной картины «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+). Последним рабочим днём выставки будет 2 февраля. Накануне кандидат искусствоведения Игорь Мартынов, главный научный сотрудник Пермской галереи, выступит с лекцией «Сюжет Священного писания на языке Ренессанса». «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» — произведение, которое имеет все признаки картины, но представляет иной художественный феномен эпохи Возрождения — спальеру (расписная панель для украшения спальни в итальянских домах XIV-XV вв.).

Когда художники начали применять строительные материалы в своих работах? Что это — удобство и доступность, проявление формализма или же нечто большее, что придаёт работам дополнительный смысл и делает их неотъемлемой частью самого произведения? 2 февраля в 15:00, в последний день работы выставки «Улица с односторонним движением» вместе с куратором выставочных проектов Машей Мирошиной на конкретных примерах гости будут разбираться, какую роль играют различные материалы в работах казанских художников. Речь пойдёт о том, как это влияет на восприятие произведений и что лежит в основе такого выбора.

После долгого перерыва Пермский театр оперы и балета возобновляет сотрудничество с Филиппом Чижевским — одним из ведущих дирижеров современной России, художественным руководителем легендарного ГАСО им. Евгения Светланова. 2 февраля вместе с оркестром и хором театра Чижевский представит программу, которая лишний раз подтверждает его амплуа признанного исполнителя современного репертуара. Два знаковых произведения музыки ХХ века, вошедших в афишу концерта — «Симфонию псалмов» Игоря Стравинского для хора и оркестра и «Рендеринг» Лучано Берио, — объединяет мотив диалога старого и нового искусства, поиска точек пересечения эпох и стилей. Ключевым событием вечера станет исполнение симфонии «Рендеринг» Лучано Берио, приуроченное к 100-летию со дня рождения выдающегося итальянского композитора.

Для проекта выбраны стихи еврейских поэтов средневековой Испании. Переведенные на русский со средневекового иврита строки положены на музыку композитором Александром Жемчужниковым. Композиции прозвучат в джазовых аранжировках, подготовленных джазменами Екатеринбурга, резидентами джаз-клуба EverJazz. Золотой век — время расцвета еврейской культуры. Философы, поэты, художники Испании с еврейским происхождением творили свободно в одном пространстве авторами других национальностей. Состав музыкантов: Юлия Дьячковская — вокал, Павел Стародубцев — фортепиано, Кирилл Кирпичев — ударные, Виктор Дюдяев — контрабас, Григорий Дягин — саксофон.

1 марта исполняется 215 лет со дня рождения Фридерика Шопена. Музыка Шопена прозвучит в исполнении пианистки Валентины Лисицы, солистки Москонцерта.В программе концерта — избранные фортепианные сочинения композитора: полонезы, вальсы, ноктюрны, баллады, скерцо, фантазия, а также вариации на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан» в переложении для фортепиано. Валентина Лисица — обладательница Первой премии Международного конкурса Dranoff International Two Piano Competition (1991), эксклюзивная пианистка фирмы DECCA с 2012 года.

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