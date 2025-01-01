Екатерина Корнева-Баталина Четверть века поющей четвёрки Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии отмечает юбилей Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

«Хорус-квартет» — один из тех коллективов Пермской краевой филармонии, чья творческая репутация крепко стоит не на трёх, а на четырёх китах: профессиональном авторитете, любви публики, творческой и концертной мобильности, безграничности репертуара. Этот фундамент такой же прочный и неделимый, как и сотрудничество и дружба музыкантов — участников мужского вокального квартета, ставших единым творческим целым, органически вписанным в культурную среду региона.

Эта четвёрка может звучать как целый хор, продолжая отечественные традиции певческого искусства, сохраняя их и в исполнительской манере, и в репертуаре. В то же время каждый из них — солист с уникальным и запоминающимся тембром, который слышно даже в унисоне. У всех — академическое музыкальное образование и богатая исполнительская практика сольных выступлений, работы в хоровых и ансамблевых составах. Поэтому чувствуют друг друга они даже не с полуслова или полузвука — с полувдоха.

Творческое credo «Хоруса» — ежесезонные премьеры. Количество музыкальных программ в афишах коллектива практически невозможно сосчитать, ведь помимо тематических проектов, всегда знаковых и концептуальных, «Хорус-квартет» легко встраивается и отлично вписывается и в фестивальные, и в праздничные концерты. В своих программах они открывают публике новые музыкальные партитуры и исполняют знакомые хиты: классика и эстрада, народная песня и церковный обиход — им подвластен любой репертуар. В творческом багаже коллектива — несколько десятков концертных программ, от русской духовной классики до стиля «барбершоп», от мировых премьер редко исполняемых уникальных партитур (Ференц Лист, «Сексардская месса») до новейших, только что созданных сочинений пермских композиторов. Одна из самых продолжительных программ, «Достояние республики», шла два с половиной часа без перерыва!

Тематика, или, как сейчас модно говорить, контент концертных программ «Хоруса» всегда в тренде — сохранить традиции отечественного музыкального искусства невозможно без обращения к «Песням и гимнам русской воинской славы». Это большой цикл программ a cappella, посвящённых памятным датам российской истории: 200 лет Бородинской битве, 400 лет Дому Романовых, 100 лет Первой мировой. Духовно-патриотические сочинения звучат в программах «О России — Родине моей», «Песни славянского братства», «Преображение Руси», «Мы — Русичи!». Отдельная страница в репертуаре квартета — сочинения композиторов Перми: вокальный цикл «Стихи Чердыни Великой» отца Игоря Ануфриева (a cappella), авторские программы Геннадия Лукиных «От барокко до джаза» и Игоря Ануфриева In pace, программа Геннадия Лукиных и протоиерея Алексея Марченко «Новомучеников пермских слава».

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Хорус-квартет» — неизменный фаворит публики: на их концертах всегда полный зал. Если в «сборном» празднично-календарном концерте принимает участие пою­щая четвёрка — успех вечера гарантирован. Зрители слушают выступления коллектива, буквально затаив дыхание. «Хорус» украсит любой концерт, создаст атмосферу каждого мероприятия, удивит артистизмом и художественными контрастами. Лёгкость и глубина, душевность и духовность — именно за это их любят и ценят.

Креативность и мобильность — эти невероятно востребованные в современной концертной практике качества отличают филармонический вокальный квартет. На карте региона, пожалуй, не найти города или муниципалитета, жители которого не слышали бы выступления «Хоруса». Благодаря всероссийскому проекту «Виртуальный концертный зал», который настолько успешно реализуется в краевой филармонии, что это было отмечено не только Ассоциацией концертных организаций, но и на уровне федерального министерства культуры, премьеры квартета и эксклюзивные записи концертных программ сегодня транслируют в 50 филиалов ВКЗ по всему Пермскому краю. «Хорус-квартет» достойно представляет Пермскую филармонию и наш регион на гастролях в России (только за последний год — в Москве, Твери, Кирове), на престижных музыкальных форумах в Европе и дружественных странах, участвует в знаковых международных проектах. Гастроли в Шотландии длились больше месяца, три недели музыканты выступали в залах и храмах Сербии. Концертные маршруты ансамбля пролегают через Норильск, Усинск, Нижневартовск, Мегион, Ноябрьск, Югорск, Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Курган, Ижевск, Екатеринбург, Глазов. А география гастролей включает такие страны, как Польша и Казахстан, Португалия и Германия, Сербия и Франция, Латвия и Беларусь.

Кстати, самой необычной концертной площадкой для квартета был огромный зал Конгресс-холла в Варшаве на 3000 человек. Самой южной точкой на карте мира, где выступали музыканты, стал остров Мальта в Средиземном море, а самыми северными — порт Дудинка, Нарьян-Мар и Надым в России. Одни из самых знаковых концертов в истории «Хоруса» — выступления с Академическим народным оркестром ВГТРК им. Н. Н. Некрасова на разных сценах столицы, в том числе в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

В составе «Хорус-квартета» сегодня поют Максим Лаптев, Максим Ануфриев, Эдуард Морозов, художественный руководитель коллектива Александр Рогожкин. Они пришли к творческому тандему в разное время. Александр Рогожкин — создатель и лидер коллектива — с 1991 года пел в «Кантус-квартете», который был предшественником «Хоруса». Выпускник института культуры, солист Пермской оперы Эдуард Морозов влился в состав четвёрки в 2006 году. Тенор Максим Лаптев, также выпускник кафедры сольного пения ПГИК, и баритон Максим Ануфриев, выпускник Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского, в ансамбле уже полтора десятка лет. Все они — яркие, харизматичные музыканты, каждый со своим амплуа, со своим творческим лицом, вместе — ансамбль солистов Пермской краевой филармонии.

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