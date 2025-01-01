Господдержка на миллиард Малый и средний бизнес Прикамья привлёк более 1 млрд руб. по программам поддержки Микрофинансовой компании Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края подвела итоги работы за 2024 год. Получателями льготных заёмных средств на старт и развитие бизнеса стали 370 субъектов МСП и 14 самозанятых края. Оформлено 580 договоров, общий объём государственной финансовой поддержки превысил 1 млрд руб.

По словам генерального директора региональной микрофинансовой компании Ольги Травниковой, в настоящее время для предпринимателей края действует несколько программ микрофинансирования, рассчитанных на разные категории заёмщиков и сроки ведения бизнеса. Ставка по микрозаймам составляет от 1% годовых. Максимальная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса — 5 млн руб., максимальный срок — 3 года.

«В Прикамье запущен комплекс финансовых мер поддержки для всех категорий бизнеса — от самозанятых и начинающих предпринимателей до успешно развивающихся экспортёров. При помощи регионального государственного финансирования предприниматели масштабируют и развивают бизнес: создают рабочие места, наращивают производственные мощности, увеличивают объёмы выручки и налоговые отчисления в бюджет края», — уточняет Ольга Травникова.

В 2024 году Микрофинансовая компания Пермского края начала реализовывать новую меру поддержки — льготный лизинг.

Программа регионального лизинга была разработана по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и позволяет действующим предприятиям из сфер обрабатывающего и сельскохозяйственного производств приобрести новое оборудование и спецтехнику стоимостью от 500 тыс. до 30 млн руб. на срок до 5 лет без залога с первоначальным взносом от 10 до 50% по годовой ставке от ¼ ключевой ставки Банка России. За 2024 год было заключено 15 договоров лизинга на общую сумму свыше 122 млн руб.

Продолжается успешная реализация краевой меры поддержки бизнеса — «Za наших». Минэкономразвития России признало программу лучшей практикой в сфере предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Она позволяет предпринимателям, оказывающим поддержку армии России в рамках СВО, получить заёмные средства под 1% годовых в размере от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев.

Государственная финансовая поддержка бизнеса Прикамья осуществляется в рамках реализации в регионе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для получения льготного финансирования предпринимателям необходимо обратиться в Микрофинансовую компанию Пермского края, которая работает на площадке центра «Мой бизнес» (Пермь, ул. Ленина, 68). Задать любой вопрос можно по тел. 8-800-300-80-90.

Подробная информация об условиях и правилах предоставления микрозаймов, займов и лизинга размещена на сайте.

Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред. 2), сельскохозяйственного производства (виды деятельности, включённые в класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и соответствующий требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга — 500 тыс. руб., максимальный размер лизинга — 30 млн руб.; авансовый платёж — от 10 до 50%; процент удорожания предмета лизинга: ¼ ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП — для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; ½ ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП — для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведённых на территории стран, не включённых в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия (перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р.); 1 ключевая ставка, установленная Банком России и действующая на дату заключения договора лизинга с СМСП — в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; предмет лизинга: промышленное оборудование и специальная транспортная техника, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц. Информация актуальна на 30.01.2025.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, оплате перевода бизнес-лицензии Поставщика. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08 мая 2024 г. № 9 (в редакции протокола Совета директоров от 10.09.2024 № 14, от 14.11.2024 № 17, от 28.01.2025 № 4) и размещены на сайте mfk59.ru.

Указаны условия для микрозайма «ZA наших»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3, 8 Правил предоставления микрозаймов. Минимальная сумма — 100 тыс. руб., максимальная сумма — 5 млн руб.; процентная ставка — 1% годовых; максимальный срок — 36 месяцев; направление расходования: вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности по кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности. Основное обеспечение — залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств микрозайма Общества); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 тыс. руб. требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение — в соответствии с условиями Правил предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев; форма займа — микрозаём; способ погашения микрозайма — аннуитетный платёж. Информация актуальна на 30.01.2025.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплата оценки имущества и регистрационных действий, расходы на оплату нотариальных действий, расходы при заказе и получении выписки ЕГРН, расходы при электронной регистрации залога, расходы при выпуске Электронной цифровой подписи. Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены Протоколом заседания Совета директоров от 31.10.2022 № 21 (в редакции протокола Совета директоров от 21.12.2022 № 23, от 17.01.2023 № 1, от 13.03.2023 №3, от 02.06.2023 № 8, от 04.08.2023 № 12, от 10.10.2023 № 13, от 27.11.2023 № 15, от 19.12.2023 № 16, от 18.03.2024 № 2, от 10.04.2024 № 4, от 08.05.2024 № 9, от 24.07.2024 № 13, от 10.09.2024 № 14, от 14.11.2024 № 17, от 28.01.2025 № 4) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 № 4110559000364.

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