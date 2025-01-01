Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Татьянин день В галерее «Марис-Арт» открылась выставка Татьяны Нечеухиной и Евы Нурулиной Поделиться Твитнуть

Фото: Ева Нурулина

Выставка «С четверга на пятницу» (0+) тематически выстроена вокруг Рождества и Святок — их традиций, идей и настроения; однако думается, что есть и другой январский праздник, с которым этот проект увязан — и по срокам, и по смыслу. Татьянин день всегда был важен для галереи «Марис-Арт», на протяжении многих лет друзья и поклонники приходят сюда на именины хозяйки — Татьяны Пермяковой, а с тех пор как у галереи возник творческий тандем с худож­ницей Татьяной Нечеухиной, 25 января стало важно вдвойне.

Негромкая, лирическая, очень светлая выставка при ближайшем рассмотрении оказывается актуальным высказыванием, чуть ли не манифестом. Семья, связь поколений, материнство и вообще женское начало; идея Судьбы — всё это в экспозиции «С четверга на пятницу» и вообще в творчестве Татьяны Нечеухиной — не столько традиционные, сколько актуальные ценности. Художница не насаждает их, а показывает, как органично старинные традиции вместе с бабушкиными платками и ковриками входят в современность, украшая её, добавляя современному быту смысла и ничуть не вступая в противоречие с электронными гаджетами и прочими приметами XXI века. Всё уместно, всё дополняет друг друга, если есть любовь и тепло в доме.

В этом плане показательна работа «Что ответил?»: в уютной полутьме — бабушка и внучка. Девушка смотрит на экран смартфона, который освещает юное лицо; бабушка вяжет, сложив усталые ноги на табурет и склонившись на плечо внучки; и так им хорошо и уютно вместе, и так волнуют старшую женщину личные переживания младшей! Очень много тепла в этом сюжете.

Фото: Ева Нурулина

Было бы отлично, если бы рядом в экспозиции оказалась вторая картина из этой дилогии: на парном полотне с лаконичным названием «ВК» в телефон смотрит как раз бабушка, а девушка занимается традиционным женским рукоделием. Привезти эту картину на выставку в частную галерею сейчас проблематично: она куплена в коллекцию Республиканского музея изобразительных искусств Республики Марий Эл. Прекрасно, что работы пермской художницы ценятся музеями, но жаль, что нельзя сопоставить два сюжета: их сравнение показывает, что при всей привязанности Нечеухиной к традиции, при всей любви к бабушкам тема связи поколений в её творчестве подразумевает много игры, лукавства, доброй иронии.

Очень важно, что «С четверга на пятницу» — не сольная выставка, а дуэтная: живопись Татьяны Нечеухиной сочетается с керамикой и ассамбляжами Евы Нурулиной — и это тоже сюжет о преемственности поколений.

Дочь художницы давно проявляет себя как личность творческая и очень самостоятельная. С подросткового возраста Ева участвует в различных выставках, однако нынешний проект «Мариса» впервые представляет её как состоявшегося мастера. «С четверга на пятницу» показывает, насколько по-разному работают две художницы и в то же время насколько их творческий союз гармоничен. Разные техники, разные стили, но есть и много общего.

Фото: Ева Нурулина

И Татьяна Нечеухина, и Ева Нурулина любят сочетать разные фактуры: мягкое и твёрдое, гладкое и шершавое… Многие холсты на нынешней выставке в «Марисе» Татьяна Нечеухина поместила, как в рамки, в контекст швейных изделий — кофточек, юбочек, просто отрезов ткани. Это старые ткани, которые хранились в бездонных закромах мастерской художницы.

Нечеухина много и хорошо шьёт и ценит все эти цветастые креп-жоржеты, доставшиеся ей от бабушек. Для нынешней выставки она наскоро сшила несколько очень женских предметов одежды, на фоне которых небольшие, камерные живописные работы приобретают масштаб и дополнительное измерение. Хочется додумать судьбу героинь: вот этой троицы балерин, которые смотрятся в круглое зеркало, а их в это время окутывает яркая летняя юбка; вот этой парочки подружек, которые застенчиво хихикают, рассказывая друг другу что-то забавное, на фоне цветастой кофточки с открытым воротом… Согласитесь, одежда многое говорит о женщине, в том числе и о женщине нарисованной!

Ева Нурулина превращает старинную ажурную шаль с крупными инициалами владелицы в скатерть, на которой фарфоровые руки раскладывают для гадания фарфоровые карты. Композиция называется «Новый 1912-й»:

именно эта дата вышита на шали. Героиня из прошлого — может быть, хозяйка той самой шали? — раскидывает карты, чтобы узнать будущее. Что ждёт её в новом году, в самом начале нового века? Мы не знаем, как для неё сложился 1912 год, зато отлично знаем, как сложился ХХ век… Глубина и многослойность сюжетов, где за внешней фабулой всегда прячутся второе, третье и последующие измерения, — тоже общая черта Нечеухиной и Нурулиной.

И ещё одно общее и важное: обе художницы говорят о женском и о женщинах, но при этом их творчество — совершенно неженское по подходам и стилистике. Это трудоёмкое, мастеровитое, масштабное искусство, связанное со сложными технологиями и требующее твёрдой, уверенной руки.

Фото: Ева Нурулина

Хрупкая, негромкая Татьяна Нечеухина и её нежная, похожая на фею или эльфа дочь всем своим существом утверждают идею о существовании мягкой, но уверенной и непреодолимой женской силы.

«С четверга на пятницу» — это история о поддерживающем, дающем живительную энергию прошлом и о непредсказуемом, тревожном, но манящем будущем. В дилогии Татьяны Нечеухиной «Святки» и «Сапожок» героиня, приоткрывая дверь в неизвестность, пытается с помощью традиционных святочных гаданий узнать, что её ждёт, и надеется, что ждёт её только хорошее…

…И мы надеемся вместе с ней. «С четверга на пятницу» — очень актуальная выставка, которую можно посмотреть до 7 марта.

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