Елена Бардукова Новые пермские В столице региона изменится работа нескольких автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 февраля 2025 года в Перми начнёт работать новый кольцевой автобусный маршрут №82 «Улица Гашкова — микрорайон Вышка-1 — улица Грачёва — улица Гашкова». Он свяжет микрорайон Вышка-1 с социальными объектами на ул. КИМ и организует подвоз пассажиров к общественному транспорту на площади Восстания.

Автобус будет курсировать по улицам Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Кирпичной, Гашкова с остановочными пунктами «Улица Гашкова», «По требованию» (улица Целинная), «По требованию» (микрорайон Вышка-1), «Улица Харьковская», «Улица Ленинградская», «Микрорайон Вышка-1», «Площадь Восстания», «Улица 1905 года», «Улица Ивановская», «Улица 1905 года» (напротив дома №8), «Площадь Восстания», «Кондитерская фабрика «Пермская», «Улица Нижегородская», «Язовая», «Улица Гашкова».

«Жители Вышки-1 давно ждали решения проблемы с транспортным обслуживанием микрорайона. Мы провели дорожные обследования и определили, что здесь могут курсировать только автобусы малого класса, — и закупили их. Маршрут №82 будет ходить по кругу только в одном направлении, так как именно такое решение согласовано с ГАИ. Это первый согласованный и организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшей дороге от Вышки-1», — отметил в своём Telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

В целом на маршруте в будние дни будут работать пять автобусов, в выходные — четыре. При этом останавливаться они могут в любом не запрещённом правилами дорожного движения месте по пути следования.

С введением нового маршрута в столице Прикамья изменится работа нескольких автобусов. Так, маршрут №36 вместо микрорайона Вышка-1 будет перенаправлен на ул. Гашкова.

Автобусы №10 и 68 объединят в один. Он будет курсировать по маршруту «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» под №10. В направлении Садового на станцию Пермь II автобус заезжать не будет, в обратном направлении возможность воспользоваться маршрутом сохранится. В пункте «ПНИПУ» автобусы останавливаться не будут. Как объясняют в пресс-службе администрации Перми, пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Улица Екатерининская».

Также с 1 февраля прекращает работу маршрут №63 «Микрорайон Садовый — микрорайон Крохалева». А на автобусном маршруте №71 сменится перевозчик — в рейсы выйдут новые современные автобусы.

Ещё одно изменение затронет работу общественного транспорта в Кировском и Орджоникидзевском районах города. Здесь по будням в пиковые часы параллельно с автобусами №15 и 53 будут работать временные маршруты №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и №43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». На линию выйдут автобусы-«гармошки», которые помогут разгрузить популярные направления.

Как пояснил Эдуард Соснин, ранее предполагалось, что «гармошки» начнут работать летом 2025 года, что связано с особенностями муниципальных контрактов.

«Однако по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина мы проработали вопрос их досрочного запуска. Уже сейчас часть автобусов работают на маршруте №50, а с марта они начнут работать в Кировском и Орджоникидзевском районах», — отметил мэр.

Добавим также, что по условиям контрактов к 1 июня маршруты №15 и 53 должны будут перейти на обслуживание автобусами особо большого класса.

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