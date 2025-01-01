Алёна Бронникова Бытовая стагнация Пермские магазины бытовой техники и электроники сокращают площади Поделиться Твитнуть

По результатам исследования аналитического проекта Т-Data, в январе—октябре 2024 года рынок бытовой и электронной техники в России показал снижение продаж на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом средний чек покупок вырос на 8%.

В Пермском крае такая тенденция в прошлом году проявилась частично. В общей сложности значительного снижения объёма продаж в регионе эксперты не наблюдали. При этом появились тренды на предпочтение товаров, более доступных по цене, переход офлайн-магазинов к компактному формату шоурумов, что можно связать с общей экономической ситуацией.

«В 2024 году наблюдался рост спроса на съёмное жильё. И многие аналитики прогнозируют продолжение этой тенденции в 2025 году. Также рос спрос на новостройки, на ремонт вторичного жилья при ограниченных ресурсах потребителей и росте инфляции, особенно в сегменте продовольственной корзины. Всё это могло обусловить рост спроса на электронику более доступного ценового сегмента», — комментирует кандидат экономических наук, заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина.

Она обратила внимание на данные Росстата, согласно которым динамика оборота услуг по розничной торговле компьютерами, аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах в Пермском крае оказалась сопоставима с общероссийскими трендами. В то же время спад по обороту бытовой техники был менее заметным.

Индекс изменения оборота в январе—сентябре 2023 года в Прикамье составил 1,63, по России — 1,57; в 2024 году — 1,58 в Прикамье и 1,60 по России. Поскольку в сегменте бытовой техники индекс цен в регионе составляет 3,49, определённый вклад цен в рост оборота наблюдается, но не может обосновать такое увеличение. По словам Евгении Керзиной, это указывает на то, что потребители действительно покупали больше.

«Можно заключить, что поведение потребителей, предпочитающих делать покупки в офлайн-магазинах, будут совпадать с общероссийской спецификой поведения потребителей. А интерес к онлайн-продажам, скорее всего, вызван ценовой политикой продавцов», — добавила эксперт.

По прогнозам на предстоящий год, в сегменте дорогостоящей бытовой техники ожидается спад. Определяющими факторами в покупательском поведении жителей Пермского края станут покупательная способность, уровень цен и ситуации актуализации потребности, такие как износ техники или смена места жительства.

Уменьшили размеры

Приспосабливаясь к экономической ситуации, крупные игроки в 2024 году приняли ряд решений, которые позволили оптимизировать работу магазинов в Пермском крае.

Ещё в начале ушедшего года из-за проблем с поставками и нехватки персонала в региональной столице закрылись филиалы российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Корпорация «Центр». Один из самых крупных был представлен в помещении ТЦ «Новая Столица» площадью 1,1 тыс. кв. м.

После ухода ретейлера с пермского рынка площадку в ТЦ заняла другая федеральная сеть — RBT, у которой в Перми сейчас насчитывается шесть точек. Однако в конце года компания приняла решение о закрытии нового магазина, объяснив это оптимизацией сети. Как сообщила заместитель директора УК «Столица» Анастасия Долматова, филиал прекратит работу уже в ближайшее время. Относительно оценки ситуации в отрасли она отметила тенденцию к уменьшению размера магазинов.

Представители бизнеса отмечают, что небольшой формат становится более предпочтительным, поскольку оказывается наиболее выгодным в текущих условиях рынка. Так, российская группа «М.Видео-Эльдорадо» в прошлом году открыла по России 100 магазинов, в том числе новые проекты были запущены в Соликамске и Краснокамске. Компания отдала предпочтение компактному формату.

По информации пресс-службы, он предполагает размещение салонов в помещениях средней площадью 500—600 кв. м, что примерно в два раза меньше, чем у традиционных магазинов. При этом доступный для клиентов ассортимент остаётся сопоставимым с крупными точками продаж за счёт расположения товаров ярусами, а объём вложений в их открытие сокращается до трёх раз при более высоком обороте с 1 кв. м.

Несмотря на закрытие отдельных точек продаж бытовой и электронной техники, ситуация на пермском рынке, по словам экспертов, остаётся стабильной. На место закрывшихся магазинов приходят новые, они занимают площади как в торговых центрах, так и в отдельных помещениях и НТО. Например, в 2024 году в «Столице» открылся монобрендовый салон бытовой техники российской сети Redmond Smart Home, в ТРЦ «Планета» зашёл фирменный магазин китайского производителя мобильной техники Tecno.

«По нашим данным, в Перми продавцы электроники и бытовой техники в 2024 году показывали выручку, сопоставимую с показателями прошлого года, или немного лучше. При этом число проданных единиц товара несколько меньше. Представители этого сегмента не обращались к администрации ТРК с заявлениями о сокращении арендуемых площадей, но и запросов на дополнительные площади от них не поступало. Ситуация остаётся стабильной», — рассказали представители отдела маркетинга ТРК «Семья».

Кроме того, последние два года растёт и количество небольших специализированных магазинов по продаже электронной техники. Однако не все проекты оказываются выгодными и конкурентоспособными.

«Небольшие участники рынка могут брать только за счёт параллельного импорта и эксклюзива. Их ресурсов явно недостаточно, чтобы выигрывать за счёт масштаба на масс-маркете», — подчёркивает Евгения Керзина.

При этом она отмечает и общую тенденцию офлайн-магазинов к переходу на более компактный формат: «Это глобальный тренд. Магазины всё больше превращаются в шоурумы, а реальный товар доставляется со склада».

Выросли онлайн

Что касается динамики количества покупок на маркетплейсах, здесь представители отмечают прирост по сравнению с прошлым годом. По данным пресс-службы Wildberries, продажи электронной техники на платформе в Пермском крае в 2024 году выросли на 33% в натуральном выражении. По обороту показатель также показал рост — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек здесь сократился на 4%.

Лидером роста продаж оказались смартфоны. За год их продажи выросли почти на треть. Остальные категории показали рост от 2 до 158%.

Аналитики сервиса «Авито» отмечают, что в прошедшем году рынок Перми отражал общероссийские тренды. Ключевыми факторами выбора стали ценовая доступность и функцио­нальность. Не всегда пользователи отдавали предпочтение ресейлу, объёмы продаж выросли и на первичном рынке.

В третьем квартале 2024 года в Перми количество проданных новых ноутбуков на платформе выросло на 7%, количество подержанных увеличилось на 9%. Новые смартфоны стали покупать на 24% чаще, а продажи смартфонов с рук показали прирост всего на 4%.

Дополнительный покупательский спрос также стимулировало снижение цен на технику и электронику. Средняя стоимость новых ноутбуков снизилась на 3%, устройств Apple — на 12%. Среди лидеров по росту ожидаемо оказалась продукция Apple (+25%). Интерес вырос и к смартфонам китайских брендов: уже привычных Honor (+30%) и Acer (+29%), а также Tecno (+37%) и Google (+29%).

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