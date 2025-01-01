Полина Путякова журналист На пороге роста Аналитики позитивно оценивают перспективы фондового рынка Поделиться Твитнуть

Эксперты фондового рынка характеризуют 2024 год в основном как сложный, «медвежий» по динамике. Однако его начало не предвещало ничего плохого: к маю фондовый рынок вырос на 14%, до своего годового пика в 3521 пункт, — на этих отметках он в последний раз находился до начала СВО. Но уже летом начались сложности. В июне США ввели против Мосбиржи блокирующие санкции, были приостановлены торги американским долларом, евро и гонконгским долларом. Затем, начиная с июля, под давлением растущей инфляции Центробанк был вынужден несколько раз поднимать ключевую ставку, и в итоге за год она выросла с 16 до 21%. Ближе к концу года картину дополнило резкое ослабление рубля в ноябре. Годовая инфляция достигла почти 10%, вдвое превысив прогноз Центробанка.

Как итог, в середине декабря индекс Мосбиржи был на минимальном с начала года уровне — 2370 пунктов. Разница с максимумом в мае — 1151 пункт, или 33%. Ситуацию несколько выправило декабрьское решение Центробанка оставить ключевую ставку неизменной, тогда как эксперты в основном ожидали её повышения до 23%. Благодаря этой позитивной новости за последнюю декаду декабря рынок вырос на 11%. В итоге индекс Мосбиржи за год снизился на 7%, индекс РТС — на 17%.

Динамику биржевых индексов принято считать основным индикатором ситуации на рынке, и с этой точки зрения прошедший год действительно был сложным. Но всё-таки есть и позитивные моменты. По данным Мосбиржи, объём торгов за 2024 год составил почти 1,5 квадрлн руб., и это максимальное значение за всю историю торгов. Для сравнения: объём торгов в 2023 году составил 1,3 квадрлн руб., в 2022 году — 1,1 квадрлн руб., в 2021-м — 1 квадрлн руб.

Кроме того, в 2024 году количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн, ими открыто более 64,3 млн счетов (+12 млн за 2024 год). Число активных инвесторов, то есть заключавших сделки в течение года, составило 10,2 млн человек по сравнению с 7,6 млн в 2023 году. Также выросло количество IPO: их было 14, и, по данным «Известий», это рекордный показатель за последние 17 лет.

Наконец, в прошлом году российские компании выплатили рекордные дивиденды. Согласно прогнозам SberCIB по состоянию на ноябрь 2024 года, которые приводит «Финам.ру», их суммарный объём превысит уровень 2023 года почти в 1,5 раза. Средняя дивидендная доходность по акциям, входящим в индекс Мосбиржи, оценивается в 9,9%.

Звёзды и аутсайдеры

По данным эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олега Решетникова, в 2024 году наибольшую доходность инвесторам принесли акции холдинга «ЭсЭфАй» (SFIN), выросшие более чем в 2,5 раза, а также «Ленты» (LENT) — рост на 78%, Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) — рост на 72%, «Аэрофлота» (AFLT) — на 68% и Санкт-Петербургской биржи (SPBE) — на 65%.

Если говорить о дивидендной доходности, тут лидеры следующие: Ашинский МЗ (49% дивидендной доходности), «Хэдхантер» (20,2%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (20%), Fix Price (16,5%), «Северсталь» (19%), ГК «Мать и дитя» (18%).

Кроме того, говоря о доходных по итогам 2024 года инструментах, аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева упоминает, что среди валют был лидером доллар к рублю. Среди облигаций хорошо показали себя некоторые региональные долговые бумаги.

В «Финам.ру» отмечают, что 2024 год был тяжёлым для всего рынка, ни одному сектору не удалось завершить его с позитивным результатом. Условно лидерами можно считать финансовый сектор, ИТ и транспорт, поскольку снижение их доходности было минимальным. Оно составило 0,18, 2,06 и 6,2% соответственно.

Есть и аутсайдеры: падением более чем на треть завершил год отраслевой индекс строительных компаний. Это ожидаемо связано с прекращением части льготных программ и ужесточением условий по оставшимся. Также существенно провалились отраслевые индексы «Металлов и добычи» (−16,6%), «Телекоммуникаций» (−15%), «Электроэнергетики» (−14,8%), «Химии и нефтехимии» (−11,1%). Говоря об отдельных эмитентах, эксперты «Финам.ру» в числе аутсайдеров называют «Мечел» (привилегированные акции — −72%, обыкновенные — −70%), «Самолет» (−73%), «Сегеж» (−65%), «ВК» (−47%), «ОГК-2» (−41%), «Норникель» (−38%), «Совкомфлот» (−37%).

Восстановить утраченные позиции

В «БКС Мир инвестиций» придерживаются оптимистичных прогнозов.

«Российский рынок ни разу в истории не падал два года подряд. Вероятно, этот год не будет исключением. В начале года рынок активно восстанавливает утраченные ранее позиции, ожидаем продолжение восстановительной динамики. Этому может способствовать улучшение геополитического фона, а также ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ», — говорит Олег Решетников.

Если заострить внимание на ближайшей перспективе, то в числе основных факторов, определяющих динамику фондового рынка в первом квартале, эксперты «ВЕЛЕС Капитала» называют геополитические новости и позитивные сдвиги в разрешении украинского конфликта с приходом к власти в США Дональда Трампа. Геополитический позитив может ускорить покупки в акциях, но, если эти надежды не оправдаются, а Банк России сохранит жёсткую риторику на следующих заседаниях, 14 февраля и 21 марта, рынок вновь может пойти вниз.

При этом вероятность снижения ставки Банком России в 2025 году крайне высока, уверен исполнительный директор компании «Цифра брокер» в Перми Дмитрий Ладыгин. Он напоминает, что ставка повышалась с целью снижения инфляции, но при этом страдали заёмщики — бизнес и граждане, поэтому регулятор испытывал перманентное давление с призывом снизить ставку.

«Теперь, кажется, Банк России нашёл действенный способ снизить инфляцию, не повышая дальше ставку. Чтобы снизить кредитную активность и, как следствие, инфляцию, надо просто усложнить выдачу кредитов. Для этого регулятор ужесточил макропруденциальные условия. Как следствие, банки подняли ставки по кредитам сильно выше ключевой ставки. Несколько месяцев Банк России будет наблюдать, какой эффект это окажет на инфляцию, и с большой вероятностью затем приступит к снижению ставки», — рассуждает эксперт.

Аналитики называют и другие факторы, которые окажут влияние на фондовый рынок в 2025 году.

«Если говорить о внешних факторах, интригующая ситуация нас ожидает на рынке сырья. Особенно много волнений могут доставить котировки нефти. Крайне важно, чтобы в 2025 году они держались выше $76 за баррель марки Brent. В ином случае снижение будет мощным, даже сильнее, чем обещал Трамп», — отмечает Юлия Афанасьева.

Второй внешний фактор, по её словам, — это экономика Китая. Несмотря на то, что МВФ повысил прогноз её роста, в последнем квартале наблюдалась некая стагнация.

Что выбрать

По мнению Олега Решетникова, в текущих условиях наиболее привлекательны акции компаний с низкой долговой нагрузкой. Например, «Татнефть», «Полюс», «ФосАгро», «Яндекс», «Т-Технологии», Мосбиржа.

В свою очередь эксперты «ВЕЛЕС Капитала» называют несколько эмитентов, привлекательных с точки зрения их потенциальной доходности. Наибольшим потенциалом роста, по их мнению, обладают «Астра», Сбербанк, «Яндекс», «Полюс», Х5 и «ФосАгро», а также «Алроса». Кроме того, наиболее интересно при отсутствии общерыночного негатива могут выглядеть бумаги с возможностью высоких дивидендных выплат по итогам 2024 года: в частности, акции Сбербанка, Банка «Санкт-Петербург», Мосбиржи, привилегированные акции «Сургутнефтегаза», МТС, «Полюса».

Определённый интерес вызывает и долговой рынок. Как отмечают в «ВЕЛЕС Капитале», после того как в декабре 2024 года Банк России отказался от очередного повышения ключевой ставки, ценовой индекс гособлигаций России подскочил на 8% и впервые за последние три месяца закрепился выше 100 пунктов. Следующим значимым уровнем индикатора выступает 107,5, а при сохранении тенденции постепенного смягчения ДКП можно ожидать постепенного восстановления значений индикатора до уровней начала 2024 года.

Эксперты компании говорят, что в первом квартале 2025 года интерес инвесторов может вернуться к облигациям с фиксированным купоном. Рынок смотрит на денежно-кредитную политику Банка России уже более оптимистично и ожидает снижения ключевой ставки, поэтому зафиксировать текущую высокую доходность в облигациях — более интересная идея, чем закладывать риск очередного повышения ключевой ставки.

Выбирая облигации, стоит отдавать предпочтение длинным бумагам, отмечает Дмитрий Ладыгин.

«Например, самые длинные ОФЗ стоят чуть выше половины номинала. Когда ключевая ставка Банка России снова опустится до 7%, а именно с этого уровня начался цикл повышения ставок в 2023 году, такая облигация будет стоить 100% от номинала. Это рост почти на 100%. Даже если цикл снижения ключевой ставки продлится два-три года, это всё равно выглядит интересной сделкой. К тому же всё это время, помимо роста тела облигации, вы получаете купон примерно 13% годовых», — рассуждает эксперт.

В то же время в отношении корпоративных облигаций Дмитрий Ладыгин настроен более осторожно. Он оценивает вероятность ряда дефолтов по облигациям в этом году как высокую, а это значит, что потребуется экспертиза, чтобы отличить качественного эмитента от эмитента в плохом финансовом состоянии.

«При этом можно утверждать, что закончилось время флоатеров — облигаций с плаваю­щей ставкой. Ключевая ставка находится на максимуме или около него. Шансы на снижение ставки сильно выше, чем на её удержание или дальнейший подъём. Вместе со снижением ставки будет снижаться и доходность флоатеров», — говорит эксперт.

Олег Решетников также рекомендует воздержаться от покупок бумаг с высокой долговой нагрузкой, поскольку высокая ключевая ставка, вероятно, в первой половине года будет оставаться на высоком уровне.

Стоит ли защищаться

В отношении защитных инструментов эксперты в основном не испытывают энтузиазма. В частности, Дмитрий Ладыгин отмечает, что поскольку шансы на рост рынка в 2025 году достаточно высоки, то защитные активы будут не самыми выгодными. Эксперт полагает, что пришло время менять защитные инструменты на более волатильные.

В то же время, по словам Елены Кожуховой, аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал», цены на золото всё ещё обладают потенциалом роста в районе психологически важной отметки — $3000 за унцию. Однако для реализации «бычьего» сценария нужно сразу несколько факторов: снижение процентной ставки ФРС, ограниченная доходность американских гособлигаций, сохранение геополитической напряжённости и экономической неопределённости с приходом к власти в США Дональда Трампа и потенциальные торговые войны. Тогда как негативным для золота фактором может стать охлаждение роста экономики КНР. По мнению эксперта, на данный момент скорее имеет смысл держать некоторую долю металла в портфеле в качестве защитного актива и диверсификации.

Динамика золота будет определяться уровнем инфляции в крупнейших экономиках мира, которая, в свою очередь, будет зависеть от того, какой денежно-кредитной политики будут придерживаться эти страны, отмечает Олег Решетников. Мягкая денежно-кредитная политика, характеризующаяся низкими процентными ставками и дешёвыми кредитами, может привести к росту инфляции, что будет способствовать росту цен на золото, жёсткая же — наоборот.

«При этом перспективы в крупнейшей экономике мира — США — пока не определены. В стране только что произошла передача полномочий от старого президента новому. Поэтому говорить о том, какой же будет политика США в этом отношении, пока затруднительно», — говорит он.

Ещё одним защитным инструментом являются банковские вклады. Дмитрий Ладыгин уверен, что при необходимости держать на них деньги безопасно: банковское сообщество даже не обсуждает вероятность заморозки вкладов, так как это губительно для финансовой системы, и нет никаких предпосылок для подобных действий.

«Объём средств населения на вкладах и текущих счетах значителен и существенно вырос за 2024 год, но у банков есть возможность вкладывать данные средства как в кредитование юридических и физических лиц, так и в инструменты на долговом рынке. Даже сценарий со снижением ключевой ставки, который необязательно реализуется в 2025 году, не вызовет существенного оттока средств из вкладов, поскольку ставки будут по-прежнему выше уровня инфляции. Соответственно, даже гипотетической заморозки ожидать не стоит», — заключает эксперт.

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