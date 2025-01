Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки в Арт-резиденции, последний показ культовых европейских балетов и день рождения MusicAeterna Афиша на неделю 27 января — 2 февраля Поделиться Твитнуть

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создаёт из обычных животных жуткие гибриды — горилло-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить, но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг! Мультфильм достоин внимания не только сам по себе, но и потому, что автор русского перевода и озвучания — остроумный Денис Колесников, более известный как Кураж-Бамбей.

Пермская арт-резиденция представляет две новых персональных выставки. «Подсознание» — выставка пермского художника-абстракциониста Романа Борисова, посвящённая глубинным переживаниям, скрытым мотивам, изменчивым образам. Вниманию зрителя открываются картины-«зеркала», где каждый обнаруживает что-то своё и о себе. На выставке представлено 14 живописных работ, созданных в период с 2018 года по настоящее время. «Связь времён» — тотальная инсталляция Юрия Лапшина, воссоздающая атмосферу творческой мастерской, где время будто останавливается. Это место, где прошлое и настоящее переплетаются, образуя пространство для размышлений о том, как взаимосвязаны искусство и жизнь. В инсталляции соединяются произведения художника и предметы, которые стали частью его личной истории и процесса творчества.

В своей программе Winter Jazz Кристина Басюл собрала классические и современные композиции в диапазоне от Эллы Фицджеральд до Бруно Марса. Певица выступит в составе квинтета, а это значит, что хиты джаза и соула будут представлены в полнозвучных версиях с виртуозными инструментальными соло. Кристина Басюл — пианистка, концертмейстер Пермского театра оперы и балета. Помимо своей деятельности в сфере академической музыки Кристина серьёзно увлекается джазовым вокалом и регулярно выступает со своим джаз-бэндом в Перми.

В Перми пройдёт первое событие культурного обмена «Молодёжных столиц» России 2025 года: в Пермской филармонии выступит Омский камерный оркестр под управлением Григория Вевера. Рок-хиты и шедевры классики прозвучат в авторских аранжировках для струнного оркестра и рок-группы. В программе концерта соседствуют классические композиторы и известные рок-музыканты: Антонио Вивальди и группа Metallica, Иоганн Себастьян Бах и Queen, Никколо Паганини и Nirvana, Эдвард Григ и Scorpions, Мусоргский и Deep Purple. Программу дополнят легендарные отечественные хиты — «Всё идёт по плану» Егора Летова и «Я свободен» Валерия Кипелова. В составе оркестра 13 скрипок, четыре альта, четыре виолончели и два контрабаса. В 2011 году оркестр завоевал диплом I cтепени на IV Международном конкурсе-фестивале Libertango в Барнауле.

В Пермском театре оперы и балета пройдут завершающие показы балетов «Свадебка» и The Second Detail — в связи с окончанием лицензии. «Свадебка» — культовый балет Иржи Килиана на музыку Игоря Стравинского. К партитуре Стравинского обращались хореографы разных поколений, но Килиан, поставивший «Свадебку» в 1982 году, добился самого громкого успеха в её интепретации. Пермская постановка была единственной в России: хореограф не давал разрешения другим российским театрам. The Second Detail — одноактный балет Уильяма Форсайта, поставленный в 1991 году. 14 танцовщиков в лаконичных небесно-голубых костюмах под изобретательный синтетический бит голландца Тома Виллемса, постоянного соавтора Форсайта, иллюстрируют излюбленный приём хореографа — внезапное зарождение движения в разных группах танцевального ансамбля и многовариантное противопоставление их друг другу.

Как разграничить искусство и любовь? Этой дилемме посвящён роман французского писателя Паскаля Киньяра «Все утра мира». В его основе — вымышленная история, которая разворачивается вокруг реальных исторических фигур — композиторов эпохи барокко, мастеров игры на виоле да гамба Жана де Сент-Коломба и Марена Маре. Вечер «Все утра мира» в «Триумфе» пройдёт в формате читки с музыкальными иллюстрациями. Актёры Катерина Шпица, Михаил Шестаков, Элла Чудинова и Фадей Володин — участники и выпускники театра «Новая драма» — прочтут фрагменты из романа Киньяра, а музыкант оркестра Пермской оперы Евгений Синицын сыграет на виоле да гамба образцы старинной европейской музыки.

31 января 2005 года состоялся первый концерт молодого оркестра, собранного в Новосибирске Теодором Курентзисом и получившего название Musica Aeterna — «Вечная музыка». В этом году оркестру исполняется 20 лет, из которых восемь — с 2011 по 2019-й — он провёл в качестве коллектива-резидента Пермского театра оперы и балета. В честь своего юбилея оркестр проведёт для пермских поклонников специальное событие — «Киноночь» в частной филармонии «Триумф». На видеомарафоне «Ночь MusicAeterna в кино» меломаны смогут встретиться с артистами оркестра Еленой Райс и Марией Зоркиной, а также с новым главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Валерией Сафоновой и посмотреть три эпохальные видеозаписи: «Реквием Моцарта», снятый на Зальцбургском фестивале; атмосферную запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и грандиозный концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5».

Масштабная выставка собак и собачий фестиваль. На четырёх рейтинговых рингах будет представлено более 60 пород собак, на выставке-продаже — более 50 стендов с питомцами. В развлекательной программе для всей семьи: dog-кинотеатр с показами роликов от собак-блоггеров, ринги-дефиле с собачьей модой, спектакль «Бременские музыканты» собачьего театра «Дай лапу». Деловая программа включает мастер-классы по грумингу и уходу за собаками и семинары для настоящих и будущих заводчиков. Будут работать тематические фотозоны, выставка товаров и услуг для содержания домашних животных и фуд-зона с уникальными блюдами.

«Театр на ладошке» — проект о временах года, созданный основателями Первого театра (Москва) Юрием и Ольгой Устюговыми. Пришла зима, можно лепить снеговиков, кататься на санках и играть в снежки! Расположившись на мягких подушках прямо на сцене камерного зала Театра-Тятрика, дети вместе с родителями окажутся в атмосфере зимних чудес: мышка торопится собрать орехи для своих малышей, маленькие фигуристы покоряют каток, а потом начинается настоящая метель из перьев. В финале детей ждут приятные подарки — игрушечные мышки. Зрители спектакля размещаются на ковре и мягких подушках, поэтому перед входом в зрительный зал детям и родителям необходимо будет снять уличную обувь. Рекомендуется взять с собой сменную обувь или дополнительные носочки.

После долгого перерыва Пермский театр оперы и балета возобновляет сотрудничество с Филиппом Чижевским — одним из ведущих дирижеров современной России, художественным руководителем легендарного ГАСО им. Евгения Светланова. 2 февраля вместе с оркестром и хором театра Чижевский представит программу, которая лишний раз подтверждает его амплуа признанного исполнителя современного репертуара. Два знаковых произведения музыки ХХ века, вошедших в афишу концерта — «Симфонию псалмов» Игоря Стравинского для хора и оркестра и «Рендеринг» Лучано Берио, — объединяет мотив диалога старого и нового искусства, поиска точек пересечения эпох и стилей. Ключевым событием вечера станет исполнение симфонии «Рендеринг» Лучано Берио, приуроченное к 100-летию со дня рождения выдающегося итальянского композитора.

