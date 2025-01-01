Елена Бардукова В конкуренции за молодых Руководители федеральных структур приняли участие в обсуждении стратегических приоритетов развития Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В конце прошлой недели Пермь с официальным визитом посетили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В программу поездки руководителей федеральных ведомств вошли несколько событий. Первой точкой визита стал Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где прошла стратегическая сессия «Университеты и молодёжь: стратегические приоритеты развития Пермского края».

В мероприятии также приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, представители федеральных ведомств, руководители пермских предприятий, ректоры вузов и проректоры по молодёжной политике, директора техникумов и колледжей, студенты.

Выстроенные цепочки

Глава региона представил образовательные проекты, которые на данный момент реализуются в Пермском крае, в том числе — строительство межвузовского многофункционального кампуса в рамках нового нацпроекта «Молодёжь и дети», возведение новых объектов учреждений образования и обновление инфраструктуры существующих. Дмитрий Махонин отметил также выстроенную в регионе цепочку «школа-техникум/колледж-вуз-предприятие», позволяющую готовить специалистов инженерной и научной направленности и обеспечивать кадрами предприятия Пермского края.

«Уделяем большое внимание обеспечению бесшовности образования. Мы занимаем первое место по качеству школьного образования. Развиваем среднее образование благодаря такому инструменту, как федеральный проект «Профессионалитет». Развитие высшего образования в Прикамье строится в рамках нашей программы научно-технологического развития. Сейчас находимся на 13 месте по уровню НТР, задача — войти в десятку регионов», — акцентировал губернатор.

Также Дмитрий Махонин рассказал о расширении и модернизации мер поддержки отрасли образования. С текущего года объём финансирования увеличен в два раза и составляет более 800 млн руб. Помимо действующих мер в регионе вводятся новые: дополнительные стипендии будущим педагогам—«целевикам» по профилям подготовки: «математика», «физика», «химия», «информатика», «биология», стипендиальная программа поддержки талантливых аспирантов «Аспирантура полного дня», создание молодёжных проектно-конструкторских бюро, региональное финансирование федеральных проектов «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Кроме того, с 2026 года для работы над приоритетными для научно-технологического развития региона задачами по программе «Постдоков» в Пермский край будут привлекать учёных.

Правила кооперации

Валерий Фальков в своём выступлении подчеркнул, что сейчас за молодёжь конкурируют не только университеты страны, но и регионы. Поэтому необходимо выстраивать кооперацию между вузами, научно-образовательными организациями и бизнесом.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

— Правила кооперации мы выстроили — ее плотность и качество дают совершенно другие преимущества региону и совершенно другие возможности для социально-экономического развития. Мы последовательно каждый год сдвигаем акценты в эту сторону. В том числе сегодня дискурс сильно сместился от наукометрии к умению превращать идеи в конкретные технологии, продукты и сервисы. Это сложная задача, которая требует тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Он отметил при этом, что Пермский край — один из немногих субъектов РФ, у которого есть большой потенциал в сфере развития образования.

«Мы договорились вместе комплексно обновить инфраструктуру учебных заведений в предстоящие три года. Не «вышивать по краям»: сегодня фасад сделали, завтра аудиторию. Это системный ответ на вопросы, которые справедливо задают и студенты, и родители, и преподаватели», — сообщил Валерий Фальков.

Строительство межвузовского кампуса, по мнению министра, — тоже большой шаг в развитии конкурентоспособности региона, потому что когда выпускник школы принимает решение, какую специальность и где получить, большое значение играет наличие общежития и комфортного проживания.

Борьба за кадры

Максим Решетников рассказал, что, по прогнозам министерства экономического развития РФ, к 2030 году дефицит кадров в экономике страны может составить более 2 млн человек. При этом Пермскому краю потребуется порядка 40 тыс. квалифицированных кадров. И этот момент важно учитывать при планировании подготовки специалистов на уровне региона, в разбивке по отраслям.

«В перспективе вуз должен стать точкой роста развития региона, центром создания технологий, формирования вокруг себя экономики. Готовить специалистов, способных эффективно работать в разных отраслях, обеспечить рост производственного сектора, технологическое лидерство», — добавил Максим Решетников.

Он подчеркнул, что у Пермского края много преимуществ, в том числе — сильная высшая школа, технологический потенциал, выстроенные отраслевые провязки, наличие научно-образовательных центров и центром компетенций, существенная финансовая поддержка развитию образования со стороны региона. Максим Решетников отметил также, что минэкономразвития плотно взаимодействует с министерством науки и образования по всем направлениям, понимая, что без образования нет экономики: «И, конечно, обязательно третий в этом треугольнике — это регион, потому что фактор интегратора сейчас важен как никогда».

Стратегическое партнёрство

В рамках сессии состоялось подписание соглашения между министерством науки и высшего образования РФ и правительством Пермского края. Подписи под документом поставили Валерий Фальков и Дмитрий Махонин.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития инфраструктуры для научных исследований и подготовке кадров в вузах Пермского края, в том числе с привлечением федерального финансирования. В частности, речь идёт о ремонте общежитий, учебных корпусов и лабораторий трёх федеральных вузов на основе паритетного финансирования региона и Минобрнауки России.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение 800 студенческих общежитий по стране будет выделено 124,9 млрд руб.

Согласно сформированной минобрнауки России совместно с правительством Пермского края дорожной карте, планируется отремонтировать пять общежитий Пермского классического, Пермского политехнического и Пермского аграрно-технологического университетов, а также ряд других объектов вузов, включая учебные корпуса, лаборатории и спортзалы.

Пресс-служба правительства Пермского края

Планы уже есть

Отдельной темой для разговора на стратегической сессии стало присуждение Перми статуса Молодёжной столицы — 2025 и стоящие перед регионом в связи с этим задачи. Как подчеркнул Максим Древаль, Прикамье является одним из лидеров по развитию просветительской деятельности и реализации совместных проектов с обществом «Знание», и некоторые планы на ближайшую перспективу уже есть.

«Например, на базе Пермского межвузовского кампуса планируем открыть «Дом знаний», который станет точкой притяжения для молодёжи. Совместно с регионом будем работать над реализацией таких крупных федеральных проектов, как «Родная игрушка», конкурс родительских инициатив и целый ряд других направлений, которые дадут прикамцам новые возможности для развития и самореализации», — сообщил Максим Древаль.

Дмитрий Махонин отметил также, что при содействии Федерации в регионе планируется развивать инфраструктуру для молодых, создавать новые пространства и центры, поскольку молодёжная среда — это не только вузы, но и развитая городская среда.

Повышать, засучив рукава

Оценить наработки Пермского края в подготовке инженеров и развитии высокотехнологичных производств делегации федеральных министерств смогли на местах: в образовательных учреждениях и на предприятиях Прикамья.

В частности, гостям представили новый корпус Пермского авиатехникума им. Швецова, где создан образовательно-производственный кластер в отрасли машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Максим Решетников и Валерий Фальков познакомились с современным оснащением мастерских и лабораторий и новой специальностью «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Пресс-служба правительства Пермского края

Также в программу визита министра науки и высшего образования РФ вошёл Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), который является одним из участников Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование».

Промышленный потенциал региона главам федеральных ведомств представили на высокотехнологичных предприятиях «Меридиан» и «ИНГК-Промтех». Первая входит в реестр малых технологических компаний (МТК) и производит оборудование для автоматизации и роботизации производств, маркировки и учёта товаров. Компания активно наращивает выпуск продукции, реализовав инвестиционный проект по запуску производства пресс-форм для изготовления стеклянных бутылок различных конфигураций.

«ИНГК-Промтех», занимающаяся производством компрессорного оборудования для отечественного топливно-энергетического комплекса, за последние несколько лет провела масштабное техперевооружение и модернизацию мощностей, что позволило предприятию нарастить объём заказов и создать новые рабочие места.

Познакомившись с работой предприятий, Максим Решетников отметил, что Пермский край сохраняет статус промышленного лидера, становясь одновременно площадкой для развития и внедрения высоких технологий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы понимаем стоящие перед нами вызовы. В ближайшие три года нам нужны порядка 40 тыс. специалистов, которые будут работать на высокотехнологичных рабочих местах. Необходимо развивать и среднеспециальные образовательные учреждения, и, естественно, опираться на наши основные вузы. Сейчас ключевая задача — засучив рукава, за три года повысить уровень материально-технического обеспечения в плане жилого фонда, лабораторий, учебных корпусов.

Правительство Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.