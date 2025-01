Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семейная выставка в «Марисе», зимний джаз и «Содружество муз» Афиша уикенда 17–19 января Поделиться Твитнуть

Отдел литературы по искусству знакомит читателей и гостей библиотеки с изделиями из бисера мастерской художественных ремёсел «Плетёнушка». Кроме бисероплетения, в экспозиции представлены коврики, корзины и другие вещи, связанные из лоскутков, а также войлочная игрушка. Экспозицию дополняет подборка книг по рукоделию из фонда библиотеки. Мастерская «Плетёнушка» основана в 1997 году в ЗАТО Звёздный, сейчас работает при детском центре «Росток». Руководитель − народный мастер Пермского края Светлана Шабурова.

Рождественско-святочный выставочный проект, придуманный и осуществлённый опытной и мудрой Татьяной Нечеухиной и юной Евой Нурулиной. Здесь Нечеухина работает не только как живописец, но и как создатель инсталляций, где в качестве обрамления живописных работ используется текстиль в виде узнаваемых кофточек, юбок и платков, а её дочь Ева выступает как автор сложносочинённых керамических объектов. Тема выставки — авторские размышления о тех давних, принятых на святках играх, которые бытовали в народной жизни: колядках, катании на лошадях, гаданиях. Художники обращают зрителей к глубинным воспоминаниям об этих забавах, используя игру с тайными знаками и символами: так, кофточки, вместо рамок «одевающие» картины, напоминают о забавных переодеваниях участников колядок.

Гости музея узнают о самой таинственной неделе народного календаря — «СтрашнЫх вечерах». Фольклорный коллектив архитектурно-этнографического музея «Хохловка» расскажет о завершающей неделе Святок. С Васильева вечера (13 января) и до Крещения (19 января) в народной традиции было принято рядиться, колядовать, озорничать и гадать. Участники разучат колядки, поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными гаданиями. Завершит праздник в уютной избе Светлакова представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.

«Триумф» и фестиваль Flamenco weekend в коллаборации представляют показ первого документального фильма об искусстве фламенко в России. Алексей Стародубцев живёт и творит на бесконечных просторах заснеженной страны. Широта русской души нашла своё отражение в разнообразии его активности: Стародубцев — певец, гитарист, пианист, композитор, продюсер и преподаватель. Каждый день он просыпается с новыми идеями, создаёт музыку для спектаклей, принимает участие в фестивалях. Однако, будучи признанным музыкантом как в России, так и на родине фламенко, герой каждый день задумывается о выборе жизненного пути… Режиссер, автор сценария, продюсер — Олеся Чеховская.

Raw-десерты готовят из цельных, необработанных продуктов. Именно поэтому их ещё называют «живыми». Они не содержат сахар, глютен и яйца, а только натуральные сиропы и сухофрукты. С кондитером Светланой Васечкиной участники мастер-класса приготовят два вида конфет и устроят дегустацию. В меню — нежные трюфели с апельсиновой ноткой и пряная брусника в шоколаде. Мастер-класс для детей от трёх лет в сопровождении взрослого продолжительностью 45 минут, после чего дети могут остаться играть в «Новогодней Паровозии».

Спектакль создан по рассказам Чехова «Драма», «Не видимые миру слёзы», «С женой поссорился», «Предложение». Авторы обещают гротесковые ситуации и фейерверк юмора и сатиры, а также «калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций, неосуществлённых замыслов». В спектакле занята вся семья основателей театра: Ирина, Андрей и Тимофей Моляновы, а также Валерий Копытов и Людмила Апурина. Театр «Век жизни» создан актёрской семьёй Моляновых в 2016 году. За восемь лет существования «Век жизни» поставил более 40 спектаклей для взрослых и детей, побывал на 20 фестивалях, а также на гастролях в Ульяновске, Сочи, Екатеринбурге, Москве и других городах.

Концерт джазовой певицы из Ижевска Марии Ляминой и пермского пианиста Дениса Сона с лёгкой и красивой программой Wintertime. Мария Лямина — известная в Удмуртии исполнительница классического джаза, педагог, специалист по постановке голоса у взрослых и детей. Выступает на многочисленных джазовых фестивалях как в камерном составе, так и с большими бэндами. В программе Wintertime — лирическая музыка для зимнего вечера и зажигательные «согревающие» буги-вуги.

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина под управлением дирижёра Галины Токаревой и заслуженная артистка России Татьяна Жаркова представят музыкальные иллюстрации к сказке Маршака «Двенадцать месяцев» на стихи Елены Шварцман и музыку Артёма Нижника. Современный композитор написал музыку в форме сюиты из 14 частей, каждая из которых — музыкальный портрет кого-то из персонажей сказки; жестокой мачехи, кроткой падчерицы, капризной принцессы, волшебных братьев-месяцев — или картина природы. Их в году всего двенадцать, и всегда на смену одному приходит другой. Не бывало ещё такого, чтобы февраль пришёл раньше, чем уйдёт январь, а май обогнал бы апрель! Но в сказках всякое случается, и однажды в студеную зимнюю пору выросли в лесу подснежники...

В рамках фестиваля «Симфонический Олимп» Пермской краевой филармонии выступит оркестр Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского под Владимира Ткаченко, приглашённый солист — Дании Австрих (скрипка). В программе — музыка немецких романтиков. Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор (1860) Макса Бруха с невероятно виртуозной сольной партией играли и играют все величайшие скрипачи мира. Он входит в число самых исполняемых концертов, когда-либо созданных для скрипки с оркестром. Третья симфония Фа мажор (1883) — самая романтичная в творчестве Иоганнеса Брамса. Особенно знаменита её третья часть, гениальное Allegretto. Многие композиторы использовали её в своих песнях и саундтреках к кинофильмам: Goodbye Again с Ингрид Бергман и Ивом Монтаном в главных ролях; песни Take My Love Фрэнка Синатры и Babylone Сержа Генсбура. Она стала главной темой российского сериала «Ликвидация».

Легендарные «Гольберг-вариации», считающиеся «проверочным» произведением для пианиста на виртуозность, исполнит солист оркестра Пермской оперы Овик Григорян. Пианист в 2005 году окончил Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке, в 2005—2007 обучался в Российской академии музыки им. Гнесиных, в 2008—2010 проходил стажировку по симфоническому дирижированию в Пермском государственном институте культуры у профессора Валерия Платонова, в 2012—2013 — в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу фортепиано у профессора Павла Нерсесьяна. С 2014 года — художественный руководитель пермского фестиваля «Камерата».

