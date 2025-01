Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Йога при свечах, юбилей группы «Смирный и друзья» и симфоническая музыка Афиша на неделю 13 – 19 января Поделиться Твитнуть

Йога, диджей-сет, сотни свечей, специальный видеоряд — всё это Candle Light Yoga в просторном зале частной филармонии «Триумф». Наталья Балашова проведёт практику йоги с глубоким погружением: «Йога — неотъемлемая часть моей жизни, так же, как музыка — неотъемлемая часть моей практики йоги. Через музыку я меняю настроения, погружаю в глубокие медитативные состояния и невероятную по ощущениям шавасану». DJ Musihin сыграет специально подобранный лайф-сет: «В меру ритмичная и чувственная музыка поможет погрузиться в йогу и насладиться ею на миллион процентов!» Женя Нелюбина создаст атмосферу из свеч и цветов. Каждому участнику — презенты от партнёров события.

«Смирный и друзья» — это качественная, стильная музыка и взрослые тексты с долей философии и лёгкого юмора. Коллектив собрался в 2015 году. Сегодня «Смирный и друзья» — это полсотни песен собственного сочинения, студийный альбом, выступления на самых разных фестивальных и концертных площадках Перми и столицы и неизменно полные залы. В программе вечера — давно любимые зрителями и совсем новые песни (обещано несколько премьер), неизменное исполнительское мастерство, харизма и юмор фронтмена Александра Смирнова и традиционно безупречный сценический звук и свет. Коллектив выступает в расширенном составе: Александр Смирнов — вокал, песни, конферанс; Марк Либерзон — клавиши, Егор Савостин — бас, Станислав Сабуров — гитара, Лера Юнкинд — саксофон, Максим Аргудяев — барабаны, Станислав Козельский — перкуссия.

В программе выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова — «Болеро» Мориса Равеля и два произведения Дмитрия Шостаковича: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и Симфония № 7 («Ленинградская»). Вечер откроет знаменитое «Болеро». Музыкальная структура произведения необычайно строга: основная мелодия и аккомпанемент повторяются множество раз с постепенно нарастающей интенсивностью. Оркестровые приёмы Равеля, композиционный замысел «Болеро» повторил Дмитрий Шостакович в эпизоде «нашествия» Седьмой симфонии. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Фа мажор (1957), светлый и жизнерадостный, композитор посвятил 19-летнему сыну Максиму. Партию фортепиано исполнит греческая пианистка, лауреат международных конкурсов Теодосия Нтоку. Управлять оркестром будет главный дирижёр Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский.

«Пермская синематека» начинает ретроспективу «Иное кино»: знаковые релизы и зрительские фавориты 2024 года. Культовый фильм Джима Джармуша — элегия о вечности любви и искусства, о природе творчества и сущности культуры, о том, ради чего жить, если всякие смыслы кажутся утраченными. Одна из самых романтичных, стильных и нежных историй любви с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном. Адам — андеграундный музыкант, он живет в Детройте, страдает от депрессии и регулярно навещает знакомого доктора ради порции донорской крови. Озабоченная его состоянием Ева срочно прилетает из Танжера в попытках вернуть возлюбленному вкус к жизни. Их отношения длятся уже столетия, ведь Адам и Ева — вампиры… Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

Идею создания балета по мотивам «Слова о полку Игореве» композитору Борису Тищенко предложил хореограф Олег Виноградов, он же выступил либреттистом и художником мировой премьеры «Ярославны», выпущенной в 1974 году в соавторстве с режиссером Юрием Любимовым. Постановка быстро обрела статус легенды. Накануне своего полувекового юбилея «Ярославна» вернулась на сцену в прочтении Алексея Мирошниченко: руководитель Пермского балета сам написал для постановки новое либретто. В главных партиях: Сергей Угрюмов (Игорь Святославич), Диана Куцбах (Ярославна), Артём Мишаков (Всеволод), Тарас Товстюк (Кончак), Альбина Рангулова (Смерть).

Это пронзительная история о японском авиаконструкторе Дзиро Хорикоси, создателе знаменитого истребителя Zero. Хаяо Миядзаки рисует нежный и при этом драматичный мир, где реальность переплетается с сюрреалистическими снами главного героя. На фоне исторических событий — Великого землетрясения Канто, милитаризации Японии и приближающейся войны — разворачивается трогательная история любви Дзиро и хрупкой Наоко. Фильм завораживает своей визуальной красотой: здесь и величественные самолёты, парящие в небесах, и ветер, играющий опавшими листьями, и горы, окутанные туманом. Каждый кадр — как живописное полотно. Это глубокое размышление о цене прогресса, о том, как следование за мечтой может привести к неожиданным последствиям, и о любви, способной существовать вопреки всему.

«Русское Рождество» — это мелодии традиционных рождественских песен и песнопений в авторской аранжировке Ирины Пыжьяновой для леверсной (кельтской) арфы. Звуковой и смысловой образ рождественского праздника очень широк: он соединяет в себе торжественность святочных песен, обрядовость колядок, глубину молитвенных песнопений в едином потоке небесной и земной радости, ликования. Гимн самому непостижимому времени в календарном году. Дуэт арфисток Ирины Пыжьяновой и Лилии Ахметовой исполнит мелодии известных колядок и песнопений, а также святочных песен Тверской, Псковской, Смоленской, Воронежской областей и Пермского края.

Гости музея узнают о самой таинственной неделе народного календаря — «СтрашнЫх вечерах». Фольклорный коллектив архитектурно-этнографического музея «Хохловка» расскажет о завершающей неделе Святок. С Васильева вечера (13 января) и до Крещения (19 января) в народной традиции было принято рядиться, колядовать, озорничать и гадать. Участники разучат колядки, поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными гаданиями. Завершит праздник в уютной избе Светлакова представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.

В рамках фестиваля «Симфонический Олимп» Пермской краевой филармонии выступит оркестр Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского под Владимира Ткаченко, приглашённый солист — Дании Австрих (скрипка). В программе — музыка немецких романтиков. Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор (1860) Макса Бруха с невероятно виртуозной сольной партией играли и играют все величайшие скрипачи мира. Он входит в число самых исполняемых концертов, когда-либо созданных для скрипки с оркестром. Третья симфония Фа мажор (1883) — самая романтичная в творчестве Иоганнеса Брамса. Особенно знаменита её третья часть, гениальное Allegretto. Многие композиторы использовали её в своих песнях и саундтреках к кинофильмам: Goodbye Again с Ингрид Бергман и Ивом Монтаном в главных ролях; песни Take My Love Фрэнка Синатры и Babylone Сержа Генсбура. Она стала главной темой российского сериала «Ликвидация».

Легендарные «Гольберг-вариации», считающиеся «проверочным» произведением для пианиста на виртуозность, исполнит солист оркестра Пермской оперы Овик Григорян. Пианист в 2005 году окончил Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке, в 2005—2007 обучался в Российской академии музыки им. Гнесиных, в 2008—2010 проходил стажировку по симфоническому дирижированию в Пермском государственном институте культуры у профессора Валерия Платонова, в 2012—2013 — в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу фортепиано у профессора Павла Нерсесьяна. С 2014 года — художественный руководитель пермского фестиваля «Камерата».

