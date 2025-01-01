Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первый фестиваль 2025 года, Святки в «Хохловке» и концертное исполнение «Кармен» Афиша уикенда 10 — 12 января Поделиться Твитнуть

Фестиваль посвящён святочному фольклору. В XV «Сочельнике» планируются просветительский и конкурсный блоки, театральный и вертепный, рукодельный и кулинарный, музыкальный и игровой. Особый акцент на фестивале этого года будет сделан на традиционной культуре коми-пермяков. В программе: «Буквенник старинных традиций» для младших школьников, святочный лекторий, мастерская рождественских подарков, выставка керамики мастерской «Горыныч» (Кунгур), конкурсы «Поделись песней», «Поделись игрой и / или пляской». Разумеется, состоятся большие пельменные помочи, вечёрки, огненный батл коллективов из Перми и Удмуртии «Крещенские огни», а также три спектакля: младшим адресована сказка «Серебряное копытце» (6 +, театр «Карабаска»); старшим — «СтрашнЫе сказки» (12 +, Вячеслав Печняк и Денис Чугайнов, Екатеринбург — Кочёво) и документально-музыкальный спектакль «Метель-5» (12 +) — одна из самых обсуждаемых премьер театрального сезона Прикамья.

Святки — это две недели между Рождеством и Крещением. Первую неделю Святок называли «святыми вечерами», а вторую — «страшны́ми». В Святки колядовали — ходили по домам и пели песни-колядки, славили Христа и желали добра хозяевам, получая за это угощение. Молодежь рядилась в разные наряды, каталась по деревням на санях, устраивала вечёрки и танцы. 10, 11 и 12 января — «Святые вечера». Во время программы гости музея разучат специальные колядки — «христославия», узнают, что такое «козули», и поиграют в уличные игры. Завершит праздник вертепное представление «Царь Ирод» и тихие посиделки с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах, воспоминания о которых сохранились в быличках. Часть программы проходит на свежем воздухе, а полчаса — в уютной избе Н. П. Светлакова.

«Серебряное копытце» — это чтецкий спектакль с песочной анимацией. Художник при помощи песка создаёт волшебные картины, актёры читают текст, звучит музыка, и зрители погружаются в волшебный мир героев сказа Павла Бажова. Спектакль создан театром «Карабаска» по сказу Павла Бажова, режиссёр — Андрей Тетюрин. После спектакля — знакомство маленьких и больших зрителей с искусством песочной анимации. Театр «Карабаска» — участник и лауреат более чем 50 российских и международных фестивалей театров кукол и фестивалей различных форм искусства.

Прозвучат вокальный цикл Александра фон Цемлинского «Майские цветы цвели повсюду» для сопрано и струнного секстета, «Просветлённая ночь» Арнольда Шёнберга — к 150-летию композитора — и Концертная симфония Моцарта для скрипки, альта и оркестра в версии для струнного секстета. В концерте принимают участие Вера Кравчук (меццо-сопрано), Марк Зингер (скрипка), Марина Захарова (скрипка), Зоя Каракуца (альт), Роман Ефимов (виолончель), Юрий Поляков (виолончель) и приглашённый солист Максим Новиков (альт), один из ведущих российских музыкантов, которому посвящают свои сочинения многие композиторы. В апреле эта концертная программа будет представлена в Московской филармонии, где у оркестра Пермской оперы в этом сезоне есть свой абонемент.

Знаменитый фильм Мартина Скорсезе с участием Леонардо ДиКаприо, экранизация одноименного романа Денниса Лихейна о расследовании загадочного исчезновения в лечебнице для душевнобольных преступников. Вдохновленный классическими нуарами и творчеством Хичкока фильм заслуженно включён в число лучших психологических триллеров последних десятилетий. 1954 год. Федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнаёт об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться в правдивости показаний, в партнёре и даже в собственном рассудке…

Кто такие волхвы, откуда они пришли, сколько их было, как их звали? Пожалуй, поклонение волхвов — самый известный рождественский сюжет, но при этом он остаётся и самым загадочным. Нам помогут художники разных эпох, запечатлевших в бесчисленных вариациях этого сюжета представления своих современников. Эта история каждый раз рассказывалась по-новому, на неё влияли не только богословы, но и политические идеи, географические открытия, фольклорные традиции и даже мода. Обо всём этом на фестивале «Сочельник» расскажет Андрей Боровский — художник, искусствовед, этнокультуролог, исследователь историк традиционного народного костюма, участник проекта «Барочные сказки».

Спектакль вырос из предположения, что текст романса Гурилёва «Однозвучно гремит колокольчик» написал ямщик Иван Макаров из села Сива. Впрочем, это лишь версия, высказанная пермским краеведом Александром Шарцем. Драматург Елена Растянис насчитала в русской литературе четыре произведения под названием «Метель». Авторы спектакля ненавязчиво утверждают: все эти «Метели» — это одна русская метель, одна русская дорога. И вот уже сивинский ямщик Иван Макаров везёт на такси из Перми в Сиву Александра Сергеевича Пушкина… А может, Ивана Петровича Белкина, «автора» повести «Метель»? А там, в Сиве, их уже ждёт Мария Гавриловна… Да, героиня «Метели», но в то же время и актриса Савина, супруга сивинского помещика Никиты Всеволожского. «Метель 5» — музыкальный спектакль с участием замечательного сивинского ансамбля «Раздолье».

Титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора в Москве Марина Омельченко (орган) и лауреат Международных конкурсов Анна Шкуровская (арфа) представят программу, в которую вошли и барочная музыка, и классика XIX века. Орган и арфа прозвучат и соло, и в дуэте. Будут исполнены органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Пахельбеля, Георга Фридрихв Генделя, Гаспара Санса; виртуозные соло арфы из оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти и из балета «Раймонда» Александра Глазунова; знаменитое адажио из гитарного концерта «Аранхуэс» Хоакина Родриго; юношеские вариации Михаила Глинки на тему Моцарта из оперы «Волшебная флейта»; вариации на тему старинной английской песни «Зелёные рукава» и много другой прекрасной музыки.

В Органном зале выступят мастера джаза из Москвы — певица Софи Окран и трио Николая Кольцова. Софи Окран — одна из лучших российских джазовых певиц, экс-солистка группы «Квартал», участница московской постановки рок-оперы «Волосы». Прозвучат песни из репертуара Рэя Чарльза, Аниты Бейкер и другие произведения зарубежного джаза, а также собственные сочинения Николая Кольцова — композитора, джазового и академического пианиста, выпускника Московской консерватории, лауреата международных конкурсов. В составе его трио: Николай Кольцов — фортепиано, клавиши, Андрей Алферов — ударные, Алексей Тишин — контрабас.

Пермская опера представляет концертное исполнение оперы Жоржа Бизе «Кармен» — полностью, в четырёх отделениях, на французском языке с русскими субтитрами. В репертуаре театра есть сценическая версия этой оперы, однако главный дирижёр театра Владимир Ткаченко считает, что при всей яркости постановки Константина Богомолова она очень далека от канона, и хочет, чтобы опера прозвучала в том виде, в каком её композитор написал. В главных партиях выступят Наталья Ляскова (Кармен), Борис Рудак (Хозе), Энхбат Тувшинжаргал (Эскамильо), Зарина Абаева (Микаэла).

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