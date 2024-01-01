«В Пермскую фармакадемию идут за высокой квалификацией в профессии» Ректор ПГФА, доктор фармацевтических наук, доцент Владимир Лужанин рассказал об итогах года и планах на будущее Поделиться Твитнуть

Владимир Лужанин / фото: ПГМА

— В России приняты новые нацпроекты в здравоохранении. Какую роль Пермская фармакадемия выполняет в достижении поставленных национальных целей по здоровьесбережению и достижению средней продолжительности жизни до 78 лет до 2030 года?

— Основной задачей нашего вуза является подготовка кадров для фармотрасли и разработка новых лекарств.

Принятые на федеральном уровне показатели здоровья населения находятся, в том числе, в зависимости от качества оказания медицинской помощи в нашей стране и уровня лекарственного обеспечения.

Выпускники академии способствуют тому, чтобы современные и безопасные лекарственные препараты разрабатывались, производились и через лечебную и аптечную сети отпускались пациентам.

Во взаимодействии и координации с Минздравом, Минпромторгом, Минобрнауки академия выполняет порученные нам задачи по подготовке провизоров, технологов, фармацевтов и проведению научных исследований.

За прошедшие два года мы существенно расширили свои возможности в образовательной и научной сфере.

За счет полученных федеральных средств в академии капитально отремонтирована часть корпусов академии, и сегодня студенты занимаются в чистых и светлых аудиториях. В лабораториях установлено новое оборудование, которое теперь позволяет нашим ученым выполнять ранее недоступные исследовательские проекты.

В этом году начал действовать тренинг-центр с реальным промышленным оборудованием для формирования у студентов практических навыков производства лекарств.

Мы благодарны федеральному и краевому правительству и лично главе региона Дмитрию Николаевичу Махонину за внимание к инициативам и их финансовую поддержку. Во время визита губернатора в академию в октябре этого года мы продемонстрировали результаты всех обновлений.

— Академия традиционно готовит провизоров для фармотрасли. В то же время в 2022 году открылся факультет промышленной фармации. Для чего?

— На факультете промышленной фармации мы готовим биотехнологов и химиков-технологов. Это специалисты высокого уровня, способные работать в фармацевтической и смежных отраслях — косметической, пищевой, нефтяной, химической.

Биотехнология в фармации вобрала в себя знания и наработки в генетике, бактериологии, вирусологии, молекулярной биологии, микробиологии, биохимии, растениеводстве. Биотехнологи применяют их для создания высокоэффективных лекарственных препаратов на основе веществ, получаемых из живых организмов или с помощью живых систем. Известный пример — это современные иммунобиологические препараты — вакцины.

Химики-технологи — это те, кто создает лекарство, могут наладить, организовать и контролировать сложный технологический процесс его производства.

Подготовка химиков-технологов предполагает наработку компетенций в области синтеза неорганических и органических соединений, а также приобретение фундаментальных знаний в области промышленной физико-химической обработки веществ, и мы такую работу на факультете со студентами проводим.

В пермской фармацевтической академии традиционно сильная школа синтеза, и студенты прекрасно ее перенимают и развивают, становясь носителями обновленного знания.

Со следующего учебного года на факультете будет учиться уже более 60 студентов. А первый набор бакалавров по этим специальностям планируем выпустить в 2026 году.

— Сегодня правительством и президентом значительное внимание уделяется развитию программ среднего профессионального образования, созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. В академии подхватили этот тренд?

— Да, безусловно. Сейчас в академии за 1 год и 9 месяцев можно получить специальность фармацевта по программе СПО на основе той же учебно-лабораторной базы, которую используют студенты, получающие высшее образование. Выпускники этой образовательной программы смогут работать в аптечных организациях.

В будущем учебном году академия начнет реализовывать программы подготовки инженеров-химиков, доступные для абитуриентов, подавших документы после окончания 11 класса. Это новая для нас ниша, но мы полны оптимизма поскольку видим запрос на таких специалистов со стороны бизнеса — химических и фармацевтических компаний Прикамья и России.

Старт национального проекта «Новые материалы и химия», выделение значительных федеральных средств на поддержку проектов в области малотоннажной химии стимулирует рост промышленности, будут появляться новые производства.

Академия, со своей стороны, помогает решать задачи, связанные с подготовкой кадров, обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям рынка.

— Сегодняшние абитуриенты стремятся получить высшее образование в области фармации? Есть ли у них мотивация для этого?

— Работа в сфере лекарственного обеспечения является не только востребованной, но и высокооплачиваемой в нашей стране. Мотивация у абитуриентов учиться в ПГФА, безусловно есть, так как мы являемся профильным вузом для отрасли.

Во время выездов в школы и на форуме «Образование и карьера» преподаватели академии много общаются со школьниками и их родителями, выбирающими вуз и будущую специальность, и видят их интерес. Рассказывают об академии, предлагают пройти мастер-классы в качестве такой игровой профориентационной пробы, многие остаются в восторге.

Анализируя итоги приемных кампаний, выяснили, что в Пермскую фармакадемию идут за высокой квалификацией в профессии, встроенной в систему здравоохранения. Это очень серьезно настроенная аудитория. Особенно это заметно по внебюджетникам, которые платят собственные деньги за обучение.

В их числе — иностранные граждане. Образование в академии престижно и популярно в странах Азии и Африки, где есть свои вузы. Мы работаем с интеллектуальной элитой этих стран. Многие студенты ждут окончания обучения чтобы поскорее приехать на родину и там открыть собственную аптеку или занять должность заведующего. На некоторых аптеках можно увидеть табличку «Здесь работает выпускник ПГФА».

В этом году к нам впервые приехали на обучение франкофонные группы марроканских студентов, для которых в академии адаптируются методические материалы, с ними работают преподаватели-носители языка и переводчики.

Благодарю Центр иностранных обучающихся, созданный по инициативе Правительства Пермского края, за содействие в социальной и культурной адаптации приезжающих студентов. Это большая и важная работа, аналогов которой у нас в стране нет.

— Вы отметили, что в академии сильная школа химического синтеза. О каких результатах работы ученых академии Вы можете рассказать?

- В портфеле ПГФА порядка 80 патентов на вещества с фармакологической активностью. Эти разработки востребованы, и российские фармкомпании ведут разработку лекарственных препаратов на их основе.

Эффективность работы академии в научной сфере подтверждается госзаданием. Работы ведутся по трем направлениям: разработка лекарственного препарата для лечения сахарного диабета второго типа, противогрибкового лекарственного препарата и препарата для лечения и профилактики тромбозов.

Также мы ведем разработку лабораторной технологии воспроизведенной активной фармацевтической субстанции для лечения миеломы и ее лекарственной формы и разработку технологии лекарственных препаратов аптечного изготовления для обеспечения населения Пермского края доступными лекарственными средствами. Это стало возможным благодаря участию в НОЦ «Рациональное недропользование».

— Технологии будущего зачастую рождаются на стыке наук. Идет ли академия по этому пути?

— Да. Мы двигаемся в это направлении и занимаемся проектом на стыке химии и ботаники. Учеными ПГФА проводятся исследования возможностей использования Борщевика Сосновского в целях получения фармацевтических субстанций, и за региональные средства в лабораторию закуплено необходимое оборудование. Этот проект важен для региона, к его выполнению подключен Пермский НИИ сельского хозяйства. В перспективе планируется, что борщевик станет природным источником основы для лекарства от псориаза и других кожных заболеваний, при этом ареалы его распространения значительно сократятся.

Мировая тенденция такова, что количество новых лекарств растительного происхождения, за последние годы кратно возросло. Тематика выделения активных веществ из растительного сырья имеет серьезную перспективу.

Так мы возвращаемся к истокам традиционной медицины, но уже с реализацией идей на новом технологическом уровне.

— Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Пермском крае создается межвузовский кампус. Что изменится для Академии к моменту начала эксплуатации?

— ПГФА как бенефициар межвузовского студенческого кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» готовит к запуску лабораторию по цифровому конструированию лекарств. Здесь цифровые технологии соединяются с наработками в области синтеза. Открытие кампуса намечено на 2027 год, однако взаимодействие с его дирекцией уже идет в конструктивном ключе.

В концепцию кампуса заложено формирование благоприятной научно—образовательной и среды. Ожидаем, что кампус станет центром сетевого взаимодействия с ведущими университетами страны и мира, точкой притяжения ученых с мировым именем, площадкой для обмена мнениями, практиками и опытом. Это позволит вывести образовательный процесс в академии на новый уровень и привлечь талантливых студентов в науку.

Успехи команд разработчиков станут драйвером роста интереса бизнеса к наращиванию инвестиций в исследовательскую деятельность, помогут ускорить коммерциализацию создаваемых учеными разработок.

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