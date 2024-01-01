Готовность номер один В Перми до конца года ожидается положительное заключение госэкспертизы на проект строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Считанные месяцы остаются до начала большой стройки на месте межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Масштабный научно-образовательный комплекс расположится в Камской долине на площади 20 га и станет центром студенческой жизни всего Прикамья, ядром уникальных открытий молодых учёных и настоящей фабрикой передовых разработок в самых востребованных областях экономики.

Согласно федеральной дорожной карте, крайним сроком получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию кампуса является 20 января 2025 года. Однако в управляющей организации планируют получить его уже до Нового года. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Эталонные концессии» – управляющей организации ООО «Кампус «Парма» Алан Бугулов.

В графике

По словам Алана Бугулова, общие сроки реализации проекта не меняются и соответствуют концессионному соглашению. Этому способствует тщательная подготовка к началу строительных работ. Уже сейчас на месте будущего кампуса завершаются мероприятия по обустройству территории, чтобы земельный участок был максимально готов к выходу первой техники.

Концессионер уже привлек генерального подрядчика, также заключены договоры строительного контроля и технического надзора. Со стороны региона осуществляются мероприятия по техническому присоединению сетей и коммуникаций.

Таким образом, к моменту получения заключения экспертизы фактически часть строительных работ, не требующих по законодательству разрешения на строительство, уже выполнена, что позволяет оптимизировать сроки создания кампуса.

Межвузовский кампус в Перми, как и другие межвузовские кампусы в стране, создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Общая площадь всех объектов на территории площадью более 20 га составит более 160 тыс. кв. м. Кампус «Будущее Пармы» создаётся в микрорайоне перспективного развития Камская долина. Это позволит ему не только стать ядром системы высшего образования Пермского края, но и станет новой точкой притяжения в правобережной части краевой столицы. К тому же, все социальные инфраструктурные объекты на территории учебного комплекса будут доступны не только студентам и преподавателям, но и рядовым жителям.

Кампус объединит несколько ключевых зон: жилую зону с гостиницами и общежитиями для студентов и преподавателей, научную зону с учебно-лабораторным корпусом и технопарком, спортивную зону с физкультурно-оздоровительным комплексом и 50-метровым бассейном, а также культурную зону, включающую конгресс-холл с концертным залом на 1 тыс. мест.

Региональный профиль

Как рассказал генеральный директор ООО «Эталонные концессии» — управляющей организации ООО «Кампус «Парма» Алан Бугулов, при разработке частной концессионной инициативы по кампусу «Будущее Пармы» учитывались уникальные особенности региона.

Это было важно для того, чтобы проект стал не просто образовательным, но и стратегически значимым для развития науки и экономики Прикамья.

«Пермь — индустриальный центр, а Пермский край богат полезными ископаемыми. Эти факторы определили научные направления, которые будут развиваться на базе межвузовского кампуса», — обратил внимание Алан Бугулов.

Всего на базе кампуса «Будущее Пармы» появится пять научно-образовательных направлений. «Здоровье Пармы» будет заниматься исследованиями в области бионики, цифровой медицины и лекарственного конструирования. «Недра Пармы» обеспечат цифровизацию отрасли недропользования, «Технологии Пармы» — новые технологии машиностроения. «Пространство Пармы» — инженерные инфраструктурные решения, а «Душа Пармы» обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров в сфере образования, воспитания и креативных индустрий.

«Важно отметить, что пермский межвузовский кампус "Будущее Пармы" включает беспрецедентное количество резидентов-бенефициаров: восемь вузов, НОЦ "Рациональное недропользование", Центр компетенций "Фотоника" и научные институты», — добавил Алан Бугулов.

Научная инфраструктура кампуса позволит молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

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