Иван Яшков коммерческий директор ООО «Очёрский завод напитков» «Мы создаём будущее, в котором каждый будет пить только качественную и натуральную воду» Как пермская компания меняет рынок воды в России Поделиться Твитнуть

Для Очёрского завода напитков, крупнейшего производителя воды и напитков в Пермском крае, 2024 год стал годом значимых достижений. Компания не только укрепила свои позиции в регионе, но и доказала, что вода из Пермского края способна соперничать с кавказскими источниками.

ОЗН имеет две скважины глубиной 145 м. Первая даёт минеральную столовую воду, насыщенную кальцием и магнием, а вторая — уникальную щелочную. Мы гордимся тем, что наша вода — это природный продукт. Наши скважины находятся в экологически чистом Очёре, где нет крупных производств, а история минерализации воды уходит корнями в Пермское море, которое существовало здесь миллионы лет назад. А щелочная вода с таким высоким природным pH — это настоящая редкость. Обычно воду искусственно ощелачивают, и даже в таких случаях её pH редко достигает 9. У нас же 9,2 — это природный уровень. В этом году Alkaline Water стала настоящим хитом на маркетплейсах.

Стратегические напитки компании сейчас: питьевая вода для ежедневного употребления — «Светлый родник», минеральная столовая — «Медвежий ключ», щелочная вода — Alkaline Water. Для сегмента HoReCa ОЗН разработал премиальную линейку KARAT в стильной стеклянной бутылке.

ОЗН также активно развивает линейку крафтовых лимонадов под брендом «Медвежий ключ» с уникальными природными вкусами. Многих удивляет вкус нашего «Таёжного» лимонада. Он очень насыщенный, так как мы используем натуральные экстракты коры дуба, пихты и другие. Большой интерес вызывает лимонад со вкусом берёзового сока. Оказывается, многие никогда не пробовали настоящий берёзовый сок — зато могут попробовать нашу интерпретацию.

Что дальше? С производством около 20 миллионов бутылок в год и активным сотрудничеством с федеральными сетями и маркетплейсами ОЗН уверенно смотрит в будущее. В 2025 году компания готовится запустить линейку функциональных напитков, которые ответят на растущий спрос на здоровое питание, а также расширить линейку лимонадов, вдохновлённых природой Пермского края.

ОЗН стремится не просто удовлетворить потребности наших клиентов, а создать будущее, в котором каждый будет пить только качественную и натуральную воду.

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