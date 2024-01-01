Забота о клиентах — приоритет «ЭнергосбыТ Плюс» в Прикамье Директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров — о том, с какими вызовами столкнулась компания, как выстраивается работа с клиентами и какие инновации внедряются для их удобства Поделиться Твитнуть

— Евсей Сергеевич, расскажите, чем занимается Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»?

— Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» — это одно из ключевых звеньев в системе теплоснабжения региона, которое обеспечивает комфорт и уют в домах более миллиона жителей Прикамья. Наша компания выступает агентом по реализации тепловой энергии, производимой предприятиями Пермского филиала «Т Плюс» в крупнейших городах края — Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.

Мы сопровождаем договоры теплоснабжения, формируем начисления, контролируем качество услуг, а также ведём активную работу по снижению задолженности потребителей. Нашими клиентами являются более 1 млн физических и почти 11 тыс. юридических лиц.

— Не секрет, что отопительный сезон — время проверки системы теплоснабжения на прочность. Как оцениваете подготовку к зиме?

— В структуре Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» работает Тепловая инспекция. Ключевая задача специалистов инспекции — контроль качества теп­лоснабжения потребителей. Большая часть тепловых инспекторов трудятся «в поле»: выходят на объекты, ведут диалог с представителями управляющих организаций, ТСЖ, а также бюджетных и прочих организаций. Каждый специалист Тепловой инспекции досконально знает закреплённые за ним здания, плотно взаимодействуя с управдомами по широкому кругу вопросов.

В этом году благодаря работе тепловых инспекторов удалось повысить качество подготовки жилого фонда к зиме. В межотопительный период были проведены контрольные мероприятия в отношении каждого дома, все управляющие организации получили необходимые рекомендации.

Мы ежегодно призываем жителей активно включаться в эти процессы — контролировать свои УК и ТСЖ в процессе подготовки домов к отопительному сезону. Важно, чтобы все необходимые мероприятия для подготовки дома к зиме были выполнены в полной мере. От качества этой работы зависит комфорт в квартирах и сумма в платёжках.

Хочу отметить, что задачи по подготовке жилого фонда к отопительному сезону удаётся успешно решать только благодаря поддержке органов власти и контролю со стороны прокуратуры и инспекции государственного жилищного надзора. Синергетический эффект наших общих усилий позволяет повышать качество подготовки, а значит, обеспечивать тепло и уют в каждом жилом помещении городов нашего присутствия.

— Как выстроена в филиале работа с дебиторской задолженностью?

— Общий долг клиентов «Т Плюс» в Пермском крае за тепло и горячую воду по состоянию на ноябрь 2024 года — 6,7 млрд руб. Больше половины от общего объёма дебиторской задолженности составляют долги категории «Население» — это 4,4 млрд руб.

В работе по снижению дебиторской задолженности наша главная задача — «достучаться» до должника, предупредить его о наличии долга и последствий, чтобы дать возможность исправить ситуацию. К тем, кто игнорирует все направляемые сигналы, применяются предусмотренные законом меры. Это санкцио­нированные судом аресты имущества и средств на банковских счетах, ограничения на выезд за границу и на проведение сделок с имуществом.

Мы постоянно адаптируемся под изменения в законодательстве, регламентирующем взыскание долгов. Например, в этом году произошёл существенный рост судебных пошлин. Мы напоминаем должникам, что компенсация этих затрат ложится на их бюджет. Не­оплата отопления и горячей воды обходится всё дороже.

— А какие ещё мероприятия по взаимодействию с клиентами проводятся в филиале?

— Несмотря на сложности с собираемостью долгов, мы не отступаем от наших добрых традиций: для клиентов регулярно проводим акции, в рамках которых при погашении долга можно избавиться от накопившихся пеней, а добросовестные клиенты, которые соблюдают платёжную дисциплину, становятся участниками розыгрыша подарков от нашей компании. Наша самая масштабная ежегодная акция — «В Новый год — без долгов!» — проходит в декабре. С подробностями можно познакомиться на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Приглашаем всех клиентов принять участие в этой новогодней акции.

— Залогом успеха для современных компаний становится внедрение цифровых технологий. Расскажите, какие шаги в этом направлении предпринимает Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»?

— Одна из наших приоритетных задач — развитие онлайн-сервисов для клиентов. Это и личный кабинет для юридических лиц на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», и доставка квитанций на электронную почту, и электронный документооборот (ЭДО). На сегодняшний день плюсы онлайн-сервисов «ЭнергосбыТ Плюс» уже оценили 8,2 тыс. юридических лиц Пермского края — они пользуются личным кабинетом на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Сервисами ЭДО в деловой переписке с нашей компанией пользуются 60% организаций. Квитанции на электронную почту получают 46 тыс. физических лиц, и 189 тыс. клиентов пользуются личными кабинетами на сайтах расчётно-кассовых центров, с которыми мы работаем.

Переход в онлайн позволяет не только сэкономить время, которое ранее тратилось на выезды в наши офисы, оформление и пересылку бумажной корреспонденции, но и сделать существенный вклад в сбережение природы, отказавшись от использования бумаги.

— Какие планы на предстоящий год?

— Планы на предстоящий год могу обозначить просто: каждый день совершенствовать работу коман­ды филиала на благо наших клиентов — жителей Пермского края.

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