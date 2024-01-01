Марина Сизова Благодарствуйте на чай В Перми стали чаще оставлять онлайн-чаевые Поделиться Твитнуть

На фоне роста объёмов безналичных расчётов растёт и количество онлайн-чаевых, которые можно оставлять с помощью специальных сервисов. Среди популярных платформ: YCLIENTS, T-Pay, «ВТБ.Чаевые+», «СберЧаевые», «нетмонет» (Альфа-Банк), «Яндекс.Чаевые» и др.

Выбор сервиса зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя. Следует учитывать, что в большинстве сервисов для онлайн-чаевых есть комиссии.

Как сообщили «Новому компаньону» в YCLIENTS (сервис для увеличения прибыли и количества онлайн-записей), в 2024 году в Перми число транзакций по чаевым выросло на 14%. Прирост среднего чека по чаевым — 15,1%. А средняя сумма чаевых в день составила 326,1 руб. (в 2023 году было 283,8 руб.).

В России, по данным сервиса, количество транзакций в январе—сентябре 2024 года увеличилось на 25%. Средний чек чаевых вырос в стране на 12% и составил 333 руб. (для сравнения: самый высокий средний чек в Сочи — 485 руб. (+48,2% к 2023 году), в Москве — 366 руб. (+10,2%). Больше всего средний чек вырос в сфере красоты, меньше всего — в спорте.

По данным T-Pay (сервис безналичных платежей от Т-Банка), с января по сентябрь 2024 года в Пермском крае количество оставленных безналичных чаевых увеличилось на 45% (в стране при этом в среднем на 16%), а чек вырос на 43% (с 272 до 388 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем же по стране чек вырос на 46% (с 331 до 483 руб.). Чаще и больше чаевых клиенты T-Pay оставляют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

В Сбербанке «Новому компаньону» рассказали, что стали активно подключать ресторанам и кафе в Пермском крае сервис «СберЧаевые» в середине 2023 года. К апрелю 2024 года сервисом пользовались 79 заведений. Объём чаевых в месяц составил 1,8 млн руб., количество операций — 6,7 тыс., средний чек — 268 руб. Для сравнения: уже в октябре число заведений, подключённых к сервису, увеличилось до 135, объём чаевых в месяц достиг 4,4 млн руб., было проведено более 15 тыс. операций. Средний чек, по данным «СберЧаевых», в Пермском крае немного увеличился — до 288 руб.

По данным «нетмонет» от Альфа-Банка, в Пермском крае средний чек чаевых увеличился на 6,23% в 2024 году (по сравнению с 2023 годом). Сейчас он составляет 273 руб. А сумма среднего чека при оплате счёта увеличилась на 5,79%. Количество компаний, подключённых к «нетмонет», увеличилось на 16%. К декабрю 2024 года только в Пермском крае, как рассказали в пресс-службе сервиса, чаевые оставили более 200 тыс. раз.

Сервис «ВТБ.Чаевые+» показывает рост числа транзакций по России около 18—20% (к 2023 году, если считать по точкам, подключённым больше года). При этом внедрение системы оплаты счёта и чаевых одной транзакцией ведёт к тому, что чаевые оставляют на 40% чаще. Средний чек в этот период вырос до 406 руб. (+11% год к году). Общие цифры по Перми будут, по словам сотрудников, примерно такими же.

Мужчины платят больше

По данным «Чек Индекс», в прошлом году чаевые чаще всего доставались барменам, официантам, сотрудникам салонов красоты и таксистам.

«Главные тенденции, скорее всего, будут продолжены и в этом году, — комментирует Леонид Симаков, руководитель аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». — Оборот чаевых вырос с увеличением продаж сферы общепита и внутреннего туризма, особенно в регионах — местах притяжения туристов, и превысил уровень пандемийных лет, когда были ограничения и многие специально стремились «поддержать» чаевыми работников кафе и ресторанов».

Пермь — не исключение, самая большая доля чаевых здесь остаётся также в ресторанном бизнесе.

«Средняя сумма чаевых растёт каждый год примерно на 10%, а вот количество транзакций выросло с 2022 по 2023 год почти вдвое, а с 2023 по 2024-й — на 20%», — приводит статистику владелец пермского кафе «Улитка» Олег Ощепков (по сервису «нетмонет»).

По данным T-Pay, люди чаще оставляют чаевые летом. Для ресторанов, баров и кафе «горячее время» — с мая по октябрь. Самые щедрые чаевые оставляют по субботам и воскресеньям ночью. «Золотой час» для чаевых — 4 часа утра воскресенья.

И мужчины, и женщины оставляют в качестве чаевых примерно 11% от чека, при этом средний чек безналичных чаевых мужчины оставляют на 26% больше. Люди до 39 лет оставляют в качестве чаевых немного больший процент от чека (11%), чем после 39 (10%).

Следом за общепитом по популярности шли мастера салонов красоты.

«На 20% чаще стали оставлять чаевые в индустрии красоты, что сопоставимо с ресторанной индустрией. Однако ранее в этой сфере не было принято оставлять чаевые. И до сих пор доля чаевых в салонах красоты значительно ниже, чем в ресторанах, но она постепенно прирастает», — отмечает управляющий директор сервиса «ВТБ.Чаевые+» Владимир Хоружий.

В Перми, в отличие от некоторых других регионов страны, традиция оставлять мастерам чаевые пока не особо прижилась.

«Наша сфера услуг не имеет таких бизнес-традиций, как чаевые, в отличие от ресторанного бизнеса. Вернее, эти традиции на сегодня слабо развиты, но тем не менее периодически наши мастера получают вознаграждения», — говорит директор и собственник пермского салона «Африка» Алёна Бехтерева.

И хотя тренд распространился на сферу красоты, мастера всё же получают чаевых меньше, чем в докризисном 2019 году. По словам Бехтеревой, если всё же сравнивать допандемийный 2019 год и 2024-й, наблюдается небольшое снижение — примерно на 20%.

«Наши гости чаще благодарят своих мастеров, что называется, натурпродуктом: цветами, конфетами или приятной мелочью. Но это больше исключения, чем правила. Если мерить подарками, то их стало значительно меньше в последние годы, возможно раза в три», — говорит руководитель салона красоты.

На третьем месте по популярности чаевых среди россиян — такси. Водителям такси, кстати, в прежние годы (в 2021-м и 2022-м) чаевые оставляли чаще, чем мастерам в салонах красоты. Но в 2023 году ситуация изменилась.

Уменьшение выдачи чаевых водителям, по мнению Леонида Симакова, больше связано с выросшим уровнем цен в такси и служит определённым «компенсирующим» ответом потребителя.

«Чаевые — приятный бонус для водителя. Пассажиры часто благодарят. Иногда оставляют наличку, но в основном переводят по безналу. «Яндекс» не берёт комиссию с онлайн-чаевых, перечисляет их полностью водителю», — рассказывает Эдуард Авдеев, пермский таксист с шестилетним стажем, работающий в «Яндекс Go».

В этом году, по данным «Яндекс Такси», число поездок с чаевыми в сервисе выросло на 27% в стране (по отношению к 2023 году). С начала 2024 года пассажиры «Яндекс Go» оставили водителям рекордные 3,5 млрд руб. чаевых, что на 57% больше суммы чаевых за аналогичный период 2023 года.

«Пассажиры стали чаще отмечать позитивные моменты в поездках, например приятный разговор с водителем или его отзывчивость, за что и оставляют чаевые, — отмечают в пресс-службе «Яндекс Go». — С конца прошлого года пассажиры могут видеть в приложении в конце поездки, на что копит водитель — например, на подарок родным, путешествие, учёбу или любимое хобби».

Нестандартные отрасли, которые используют сбор электронных чаевых, — АЗС, службы доставки, туристические компании, медицинские центры, спортивные клубы и др.

Отметим, в «Яндекс Лавке» и «Яндекс Еде» с начала 2024 года россияне оставили более 640 млн руб. чаевых курьерам.

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