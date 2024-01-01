Полина Путякова журналист Под ударом ставок Получать кредиты в банках стало существенно сложнее Поделиться Твитнуть

По данным Банка России, на 1 октября доля «плохих» потребкредитов с просрочкой более 90 дней в целом по стране выросла до 7,9% от объёма кредитного портфеля. В абсолютных значениях это 1,2 трлн руб., прирост за второй-третий кварталы составил 11,6%. Доля «плохих» ипотечных кредитов на ту же дату составила 0,7% против 0,5% годом ранее.

В настоящее время Банк России называет долговую нагрузку граждан одним из рисков финансовой стабильности страны. В частности, в своём докладе «Обзор финансовой стабильности» за второй-третий кварталы регулятор отмечает, что темпы прироста задолженности по необеспеченным ссудам достигли 1,8—2% в месяц во втором квартале, затем под действием регуляторных мер к октябрю упали до 0,7%.

Некачественный портфель

О вероятности ухудшения качества кредитного портфеля российских банков в ближайшие год-полтора аналитики говорили уже в начале 2024 года. Кредитование продолжало расти высокими темпами, несмотря на высокие ставки и отсутствие роста реальных располагаемых доходов.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, основными причинами ухудшения качества кредитного портфеля являются естественное вызревание кредитного риска по кредитам с высокими ставками и рост закредитованности населения, в результате которого россиянам всё сложнее обслуживать свою задолженность.

Также значительным фактором является длительный период жёсткой кредитной политики, которую проводит Банк России, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. В результате клиенты банков, которые имеют два и более кредитов или ипотеку, попали под удар растущих ставок, потому что потеряли возможность перекредитоваться по более низким ставкам в этом году, поскольку ключевая ставка только продолжила рост. Также в случае с ипотекой имеет место и количественный эффект, потому что за последние годы было выдано рекордное количество ипотечных займов.

Важное значение приобретают и макроэкономические факторы, уверена Ольга Горюкова, директор департамента риск-менеджмента — член правления АО «Свой Банк». Цены на потребительские товары и услуги растут, а реальные доходы населения нет. В этих условиях расходы на содержание семьи и текущее потребление стоят у человека в первом приоритете, а погашение кредитных обязательств оказывается далеко не на первом плане.

Также, по мнению эксперта, на уровень просрочки влияют и бизнес-риски.

«Некоторые заёмщики — физические лица, получая потребительские кредиты, кредиты под залог недвижимости или транспортных средств, направляют их не на личные цели, а на цели поддержания собственного бизнеса и развития предпринимательской деятельности. В условиях санкций, роста инфляции и ключевой ставки микро- и малый бизнес тоже сталкиваются с определёнными и понятными сложностями, что в конечном итоге отражается на возможностях собственника бизнеса производить погашение взятых кредитов и на выходах в просрочку. Как правило, дополнительных стабильных источников доходов у предпринимателей нет. Поэтому банкам рассчитывать на быстрое погашение просрочки в таких ситуациях не приходится до тех пор, пока не будут решены проблемы в бизнесе», — рассуждает Ольга Горюкова.

Жёсткое регулирование

Чтобы снизить финансовые риски, связанные с закредитованностью населения и ухудшением качества кредитного портфеля, Центробанк не единожды за год ужесточал нормативы для банков. В частности, повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Ещё один инструмент, который использует регулятор, — макропруденциальные лимиты, то есть ограничение предельной доли выдач кредитов с определёнными характеристиками.

Во втором-третьем кварталах текущего года эти меры дали результат: было зафиксировано заметное снижение доли выдач ссуд с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), то есть с повышенной вероятностью просрочки. В частности, на заёмщиков с ПДН выше 50% пришлось всего 22% выдач наличными по сравнению с почти 60% годом ранее. В сегменте ипотеки на строящееся жильё доля кредитов с ПДН выше 80% упала с 46 до 6%, на готовое жильё — с 47 до 13%.

Впервые летом этого года были введены надбавки к рискам по автокредитам. В первой половине 2024 года более 60% всех выданных ссуд имели ПДН выше 50%. С 1 июля Центральный банк ввёл макропруденциальные надбавки для этого сегмента, что также положительно повлия­ло на структуру выдаваемых автокредитов.

Вслед за этим уровень одобрений заявок на кредиты наличными и кредитные карты в РФ в ноябре составлял 22,5%, заметно снизившись с пиковых 40% в марте. Такие данные Нацио­нального бюро кредитных историй (НБКИ) приводят федеральные СМИ.

«В данный момент уровень одобрения снижается абсолютно по всем видам кредитных продуктов физлиц — как по кредитным картам, так и по залоговым кредитам. В целом отмечается ухудшение качества клиентского потока. Среди клиентов, подающих заявки на получение кредитных продуктов, хороших платёжеспособных клиентов становится всё меньше и меньше, — комментирует ситуацию Ольга Горюкова.

Причины кроются как раз в ужесточении регулирования выдач кредитов через макропруденциальные лимиты и повышение надбавок к коэффициентам риска, отмечает Иван Ефанов. Ведь эти меры создают дополнительную нагрузку на капитал банков, что вынуждает их устанавливать более строгие требования к заёмщикам и тем самым сужать круг лиц, которых они могут кредитовать.

Кредитный спад

По мнению руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, именно макропруденциальные надбавки и лимиты наряду с высокой ключевой ставкой стали основными факторами, дестимулировавшими выдачи кредитов в 2024 году. Хотя, безусловно, свою роль сыграл и быстрый рост кредитных ставок вслед за ключевой ставкой, что оказало определённое давление на спрос на кредиты.

По данным Центробанка, помесячные темпы прироста розничных кредитных портфелей отечественных банков в октябре ослабли до 0,4% с пиковых 2,7%, зафиксированных в июне. Эти цифры приводит Игорь Додонов. Причём заметное ухудшение динамики фиксировалось по всем видам кредитования.

По данным НБКИ, в ноябре количество выданных в России потребительских кредитов сократилось на 21% по сравнению с октябрём, а по сравнению с августом — почти на 50%. Пермский край в целом соответствует этой динамике: в ноябре по сравнению с октябрём потребительских кредитов было выдано на 21,3% меньше.

Из-за ужесточения требований к заёмщикам сокращается не только количество выданных кредитов, но и их размер. По данным НБКИ, в ноябре средний размер потребительского кредита в целом по России упал сразу на 15,7% по сравнению с октябрём — до 135 тыс. руб. Это самый низкий уровень с начала 2024 года. В Пермском крае средний размер кредита ещё ниже — 113,1 тыс. руб., сокращение за месяц превысило 16%. В бюро отмечают, что средний размер потребительского кредита сокращается пятый месяц подряд.

Ещё более выразительна динамика автокредитования. В ноябре выдача автокредитов в целом по России сократилась на 30,4% по сравнению с октябрём, а с сентября «упала» на 51,3%, сообщают в НБКИ. Пермский край попал в число регионов с рекордным сокращением выдач: в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем оно составило почти 35%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2 и 29,3% соответственно.

В свою очередь Объединённое кредитное бюро констатирует, что в ноябре по сравнению с результатами октября количество выдач кредитных карт сократилось абсолютно во всех регионах РФ. К ноябрю прошлого года количество выдач сократилось на 40%, общий объём одобренных лимитов — на 32%. А по сравнению с результатами октября 2024 года в ноябре количество выдач кредитных карт сократилось на 14%, общий лимит — на 15%. Объём лимитов по новым кредитам в большинстве субъектов также снизился, исключение составили пять субъектов Федерации.

В ипотечном царстве

Ситуация в секторе ипотечного кредитования отличается своей спецификой. В целом по рынку уровень одобрения по льготным ипотечным программам с субсидированной ставкой снизился не так уж существенно — на 10—15%, отмечает руководитель Абсолют Банка в Перми Анастасия Гилёва. В то же время в случае с программами без государственного субсидирования, по рыночным ставкам, уровень одобрения заявок сократился в 1,5—2 раза.

Количество заёмщиков, способных справляться с финансовой нагрузкой по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» (со ставкой до 6% годовых), сократилось незначительно. А круг тех, кто способен справляться с платежами по ипотеке со ставками в пределах 26—30%, крайне узок, продолжает Анастасия Гилёва. Например, если заёмщик берёт ипотеку на 5 млн руб. по «Семейной ипотеке» сроком на 20 лет, его ежемесячный платёж составит около 35 тыс. руб. А в случае ипотеки по рыночным ставкам — превысит 100 тыс. руб., и такой платёж под силу куда меньшему пулу заёмщиков.

Кроме общих для всех видов кредитования причин снижения доли одобрений и выдач, здесь есть и другие. В частности, директор агентства недвижимости «Этажи СОТА Пермь» Дмитрий Ончуров называет увеличение первоначального взноса при применении оставшихся льготных программ до заградительных значений, порядка 50%. По семейной ипотеке на процент одобрений повлияло также и быстрое исчерпание лимитов, отмечают в PAN City Group.

«Лимиты по семейной ипотеке заканчиваются буквально за неделю, и в банках остаётся ворох заявок в ожидании. Поэтому, как только лимиты вновь открываются, клиент тут же готов выходить на сделку», — говорит генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин.

Ещё одна причина снижения доли одобрений — в ужесточении условий семейной ипотеки, добавляет руководитель отдела продаж АО «ПЗСП» Инна Шолохова. Раньше её могли получить семьи с двумя детьми, теперь один из детей должен быть строго младше семи лет. То есть сузился круг потенциальных участников программы.

Есть и бюрократическая причина, связанная с изменением самого процесса подачи заявок. Во времена действия льготной ипотеки он был максимально простым, говорит Инна Шолохова. Заявки подавались в электронном виде через сервисы банка в личном кабинете, решение приходило быстро, в некоторых банках даже не требовалось подтверждение доходов. Сегодня банки при рассмотрении заявок по льготным программам гораздо строже относятся к отбору заёмщиков и предоставляемому пакету документов.

В таких условиях банки, ориентированные на получение заявок через своих бизнес-партнёров среди застройщиков и риелторов, не зафиксировали значительного снижения доли одоб­ренных заявок, отмечает Анастасия Гилёва. Это связано с тем, что такие партнёры знают, заявки с какими параметрами имеют больше шансов получить одобрение.

В новых обстоятельствах застройщик действительно становится менеджером-экспертом, посредником между потенциальным заёмщиком и кредитором, говорит Инна Шолохова. По её словам, перед подачей заявки застройщик анализирует портрет заёмщика, подбирает банк, который вероятнее всего может одобрить заявку, контролирует полноту пакета документов, корректность их заполнения и подаёт заявку за клиента. В случае отказа анализирует причину, корректирует заявку или озвучивает клиенту условия, по которым он «не прошёл», например, недостаточно дохода, необходим созаёмщик или требуется закрыть действующий кредит и т. д. Если ипотека покупателю недоступна, застройщики предлагают программу собственной рассрочки.

По словам Дмитрия Ончурова, низкий уровень одобрения ипотечных заявок существенно влияет на рынок недвижимости. Эксперт считает, что снижение спроса может привести к снижению ввода новых объектов на рынке, что спровоцирует дефицит и рост цен.

Низкий уровень одобрения, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных клиентов для застройщика, но, с другой стороны, способствует привлечению клиентов с более коротким циклом сделки — тех, кто приобретает жильё за наличные, отмечают в PAN City Group. Тем не менее в целом менее активные продажи могут побуждать застройщиков корректировать темпы строи­тельства и цены, вводить рассрочки и акции.

«Ситуация с продажами отличается в разных сегментах жилья. Покупатели квартир в домах стандарт- и комфорт-класса напрямую зависят от условий по ипотеке. Текущая ставка сейчас — это непосильные условия для многих пермяков, поэтому всё держится на имеющихся лимитах по семейной ипотеке. В то же время на примере своих проектов бизнес-класса — ЖК «Кама» и «Петропавловский» — мы не видим прямой взаимосвязи с ипотечными программами. Такое жильё приобретается обычно при наличии у покупателя необходимой суммы, поэтому ситуация с ипотечными ставками и долей одобрения заявок этот сегмент практически не затронула», — констатирует Сергей Ширинкин.

Повода для позитива нет

Чем дольше сохраняется жёсткая денежно-кредитная политика и чем сильнее регулятор будет закручивать гайки по макропруденциальным лимитам, тем менее доступным будет кредит, полагает Иван Ефанов. В условиях высоких ставок за кредитом наличными или кредитной картой обратятся прежде всего закредитованные заёмщики. Более того, в таких условиях логично ожидать продолжения просрочек не только у физических лиц, но и у компаний с высокой долговой нагрузкой.

Ситуация естественного «вызревания» ранее выданных кредитов и роста закредитованности населения, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, считает Игорь Додонов. Поэтому эксперт ожидает постепенного увеличения просрочки по розничным кредитам и в дальнейшем. При этом доля одобрений заявок на кредиты продолжит снижаться, поскольку в усло­виях жёсткого регулирования для сдерживания роста нагрузки на капитал банки будут предпочитать иметь дело только с заёмщиками с высоким кредитным качеством.

Кроме того, сыграла свою роль и отмена в середине года действовавшего для банков моратория по верхней границе полной стоимости кредита в части потребительского кредитования, который позволял банкам компенсировать расходы на резервирование высокими ставками, считает эксперт.

«В силу того, что большинство из этих мер были сохранены регулятором и на первый квартал 2025 года, мы ожидаем сохранения тренда в кредитных политиках банков на увеличение числа отказов по кредитам и концентрацию на работу с действующей и повторной клиентской базой. В части же новых клиентов, скорее всего, они по-прежнему будут готовы выдавать кредиты только неаккредитованным заёмщикам «хорошего» кредитного качества, при этом возможность выдачи будет в каждом случае рассматриваться в так называемом «ручном режиме», — считает Игорь Додонов.

В данный момент Ольга Горюкова не видит предпосылок ни для роста доли выдач, ни для снижения объёмов просрочки.

«Замедление роста выдач розничным клиентам будет приводить к вызреванию кредитных портфелей, сформированных банками. Если прогнозировать тренд по динамике просрочки, то в негативном сценарии мы будем фиксировать продолжающийся рост просрочки по банковскому сектору, в позитивном — стабилизацию на текущем уровне, что сейчас выглядит маловероятным сценарием», — заключает эксперт.

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