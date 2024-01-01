Максим Артамонов Предновогодняя пленарка Какие решения приняли депутаты Пермской гордумы на последнем заседании в 2024 году Поделиться Твитнуть

В ближайшие три года городские власти планируют расселить свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт ввода в эксплуатацию ещё одного муниципального дома — на ул. Нейвинской

Во вторник, 17 декабря, состоялось последнее в этом году пленарное заседание Пермской городской думы. Депутаты приняли ряд ключевых решений, которые касаются бюджета Перми на ближайшие три года, обсудили вопросы благоустройства территорий, строительства новых школ и спортивных объектов, а также меры поддержки общественных инициатив.

Утвердили в должностях

Последняя в этом году пленарка думы началась с кадровых вопросов. Глава Перми Эдуард Соснин представил депутатам глав Свердловского и Мотовилихинского районов города — Александра Коротких и Андрея Чернятьева. Градоначальник отметил, что они зарекомендовали себя с положительной стороны и оперативно решали все поставленные задачи. Руководители районов, которые избавились от приставки «и. о.», ответили на вопросы депутатов и обозначили свои ориентиры: «продолжение курса на открытость» и «более глубокое вовлечение жителей в решение местных вопросов».

Отметим, Александр Коротких стал и. о. главы Свердловского района Перми в конце июля этого года. Ранее он был главой департамента имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду работал следователем прокуратуры Кировского района Перми. Также в июле администрацию Мотовилихинского района в статусе и. о. возглавил Андрей Чернятьев.

Бюджетные ориентиры

Главным вопросом пленарки стало принятие городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Его основные параметры депутаты думы утвердили в первом чтении 19 ноября, а для подготовки документа ко второму чтению была создана рабочая группа. В её состав вошли представители мэрии, депутаты и эксперты городской думы, а также Контрольно-счётной палаты Перми. В проект бюджета поступило более 100 поправок, из них рабочая группа поддержала 97, а 18 отклонила. С учётом всех поправок главный финансовый документ и был принят во втором чтении 17 декабря.

Ориентиры бюджетной политики краевой столицы в предстоящей трёхлетке — это обес­печение сбалансированного бюджета, выполнение всех социальных обязательств, участие в реализации нацпроектов и региональных программ.

В следующем году доходы бюджета запланированы в объёме 57,8 млрд руб., в 2026 году — 60,9 млрд руб., а в 2027-м — 59,7 млрд руб. Структура расходов сложилась следующая: в 2025 году они запланированы в размере 58,8 млрд руб., в 2026 году — 61,5 млрд руб., в 2027-м — 58,7 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 1 млрд руб. (это 3% от собственных доходов бюджета), а в 2026-м — 600 млн руб. При этом в 2027 году запланирован профицит в объёме 970 млн руб.

Со следующего года в Перми начнёт действовать новый доходный источник бюджета — туристический налог. Он вводится с 1 января 2025 года. Ставка по нему составит 1%, а уплачивать его должны будут организации и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест временного проживания краевой столицы. По прогнозам городских властей, в 2025 году доходы от нового вида налога составят около 53 млн руб., а в последующие два года — по 70,6 млн руб. ежегодно.

Структура расходов бюджета сохранила свою стабильность. В ближайшие три года бюджет города будет социально ориентирован и направлен на улучшение городской среды: увеличены средства на ремонт учреждений социальной сферы, строительство и реконструкцию дорог, переселение из аварийного жилья.

В 2025 году на сферу образования приходится 25 млрд руб., на дорожное хозяйство и транспорт 16 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство — 7,4 млрд руб. В следующем году на 50 млн руб. увеличат финансирование мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бюджет развития на 2025 год составляет более 14 млрд руб. — это 24% расходов городского бюджета. Средства направят на строительство и реконструкцию школ, спортивных объектов.

Средства, выделяемые на сферу дорожного хозяйства, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, увеличены на 780 млн руб. В трёхлетнем периоде объём финансирования составит 1,8 млрд руб. Значительный объём средств — 9,4 млрд руб. — предусмотрен на текущий ремонт и содержание городских дорог. Планируется отремонтировать 1 млн 240 тыс. кв. м дорог.

На капитальный ремонт фасадов 83 многоквартирных домов в течение трёх лет направят 1,4 млрд руб., а на обустройство дворов — 471 млн руб. С учётом поддержки из краевого бюджета на архитектурную подсветку 92 зданий планируется выделить 1,2 млрд руб.

В ближайшие три года городские власти планируют расселить свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт ввода в эксплуатацию ещё одного муниципального дома — на ул. Нейвинской. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд руб. На снос расселённых домов финансирование увеличено на 150 млн руб. Важной задачей является капитальный ремонт многоквартирных домов — на эти цели запланировано 1,5 млрд руб.

«Мы с депутатами приняли документ в окончательном чтении. Проведена большая подготовительная работа, поблагодарил коллег из администрации и наш бюджетный комитет, Контрольно-счётную палату. В новый год Пермь входит с новым бюджетом, а это значит, что все наши социальные обязательства и проекты по улучшению городской среды обеспечены финансированием», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Образование, культура и спорт

В ближайшие три года запланировано масштабное обновление действующей образовательной сети. На ремонт учреждений образования с учётом федерального и регионального софинансирования предусмотрено 7,3 млрд руб.

Спикер думы Дмитрий Малютин особо отметил сферу образования, поскольку она остаётся лидером по вложению средств.

«В трёхлетке ежегодно мы на неё выделяем порядка 25 млрд руб., в 2026 году даже больше — около 28 млрд руб. Основные расходы заведены в отраслевую муниципальную программу «Доступное и качественное образование». Средства будут направлены на ремонты школ, приобретение необходимого оборудования, строительство спортплощадок, оказание мер социальной поддержки педагогам, семьям и учащимся. Также планируем поддержать педагогов дополнительного образования, классных руководителей, закладываем деньги на обеспечение питания учащихся», — пояснил Дмитрий Малютин.

Помимо этого, благодаря краевому софинансированию в Перми продолжится строительство школ в Ленинском и Индустриальном районах, появятся новые корпуса Инженерной школы на ул. Веденеева и школы на ул. Уральской, 110.

В рамках финансирования культуры продолжится работа по оснащению и модернизации библиотек

Администрация Перми

Свыше 500 млн руб. направят на ремонт и переоборудование 20 учреждений культуры. По современному стандарту планируется оборудовать 29 модельных библиотек, на которые предусмотрено 444 млн руб.

По словам депутата Натальи Росляковой, культура в этом бюджете нашла своё достойное место.

«Основное направление — это приведение в нормативное состояние учреждений культуры. Отдельной строкой в бюджете прописано приобретение имущественного комплекса ДК им. Ленина. Это тема, которая очень болезненно воспринималась многие годы нашими пермяками. Все настаивали на том, чтобы учреждение вернулось в наш город для населения в широком смысле слова, для молодёжи и для детей», — отметила она.

В рамках финансирования культуры продолжится работа по оснащению и модернизации библиотек. Их все планируется сделать модульными, чтобы они стали точками притяжения для жителей. В проекте бюджета предусмотрено также создание передвижных библиотек.

«Это очень хорошее вложение, и я думаю, что оно порадует абсолютно всех пермяков», — добавила Рослякова.

В спортивной сфере будут отремонтированы и модернизированы существующие объекты. Депутат Василий Кузнецов рассказал, на что планируется направить средства бюджета в этой сфере.

«Развитие массового спорта — это одно из социальных обязательств. Если в 2024 году отрасль вообще финансировалась из расчёта порядка 1,4 млрд руб., то на 2025 год заложена сумма, превышающая эти показатели на 168 млн руб. При этом здесь предполагается развитие массового и дворового спорта, развитие наших известных спортивных мероприя­тий, которые стали уже брендами Перми, — «Пермская прогулка», «Пермский марафон», «Ёлки. Пермский период», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что в городе 24 спортивных учреждения, в которых обучаются порядка 20 тыс. детей. На ремонт этих учреждений в бюджете заложено около 900 млн руб. Запланировано также и строительство новых спортивных объектов.

«В 2025 году будет начато строительство бассейна на ул. Новогайвинской. Будет заложена и построена лыжероллерная трасса, которая очень давно является ожидаемым объектом для спортсменов. Продолжится строительство открытых спортивных объектов, которые будут находиться в шаговой доступности. Поэтому я считаю, что в бюджете созданы все условия для того, чтобы отрасль поступательно развивалась. И администрация вместе с депутатами Пермской городской думы делали всё для того, чтобы это произошло», — отметил Кузнецов.

Благоустройство и экология

В рамках «часа депутата» первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова рассказала о разработанных концепциях благоустройства городских пространств. Это экологический парк «Южный лес», улица Мира, Мотовилихинский пруд, сад имени И. И. Любимова, сквер имени Борцов Революции, сквер на ул. Трясолобова и аллея в ЖК «Боровики». Разработкой концепций занимается Институт территориального планирования.

Как отметила Ольга Андрианова, концепции не только придают городу новый облик, делая его привлекательным визуально, но и создают функциональные пространства, которые способствуют развитию социальной и культурной жизни города. А общественные пространства превращаются в центры притяжения, где жители и гости могут комфортно общаться, отдыхать и заниматься спортом.

Депутат Даниил Морозов отметил, что администрация города презентовала своим коллегам из думы результаты деятельности в 2024 году по направлению создания архитектурно-строи­тельной концепции объектов благо­устройства общественного пространства города. В 2024 году этих концепций было разработано девять, а ближайшие три года работы в этом направлении будут продолжены: как минимум по одной концепции объектов благоустройства ожидается в каждом районе Перми.

«Хочется отметить положительную деятельность администрации в направлении благоустройства общественного пространства в нашем городе. Действительно, стало лучше, уютнее, пространство развивается в едином стиле, на основании дизайн-кода, который разработан Институтом территориального планирования. Особое внимание уделяется понятию «Зелёная Пермь». Город стал более уютным и приятным для горожан», — пояснил Морозов.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник отметила, что очень большое внимание городские власти уделяют комфортной городской среде, а жители города видят, как Пермь преображается.

«Появилась масса новых скверов и парков. Мы продолжаем работу по выделению денег, чтобы помочь жителям Перми благоустроить свои дворовые территории. Это тоже очень важно. Я считаю, что самое значимое — это всё-таки продолжение набережной от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Ещё один знаковый объект — это Мотовилихинский пруд, который будет обустроен. Есть ряд территорий, которые будут облагораживаться, не в центральной части города, и это тоже очень здорово, потому что если мамы с колясками смогут выйти на очень красивую территорию, для всех это будет большим благом», — пояснила Мельник.

В проекте бюджета на трёхлетку в сфере экологии увеличено финансирование на уничтожение борщевика Сосновского и жука-полиграфа. Предусмотрены средства на обустройство экотропы в Новых Лядах, а также строительство 10 площадок для выгула собак. Также продолжится обустройство и капитальный ремонт парков и скверов. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 2,4 млрд руб. Например, в проекте «Пермь зелёная» запланировано благоустройство небольших скверов в районах города, которые были выбраны жителями при формировании приоритетных проектов развития территорий.

По словам депутата Сергея Стенно, средства бюджета в сфере экологии будут направлены на создание благоприятной среды для горожан. Сюда входит создание парков и садов, уход за особо охраняемыми природными территориями, организация там возможностей для рекреа­ции.

«Город — это очень сложная конструкция, и порой трудно совместить несовместимое. С одной стороны, это промышленная агломерация, каковой является наш город как населённый пункт. С другой стороны, это создание зелёного каркаса, который позволяет сделать воздух чище, а воду — прозрачнее. Депутаты и администрация города придают этому большое значение. И, соответственно, это подкрепляется теми денежными средствами, которые отпускаются на реализацию этого проекта», — сказал депутат.

Общественные связи и инициативы

Важное направление в жизни Перми — поддержка общественных инициатив, работа с городским активом в лице территориального общественного самоуправления и НКО. Увеличены средства и на реализацию инициативных проектов, содержание и ремонт общественных центров. Финансирование на эти цели в рамках муниципальной программы «Общественное согласие» на три года составит более 750 млн руб.

По муниципальному проекту планируется построить пять зданий общественных центров. Ежегодно в трёхлетке предусмотрено 65 млн 200 тыс. руб. на реализацию проектов инициативного бюджетирования (10% за счёт местного бюджета на проект), инициативного проектирования и проведение конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

Кроме того, более 460 млн руб. заложено в бюджете на содержание и работу общественных центров, субсидии ТОС, Совету ветеранов и НКО, а также на мероприятия по укреплению межконфессионального и межнационального согласия.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов рассказал о мерах по поддержке общественных инициатив и работе с общественными организациями.

«Уже не первый год одна из важнейших статей бюджета — это то, что мы называем общественными связями, работой с общественностью. Я имею в виду прежде всего поддержку и взаимодействие с нашим городским активом: ТОСы, НКО и всё, что связано с этой деятельностью. Мы продолжаем работу по созданию и строительству пяти новых общественных центров, которые появятся в ближайшие три года. Зачастую бывает такое, что общественный центр реально работает, но там не хватает вещей, которые могут привлечь туда молодёжь. И участие в конкурсе инициативных проектов помогает привлечь средства, чтобы закупалось оборудование и материалы. Это могут быть материа­лы для создания кинозала, планетария или для звукозаписи, то есть всё то, что делает из общественного центра место, куда потянется молодёжь, которая найдёт, чем себя там занять, именно общественно полезной деятельностью», — сказал депутат.

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