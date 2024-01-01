Сборная знатоков В Пермском крае ведётся отбор студентов для участия в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа Поделиться Твитнуть

До финала десятой юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО» остаётся четыре месяца. Крупнейшие окружные соревнования молодых умов пройдут в Республике Мордовии. Отборочные туры, на которых будут сформированы команды, активно продолжаются во всех регионах ПФО.

Олимпиада нацелена на интеллектуальное развитие студенческой молодёжи и привлечение её к инновационным формам деятельности. Ежегодно она позволят вовлекать в интеллектуально-творческую и научно-практическую деятельность сотни студентов со всего Приволжского федерального округа, стимулирует вузы к развёртыванию такой работы, способствует внедрению в образовательные программы практико-ориентированных наукоёмких форм подготовки специалистов.

Старт проекту окружной Интеллектуальной олимпиады был дан в 2015 году. Образовательная инициатива стала победителем Молодёжного форума «iВолга» в номинации «Новый общественный проект ПФО». С тех пор соревнования проходят каждый год под эгидой Аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В следующем году турнир отпразднует свой первый юбилей.

В поисках талантов

Традиционно олимпиада «IQ ПФО» среди студентов проводится в несколько этапов. На первом отбор производится в высших учебных заведениях. В Пермском крае организацией и проведением этого этапа занимается Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Вуз организовал «горячую линию» и отбирает участников по семи направлениям: «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», «Программирование беспилотных летательных аппаратов», «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», "Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Управленческие поединки» и «Парламентские дебаты».

Принять участие в отборе могут студенты-очники вузов и учащиеся 3-4 курсов учреждений СПО. Основной критерий — возраст до 30 лет. Для подачи заявки на участие в отборе можно обратиться в центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» в ПГГПУ.

Все соревновательные треки соответствуют параметрам региональной государственной программы научно-технологического развития Пермского края, а также образовательным и научно-технологическим направлениям межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в части развития кадрового потенциала региона для приоритетных отраслей экономики и достижения технологического лидерства.

Сильные кураторы

С февраля по март 2025 года в рамках интеллектуальной олимпиады пройдут отборочные конкурсы регионального этапа, а в апреле межвузовская команда отправится на финальный окружной этап в Мордовский государственный национальный исследовательский университет им. Н.П. Огарёва. В ходе окружного этапа организационное сопровождение и наставничество будет осуществлять дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Кроме того, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет является участником межвузовского научно-образовательного направления «Душа Пармы». Деятельность этого направления нацелена, в частности, на исследование и разработку продуктов в области искусственного интеллекта в образовании, менеджмента индустрии впечатлений, теории и методики обучения и воспитания. Команда вуза оказывает поддержку на протяжении всего процесса отбора участников Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО».

Напомним, в направление «Душа Пармы» входят мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере образования, воспитания и креативных индустрий.

Межвузовские кампусы мирового уровня создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Подготовка к строительству кампуса в Перми началась в конце августа этого года. Общая площадь его объектов составит более 160 тыс. кв. м. В кампусе будут построены учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Научная инфраструктура кампуса позволит молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

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