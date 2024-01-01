Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Дягилев +», вертепные представления и новая книга о пермском зверином стиле Афиша на неделю 23 – 29 декабря Поделиться Твитнуть

Книга Бориса Эренбурга «Под знаком солнца и луны» (12 +) планируется к изданию в 2025 году. Автор познакомит гостей «Книжного клуба «Алендвик» с собственной трактовкой образного языка пермского звериного стиля и прочитает одну из глав, которая называется «Владыка трёх миров». Борис Эренбург — пермский издатель, писатель, независимый исследователь, автор «Книги пермских чудовищ» и альбома «Звериный стиль». Выступал с лекциями о символике звериного стиля в музее им. Рерихов (Санкт-Петербург), на фестивале «Красная площадь» (Москва), в Государственном центре современного искусства (Екатеринбург). На встрече он расскажет и о других новых книгах и международных выставках на тему средневекового искусства Урала и Сибири.

Открывается долгожданная детская сцена Театра-Театра. Первыми спектаклями новой площадки будут «Легенда о драконах» и «Алиса в Стране чудес». «Легенда о драконах» — это история о дружбе драконов и людей, о прекрасной принцессе, о короле и, конечно, об отважном герое с храбрым сердцем. В этом спектакле предметы, которые есть в каждом доме, превращаются в театральных кукол и самые обычные, на первый взгляд, вещи становятся героями сказки. «Алиса в стране чудес» — мультимедийная опера-«бродилка». Вместо привычного зала зрители попадут в запутанный лабиринт с необычными комнатами и переходами. Пространство спектакля насыщено эффектными проекциями и инсталляциями, с которыми можно взаимодействовать. Продолжительность обоих спектаклей — 55 минут без антракта.

В Перми начинается двухдневный мини-фестиваль «Дягилев +». Его первым событием будет лекция «Респиги, Равель, Дягилев и другие»: театровед, музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева», о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино. «Пинии Рима» Отторино Респиги и «Дафниса и Хлою» Мориса Равеля объединяет и сотрудничество с Дягилевым обоих композиторов, и ученичество у Римского-Корсакова, и программный неоклассицизм, за которым скрывается совсем не классическая экспериментальность музыкального языка. Визуальная сила этих сочинений уже почти кинематографическая, и её спецэффекты и монтажные склейки почти предсказывают кинематограф совсем других, куда более поздних эпох.

Главным событием «Дягилев +», проекта-послесловия к Дягилевскому фестивалю, в этом году станет новая программа оркестра musicAeterna. Музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят сочинения двух мастеров начала XX века – Мориса Равеля и Отторино Респиги, – эталонно воплощающих творческие искания своей эпохи. Оба композитора работали с труппой Ballets Russes Сергея Дягилева, идеи которого оказали значительное влияние на их творчество. В программу оркестра musicAeterna включены самые известные сочинения Равеля — вторая сюита из балета «Дафнис и Хлоя» и хореографическая поэма для оркестра «Вальс», а также симфоническая поэма Респиги «Пинии Рима».

Теодор Курентзис проведет открытую репетицию с оркестром musicAeterna к симфонической программе фестиваля «Дягилев +». Формат Currentzis Lab предполагает не только работу с оркестром, но и ёмкие пояснения к исполняемым сочинениям для широкой аудитории. Речь пойдёт о музыке двух композиторов-импрессионистов: второй сюите из балета «Дафнис и Хлоя» и хореографической поэме для оркестра «Вальс» Мориса Равеля, а также симфонической поэме «Пинии Рима» Отторино Респиги. Зрители станут свидетелями того, как музыканты работают над своими партиями, как находят нужные интонации, достигают точности мелодических, ритмических, динамических нюансов, воплощающих замысел композитора и интерпретацию дирижёра.

Новый фильм прославленного итальянского режиссера Паоло Соррентино, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в 2024 году. Соррентино возвращается к «Великой красоте» (18 +) 2013 года, но вместо Рима любуется Неаполем, городом, чьё древнее название «Партенопа» отражается не только в заглавии картины, но и в характере главной героини. В центре повествования — история женщины, наделённой необузданной, почти стихийной силой, чья жизнь становится зеркалом самого города с его страстями, противоречиями и неугасимой жизненной энергией. Соррентино возвращается к теме родного Неаполя, продолжая исследование красоты, времени и человеческой природы – центральных тем его творчества.В прокате фильм идёт в двух вариантах: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дубляже.

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский и Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина под управлением заслуженного работника культуры РФ профессора Галины Токаревой рассказывают «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. Череда гоголевских персонажей, один колоритнее другого, предстанет перед зрителем в интерпретации известного артиста театра и кино. С Гоголем связаны его роли в спектакле «Женитьба», в фильмах «Дело о мёртвых душах» и «Гоголь. Портрет загадочного гения». Кроме классического текста прозвучат «Ночь на лысой горе» Мусоргского, «Восемь русских народных песен» Лядова, «Фантастический танец» Шостаковича, «Полифоническое танго» Шнитке и другие музыкальные произведения.

28 декабря по всему миру празднуется Международный день кино. Именно в этот день в 1895 году состоялся первый платный киносеанс из десяти фильмов братьев Люмьер. 28 декабря в 19:00 в Пермской синематеке пройдет показ картины «Люмьеры!» — одного из лучших документальных фильмов, посвященных творчеству братьев Люмьер. Кадры из знаменитых шедевров и хранившихся в запасниках забытых сокровищ кинематографа предлагают зрителю уникальную возможность увидеть Францию и мир в начале XX века. «Люмьеры!» — это режиссерский дебют Тьерри Фремо – директора Международного Каннского кинофестиваля и Люмьерского института в Лионе. Благодаря ему классика кино превращается в современную комедию для зрителей любого возраста.

С новогодней музыкальной программой выступают артисты из Санкт-Петербурга: струнный инструментальный «Ауэр-квартет», баритон Дмитрий Мулярчик, меццо-сопрано Елизавета Михайлова и пианистка Мария Провоторова, все – лауреаты международных и российских конкурсов. В программе – произведения Бизе, Чайковского, Россини, Штрауса, Дунаевского, Карлоса Гарделя, Астора Пьяццоллы, Генри Манчини и других авторов: арии из опер и оперетт, музыка кино, танго и вальсы, классические эстрадные песни и другие популярные мелодии. Каждому зрителю – бокал игристого в подарок.

В преддверии зимних праздников музей предлагает настроиться на теплый лад Рождества. В «Хохловке» уже несколько лет существует традиция рождественских вертепов. В этом году гости музея смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно показать его благодаря интерактивной обучающей программе. Участники фольклорного ансамбля музея «Хохловка» расскажут и покажут, как устроен вертепный театр. Участники программы своими руками смастерят кукол для вертепа, выучат рождественские песнопения и разыграют вертепное представление.

Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением главного дирижёра театра Владимира Ткаченко исполняют произведения Петра Ильича Чайковского: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и сюиту из балета «Щелкунчик». Соло на фортепиано – Екатерина Мечетина. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром прозвучит в самой популярной, так называемой «третьей редакции», которая была сделана уже после смерти композитора. Её автором считается виртуозный пианист Александр Зилоти. Сюита из «Щелкунчика» содержит восемь наиболее ярких в музыкальном отношении номеров. Это характерные танцы из второго действия балета: марш, танец Феи Драже, русский танец, арабский танец, китайский танец, танец пастушков, а также увертюра и «Вальс цветов».

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