Одно призвание на всех Представители старейшей в Пермском крае педагогической династии Тагировых награждены медалью Госдумы РФ Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Для системы образования Прикамья подходящий к концу Год семьи завершился весьма символично — в Москве председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин вручил ведомственный знак отличия представителям старейшей педагогической династии Тагировых из Бардымского муниципального округа. Торжественное мероприятие «Крепкая семья — достояние России» прошло в Колонном зале Дома Союзов, что подчеркнуло важность момента и значимость полученных наград.

На праздничное событие из разных регионов страны приехали многодетные семьи, трудовые династии, молодые родители, семьи военнослужащих и участников специальной военной операции. Для почётных гостей были подготовлены угощения, подарки и выступления известных артистов.

Из 11 приглашённых семей медалей Государственной думы были удостоены только пять. В числе лучших оказались педагоги из Пермского края, которые на протяжении нескольких веков прививают знания детям, учат их оригинально мыслить и не бояться брать на себя ответственность, готовят к принятию правильных решений и помогают им определиться с делом, которому они посвятят всю свою жизнь.

Глубокие корни

История учительской династии Тагировых началась во второй половине XVIII века, когда в Уфе открылась татарская ратуша и в сёлах появились официально назначенные муллы и муэдзины. Мусульманские священнослужители проповедовали религию и занимались учительством. Дети муллы Тагирзяна (родоначальника фамилии Тагиров) Ярмухамет, Альмухамет и Нурмухамет стали указными священнослужителями и педагогами в прикамских сёлах Барда и Краснояр.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края, на сегодняшний день в династии Тагировых насчитывается более 200 семей. Сейчас в школах Бардымского округа, а также в других регионах страны и даже в Корее работают представители седьмого, восьмого и девятого поколений династии. Общий педагогический стаж всех членов династии более двух тыс. лет.

Высокая оценка

На встречу, приуроченную к Году семьи, приехали девять представителей ветвей династии Тагировых — Абубакировы, Мукаевы и Аптуковы. Медаль Государственной думы РФ была вручена им за вклад в укрепление и защиту традиционных ценностей.

По словам председателя Госдумы РФ, чем больше в нашей стране будет таких семей — многодетных, многопоколенных — тем сильнее будет Россия.

«Знаю, что в этом зале много династий трудовых, педагогических. Вы представляете разные отрасли экономики, сферы деятельности. Но очень важно, когда крепкая семья для себя выбирает профессию, которая затем становится частью жизни. Вы носители наших традиций, должны быть окружены заботой, и мы со своей стороны должны постараться сделать всё, чтобы у нас как можно больше было многодетных семей», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Выдающийся результат

Миляуша Кантуганова рассказала, что она учитель уже в восьмом поколении. По её словам, у каждого педагога в семье есть собственные достижения. Среди представителей династии 12 преподавателей и доцентов вузов. Из них два профессора и два доктора технических наук, шесть кандидатов наук.

Помимо этого, среди Тагировых есть один заслуженный учитель России, 22 почётных работника общего образования, шесть победителей конкурса среди лучших учителей России на федеральном уровне и два — на региональном и многое другое.

«За каждым достижением стоит кропотливый труд», — подчеркнула Миляуша Кантуганова.

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