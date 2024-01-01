Капитальные изменения В Пермском крае завершаются планы по капитальному ремонту школ в 2024 году Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Каждый год образовательная инфраструктура Прикамья становится более молодой — в разных территориях края строятся новые школы, возводятся мастерские в колледжах и техникумах. Сданные объекты оснащаются свежеизданной литературой и пособиями, передовой техникой, современной мебелью и оборудованием. Всем этим обеспечиваются и действующие учебные заведения, однако условия для обучения в них объяснимо уступают по комфорту и безопасности новым объектам. Это неравенство устраняется за счёт капитального ремонта, который, в том числе выполняется при поддержке федеральных властей.

В начале декабря после масштабной модернизации, стартовавшей в марте этого года, образовательный процесс возобновился в двух школах Перми. Менее чем за год в них полностью обновили сети отопления, водоснабжения, электричество, а также интернет-коммуникации. Кроме того, в зданиях отремонтировали крыши, фасады, сделали косметический ремонт всех помещений. Для проведения занятий была закуплена современная мебель и оборудование.

Результаты выполненного в учреждениях капитального ремонта оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Полное преображение старых корпусов школ № 118 и № 123 стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования».

Во время осмотра новых учебных классов Дмитрий Махонин подчеркнул, что комплексный ремонт школ ведётся по всему региону.

«Благодаря решению президента РФ Владимира Путина и национальному проекту "Образование" общеобразовательные учреждения обновлены до тех же стандартов, по которым сейчас возводятся новые, и отремонтированные здания ничем не отличаются от вновь построенных», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в дополнение к капремонту в школах в рамках региональной программы «Комфортный край» выполняются работы по благоустройству школьных дворов.

Министерство образования Пермского края

Приоритет — профориентация

Директор школы № 123 Ирина Попова рассказала о новой концепции школы, в основу которой заложена идея осознанного выбора.

«В учреждении созданы все условия для раннего самоопределения школьников и повышения интереса у выпускников к предметам естественнонаучного и естественно-математического цикла. Будем развивать инженерные, экологические, IТ-направления. Наша задача — готовить кадры для предприятий региона», — добавила Ирина Попова.

В школе также активно развивается патриотическое воспитание, открыты кадетские классы. С нового учебного года реализуется флагманский проект «Молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК», направленный на спортивную подготовку обучающихся по дополнительным программам.

В обновлённый корпус была закуплена новая мебель, интерактивные доски и компьютеры, учебный инвентарь в кабинеты биологии, географии, химии и физики, музыкальные инструменты. В учреждении появился Центр детских инициатив, для кадетов также организовано собственное пространство с отдельными классами. В здании обновились столовая и спортивный зал, появился отдельный актовый зал, которого раньше не было.

Преобразился не только корпус, но и школьный двор. Созданы площадки для активного отдыха детей и проведения школьных линеек. В рамках направления «Школьный двор» регионального проекта «Комфортный край» перед входом в школу установят лавочки, выполнят озеленение. Часть из этих работ уже была проведена в летне-осенний период.

Министерство образования Пермского края

Здоровое поколение

В школе №118, как рассказала директор Ольга Чечулина, в основу обновлённой концепции заложено понятие здоровья как главной ценности для каждого человека.

«Это аспекты физического, социального, эмоционального и интеллектуального здоровья. Для нас важно создать условия для формирования здоровой личности. Поэтому мы будем развивать клубное движение, например, в школе есть семейный, театральный, спортивный клубы и другие», — поделилась директор.

Для ребят школы № 118 также были созданы современные условия для обучения и развития. Оборудованы лаборатории физики и химии, создан агроклуб, в котором есть гидропонная установка.

При поддержке краевых властей на территории образовательного учреждения было выполнено благоустройство. На школьном дворе появился сквер с площадкой для проведения линеек, установлены летняя сцена для мероприятий и малые архитектурные формы. В будущем педагоги планируют показывать на новой сценической площадке постановки и представления с участием театров, которых в школе № 118 целых три.

По данным регионального минобра, программу капремонта школ в Пермском крае реализуют совместно Минпросвещения России и партия «Единая Россия». До конца этого года в Прикамье планируется сдать 12 школ. В половине из них уже завершены все работы, в том числе в Бубинской школе Сивинского округа, Добрянской школе № 1 (кадетская), школе Ваньки (Чайковский). В оставшиеся дни декабря запланировано окончание работ в других шести образовательных учреждениях региона.

Министерство образования Пермского края

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