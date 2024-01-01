Тенденция времени В Пермском крае активно растёт число городских территорий, которые получат комплексное развитие Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

К началу 2020-х годов в стране появилась серьёзная задача по разработке универсального механизма, который бы позволил решить один из важнейших вопросов времени — реновации изживших себя старых жилых построек. Время эксплуатации домов, возведённых на заре массовой застройки, подошло к концу, поэтому возникла необходимость всестороннего обновления городской среды. Решением стал такой перспективный механизм градостроительного развития, как комплексное развитие территорий (КРТ).

За последние годы КРТ получило широкое распространение. В него вовлекается всё больше участков, на которых запланировано строительство жилья, объектов социальной, коммунальной, дорожной инфраструктуры.

«Главным вектором нашей работы на ближайшие годы станет национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на достижение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Нацпроектом, в том числе предусмотрено активное развитие проектов КРТ. Как объявил председатель Правительства РФ, по поручению президента будет оказана адресная поддержка регионам, реализующим проекты КРТ. Этот механизм помогает создавать комфортную среду с современным жильём, благоустройством и всей необходимой инфраструктурой. На сегодня в проработке находится 1373 территории общей площадью 34,7 тыс. га с градпотенциалом 243,2 млн кв. м, из которых 175,8 млн кв. м — это жильё», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в 77 российских регионах в проекты КРТ уже вовлечено 813 территорий общей площадью 18,3 тыс. га.

Комбинированный подход

Пермские девелоперы также всё больше начинают применять механизм комплексного развития территории при реализации своих проектов. В Прикамье заключено уже 20 договоров КРТ на земельных участках суммарной площадью более 200 га. И региональные минимущества и минстрой прорабатывают применение механизма КРТ в отношении ещё более 20 территорий.

Федеральный закон о КРТ был принят в конце 2020 года. Как ранее подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, это помогает «уходить» от точечной застройки. Закон призван обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие населённых пунктов, повысить качество и комфорт городской среды, развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, благоустроить территории.

При помощи КРТ можно решить сразу несколько задач по повышению качества городской среды, в том числе по обновлению городской застройки.

Больше, чем просто ЖК

Министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов подчёркивает, что в основе механизма КРТ жилой застройки лежит задача по реновации. Благодаря такому подходу развиваются территории, в которых присутствует значительная концентрация аварийного жилья. Это позволяет более эффективно ликвидировать аварийный и ветхий жилищный фонд.

«Раньше переселиться в новые квартиры можно было только после признания жилья аварийным — иногда этот процесс занимал долгие годы. Теперь же благодаря привлечению средств инвесторов реализовать новые проекты и переселить людей в более комфортные условия проживания можно в разы быстрее», — отмечает Артём Габдрахманов.

В активной фазе

На сегодняшний день в Пермском крае в стадии реализации находятся договоры о КРТ жилой застройки на ул. Плеханова, в м/р ДКХ, на Тихом Компросе в Перми. Подведены итоги аукциона на право комплексного развития территории жилой застройки вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского в Перми. Реновацией займётся ООО «Строитель» (структура ГК «Кортрос», Москва). Проходят торги на определение застройщика, который займётся развитием участка в м/р Стахановский. Благодаря этому механизму будет расселено более 50 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, а взамен построено новое жильё, обновлена социальная, транспортная и инженерная инфраструктура.

«Комплексное развитие территорий жилой застройки — это обновление города. Формируется позитивная практика взаимодействия собственников недвижимости и бизнес-сообщества, которая наряду с сопровождением правительства региона и органов местного управления позволит в ближайшее время осуществить стремительные изменения в городской среде», — резюмирует министр Артём Габдрахманов.

По данным регионального министерства строительства, до конца текущего года запланировано принять ещё одно решение об утверждении комплексного развития территории в м/р Комсомольский в Перми. А уже с 1 января 2025 года все полномочия по КРТ жилой и нежилой застройки, незастроенных территорий будут осуществляться краевым министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

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