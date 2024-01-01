Надёжность обеспечивают профессионалы Уходящий год коллектив пермского филиала «Россети Урал» завершает с хорошими производственными показателями Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Россети Урал»

Своевременно и качественно

Важный приоритет в работе энергетиков — надёжное электроснабжение потребителей.

Весомым вкладом в обеспечение надёжности функционирования электросетевого комплекса Прикамья является реализация программы эксплуатации и ремонтов «Пермэнерго». В 2024 году все мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства были выполнены своевременно и качественно.

Всего на эти цели филиалом «Пермэнерго» было направлено около 2,4 млрд руб.

Проведён капитальный ремонт 16 силовых трансформаторов на подстанциях напряжением 35-110 кВ, отремонтировано 385 км ЛЭП 35-110 кВ, более 1550 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 295 трансформаторных подстанций, 365 высоковольтных выключателей 6-110 кВ.

Заменено порядка 1720 железобетонных опор 0,4-10 кВ, почти 5300 деревянных опор 0,4-10 кВ.

Одним из серьёзных критериев оценки выполнения ремонтной кампании является расчистка просек ЛЭП. Падение деревьев и крупных веток на линии электропередачи во время непогоды — частая причина технологических нарушений. Поэтому своевременная расчистка просек так важна. В этом году работа по расчистке ЛЭП проведена на площади почти 4750 га.

Поддерживая развитие края

Развитие электросетевого комплекса обеспечивается инвестиционной программой компании.

Прогнозный объём финансирования инвестпрограммы компании «Россети Урал» на территории Пермского края составляет 5,5 млрд руб.

Одним из ключевых объектов стала реконструкция подстанции 110/10 кВ «Краснова» в Перми. Модернизация энергообъекта направлена на обеспечение электроснабжения активной жилой застройки, которая ведётся в Свердловском районе Перми. В частности, электроэнергия придёт на жилой комплекс «Красное яблоко», строительство которого осуществляется в рамках реновации промышленной территории. До 2030 года здесь планируется построить около 300 тыс. кв. м жилья.

Реконструкция подстанции позволила повысить и надёжность электроснабжения таких значимых потребителей, как предприятия «ОДК-Пермские моторы» и Центр гемодиализа.

В краевом центре также завершена реконструкция подстанции 110/10 кВ «Северная». В результате повышена надёжность электроснабжения социальных и бытовых потребителей Орджоникидзевского района Перми, а также ПАО «НПО «Искра»», производящего изделия и агрегаты для авиационных и космических программ Российской Федерации, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Продолжилось обновление системообразующих линий электропередачи в Березниковско-Соликамском промышленном узле, обеспечивающих энергией ПАО «Метафракс», объекты ЛУКОЙЛа, РЖД, население городов Березники и Соликамск.

Энергия для жилых кварталов

Большой объём работ осуществлён по такому направлению, как подключение потребителей к электрическим сетям.

В 2024 году энергетики «Пермэнерго» выполнили около 13 тыс. договоров технологического присоединения. Общая присоединённая мощность составила 329 МВА.

Среди крупных объектов, присоединённых к сетям «Пермэнерго», — новые жилые комплексы, дома, построенные для расселения граждан из аварийного жилого фонда.

Создана электросетевая инфраструктура для новых школ по ул. Ветлужской в Перми, Култаево, Лобаново, Гамово, Кондратово Пермского муниципального округа, в с. Доег Юсьвинского муниципального округа, в с. Нижний Сып Уинского муниципального округа.

Подключены и такие значимые социальные новостройки, как детские сады на ул. Братской в Перми, Кунгуре и Губахе, новые поликлиники в м/р Садовом в Перми и в Чусовом, Дом культуры в с. Сараши Бардымского муниципального округа, ледовая арена в Барде, лыжная база в Куеде, фельдшерско-акушерские пункты по всей территории Пермского края и другие объекты.

Плюсы умного учёта

Энергетики идут в ногу со временем и активно внедряют цифровые решения.

Важная составляющая автоматизации электросетевого комплекса — модернизация систем учёта электроэнергии и электросетевого оборудования. С её помощью энергетики успешно решают задачи по выявлению очагов потерь и несанкционированного потребления электроэнергии, повышению эффективности работы сетевого комплекса, улучшению показателей качества и надёжности электроснабжения потребителей региона.

В 2024 году смонтировано около 37,5 тыс. интеллектуальных приборов учёта российского производства, в том числе в рамках реализации требований ФЗ № 522 — 12 тыс. приборов учёта. Всего за три года установлено почти 78 тыс. «умных» счётчиков, в том числе в рамках реализации требований ФЗ № 522 — более 20 тыс. приборов учёта.

Помогает новая техника

Качественное выполнение задач по обеспечению надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей напрямую связано с наличием современного автотранспорта и спецтехники.

Энергетикам необходим транспорт, который позволяет обеспечить оперативность решения производственных задач, мобильность передвижения бригад, возможность проводить работы в труднодоступной местности — в лесах, на болотистых участках, перевозить специализированное оборудование, производить работы на высоте.

В «Пермэнерго» ведётся системная, последовательная работа по обновлению автопарка. В 2024 году было приобретено около 100 единиц техники и спецтехники, в том числе бригадные автомобили отечественных марок УАЗ, «Соболь», «Нива», ГАЗ, автогидроподъёмники, седельный тягач с краном-манипулятором, мульчер, экскаватор, тракторы, снегоболотоход и снегоходы.

Также получено 26 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1110 кВт, предназначенных для временного электроснабжения социально значимых объектов при проведении аварийно-восстановительных работ.

«Профессионалитет»: кадры будущего

Электроэнергетика сегодня — одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Безусловно, она нуждается в новом подходе к системе обучения и подготовки рабочих кадров.

В 2024 году в Пермском крае при поддержке компании «Россети Урал» открылся образовательный кластер ФП «Профессионалитет» по направлению ТЭК.

Кластер создан на базе ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». В образовательную сеть также вошли 12 техникумов и колледжей в Перми, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Краснокамске и других городах региона.

Подразделения компании «Россети Урал» в Пермском крае станут опорными работодателями для развития кластера.

В ходе подготовки к созданию кластера благодаря федеральному гранту в размере 100 млн руб., а также с использованием средств отраслевых работодателей была проведена модернизация материально-технической базы Чайковского техникума промышленных технологий и управления. Все производственные зоны оснащены современным оборудованием, обновлены мастерские и кабинеты.

В рамках проекта «Профессионалитет» студентам на выбор предлагается пять образовательных программ, в том числе две программы — «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» — по целевому запросу компании «Россети Урал».

Первый набор на обучение по проекту «Профессионалитет» прошёл успешно. Студенты приступили к учёбе.

Особый статус — особая ответственность

Ключевым событием года в электросетевом комплексе России стало введение института системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО).

В сентябре 2024 года компания «Россети Урал» получила статус СТСО в Пермском крае. Для компании это, прежде всего, особая социальная ответственность. Раньше большое количество ТСО и их разрозненность осложняли взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций и обслуживании сетей, в том числе бесхозяйных. Теперь создаётся единый центр ответственности за обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей.

В начале ноября Пермский край оказался в эпицентре удара стихии. Сильный ветер и снегопады на севере Прикамья привели к большому количеству технологических нарушений в электросетевом комплексе. Для оперативной ликвидации последствий непогоды в зоне ответственности филиала «Пермэнерго» аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно.

С 2 по 5 ноября энергетики выполнили осмотры 1450 км высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, очистили от гололёдно-изморозевых отложений свыше 300 км линий электропередачи, сняли с воздушных линий более 500 упавших от порывов ветра деревьев.

За время ликвидации последствий специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций. Кроме того, в компании было организовано взаимодействие с другими сетевыми компаниями и представителями муниципальных образований для помощи в аварийно-восстановительных работах на объектах в их зоне ответственности.

По решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Пермского края энергетики системообразующей территориальной сетевой организации, которой в крае является ПАО «Россети Урал», оказали помощь в восстановлении электроснабжения Березников и Соликамска.

Бригады филиала «Пермэнерго» были задействованы на наиболее сложных аварийных участках. В круглосуточном режиме, не щадя своих сил, невзирая на сложность погодных условий: штормовой ветер, снежные завалы, метель, — энергетики самоотверженно проводили восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома людей и на объекты жизнеобеспечения.

Профессиональная работа подразделений компании «Россети Урал» в очередной раз показала, что им по силам выполнение самых сложных задач.

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