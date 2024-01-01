Связь времен История восстановления здания в Петербурге пермским девелопером Поделиться Твитнуть

PAN City Group — пермский девелопер и застройщик с более чем 30-летним опытом работы, входящий в состав Пермской финансово-производственной группы. За плечами PAN инновационные подходы к проектированию и строительству множества знаковых жилых комплексов в Перми, развитие технопарков в регионах России и международное признание. Сегодня генеральный директор компании Андрей Полуянов делится с нами подробностями ещё одного необычного проекта девелопера, который, безусловно, не имеет аналогов.

Андрей Николаевич, расскажите, как в Петербурге возвращали исторический облик зданию Управления городского телефона и телеграфа и дали ему новую жизнь?

Андрей Полуянов

генеральный директор PAN City Group

Первые упоминания о здании Управления городского телефона и телеграфа относятся к 70-м годам XVIII века: тогда это было одно из первых кирпичных зданий на Нов­о­й Исаакиевской улице (ныне Почтамтской), которое, по сути, определило облик будущей застройки центра Адми­ралтейского района Петербурга. В 1859 году здание было выкуплено Почтовым департаментом, а позже здесь расположился Телеграфный департамент.

Это здание неслучайно было выбрано для размещения офиса АО «ЭР-Телеком Холдинг», ведущей российской теле­коммуникационной компании. Именно связь времён легла в основу концепции редевелопмента здания: здесь начиналась история развития услуг связи в России, и здесь же в наше время её продолжает компания, разрабатывающая цифровые технологии нового времени.

В 1862 году здесь было запущено телеграфное сообщение, а позднее появилась первая коммерческая телефонная линия, связывающая Москву и Санкт-Петербург

Символично и то, что директором электротехнического института, который располагался в этом здании, одно время был изобретатель радио Александр Попов, уроженец Пермской губернии. И вот пермское предприятие занимается рес­таврацией здания — словно история отдаёт дань памяти своему герою. Такая связь времён и мест делает историю реставрации ещё более глубокой и интересной. Она говорит о том, что люди и их достижения переплетены во времени и пространстве, что традиции передаются из поколения в поколение, а память о великих людях продолжает жить.

После масштабной реконструкции здание словно зажило новой жизнью, привлекая и завораживая каждого, кто в него входит

Девелопером проекта выступила компания PAN City Group. Нами был проведён весь комплекс работ, включающий в себя выкуп, расселение и консолидацию площадей, проектирование, согласование с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также строительно-монтажные и реставрационные работы.

Что включал в себя редевелопмент?

За свою историю здание пережило несколько рекон­струкций, в процессе которых оно прирастало новыми объёмами, меняло форму и функциональное назначение, а некоторые элементы, напротив, были утрачены. Первым шагом стало тщательное изучение архивных материалов и фотографий для определения изначального облика здания, а также документов предыдущих реконструкций с цель­ю восстановления утраченных элементов.

В процессе редевелопмента перед нами стояло несколько важнейших задач. Прежде всего, это повышение экономической эффективности использования здания: увеличение полезной площади, оптимизация внутренней логистики (восстановление перехода между корпусами и продление лифтовых шахт до пятого этажа) и создание функционального пространства. Произведена полная реконструкция кровли: чтобы увеличить выход общей площади, мы соз­дали мансардный этаж с «французскими окнами», вписав в полезную площадь около 300 м2.

Важно было сохранить и максимизировать естественное освещение. Интересно, что архитектура здания обладает редким элементом: его венчает световой купол-фонарь, который не просто придаёт шарма центральному атриуму, но и несёт важнейшую функцию.

Ещё в XIX веке он был спроектирован с целью повышения инсоляции центрального аппаратного зала и снижения затрат на освещение. Сегодня мы не только сохранили и бережно восстановили этот редкий архитектурный элемент, но и добавили света в остальные помещения, используя специальные цветовые решения в интерьере и грамотное размещение осветительного оборудования.

Как вам удалось создать современное офисное пространство и в то же время сохранить историческую ценность строения?

Мы сделали акцент на исторических элементах классической архитектуры — колонны, лепнина, оконные про­ёмы были бережно отреставрированы и стали «изюминкой» дизайна. Открытые пространства, атриум и прозрачные перегородки сделали их частью современного офиса, а правильно подобранное освещение подчеркнуло их красоту и создало гармоничную атмосферу. Нам удалось адаптировать современные технологии к старинному конструктиву и наполнить здание передовыми инженерными системами, которые сделали его удобным и функциональным.

Что для вас было самым не то чтобы сложным, а, скорее, требующим особого внимания при проведении строительно-монтажных и реставрационных работ?

Важно было сохранить исторический характер пространства и тот опыт времён, который хранят в себе эти стены; не гнаться за излишней модернизацией, но при этом сделать все помещения функциональными.

Перед нами стояла задача реализовать проект с учётом серьёзных ограничений, которые налагал статус объекта культурного наследия. Так, в процессе облицовки стен внутри одного из помещений мы использовали для отделки старинный кирпич XIX века с административных зданий Лодейного поля, а почти трёхметровая историческая дверь в аппаратном зале была заменена на противопожарную, которую изготовили на заказ: один в один, в неоклассическом стиле.

Как вам результат? Когда вы поняли, что всё получилось?

Впервые мы ощутили, что проект движется в правильном направлении, когда были восстановлены главные исторические элементы — лепнина и колонны. Но реставрация — это не только физическое преображение, но и возвращение души зданию. Окончательно мы поняли, что всё удалось, когда в здании появились люди, оно наполнилось шумом жизни, рабочих процессов и творческих идей. Сейчас мы можем сказать, что реставрация прошла успешно, что история и современность гармонично слились воедино, создав по-настоящему уникальный проект.

Этот проект собрал, пожалуй, все мыслимые и немыслимые награды во всех номинациях. Как вы относитесь к успеху?

Успех «Телеграфа» — это успех всей его команды. Над проектом трудились более сотни человек. Помимо PAN City Group, проектированием занималось ООО «Горпроект», дизайном — Архитектурное бюро UNK Corporate Interiors, генеральный подрядчик — ООО «СМУ №19», технический заказчик — ООО «АйБи Девелопмент». Мы гордимся тем, что проект был по достоинству оценён ведущими экспертами рынка недвижимости. Полученные награды — это наш стимул двигаться вперёд и создавать новые уникальные проекты, опережающие время.

Если говорить про будущее здания, каким вы его видите?

Уверен, «Телеграф» сохранит свою историческую ценность и станет местом, где история вдохновляет на новые достижения, а современность делает её ещё более яркой и интересной. В его стенах родятся новые идеи и проекты, которые, безусловно, внесут значительный вклад в развитие телекоммуникационной отрасли России.

Вы работаете во многих направлениях, среди них строительство, операции с недвижимостью, консалтинг и аналитика, создание технопарков… Что дальше? Не присматриваете ли какое-то новое направление?

Вы правы, у компании действительно много направлений деятельности! Это позволяет быть в курсе всех новинок и тенденций в разных сферах. Но я всегда в поиске новых вызовов и возможностей для развития.

Сейчас одно из важных направлений деятельности компании — развитие сети технопарков по всей России: созда­ние технологичных рабочих пространств для компаний, разрабатывающих новейшие цифровые технологии. В парт­нёрстве с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и технопарком Morion Digital PAN City Group продолжает масштабирование опыта создания технопарков в Саратове, Омске, Нижнем Новгороде и других городах.

Дизайн интерьера расширяет временные рамки: сотрудники могут представить себя как в современном офисе, так и в историческом прошлом этого места

Познакомиться с удивительной историей здания Управления городского телефона и телеграфа и узнать подробнее о проекте компании PAN City Group, который был удостоен международных премий в сфере девелопмента, вы можете на сайте https://panperm.ru/proekty/postroeno/kommercheskaya-nedvizhimost/telegraph/.

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