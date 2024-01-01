Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выставка новогодней открытки, дивертисменты Моцарта и блошиный рынок Афиша на неделю 16–22 декабря Поделиться Твитнуть

В понедельник, 16 декабря, в 12 часов в главном корпусе Пермского филиала Высшей школы экономики откроется выставка европейских новогодних открыток, выпущенных в начале XX века (0+), из частной коллекции известного пермского филателиста Сергея Филатова. Среди экспонатов — изысканные открытки, украшенные зимними пейзажами, снежинками, ёлками и другими символами новогодних праздников. Пестрые краски, изобретательные рисунки и тщательно подобранные шрифты делают каждую открытку яркой и запоминающейся. Уникальными экспонатами выставки являются открытки периода Первой мировой войны из коллекции дочери писателя Ф.М. Достоевского — Любови Фёдоровны Достоевской.

На концерте «Новый год с симфоническим хором» хор Свердловской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Андрея Петренко исполнит рождественские колядки, песни и романсы Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Даргомыжского, Шарля Гуно, Роберта Шумана, Сергея Рахманинова, Александра Цфасмана, Джона Леннона и других авторов, а также русские народные песни. Концерт ведёт оперный солист Эдуард Морозов.

Piano Gala — это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, лишь один-единственный луч софита — на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. Зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. Концерт посвящён новогодней и рождественской музыке. В первом отделении прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, в том числе транскрипции самых популярных хоральных прелюдий, рождественской оратории и знаменитой скрипичной чаконы. Во втором отделении будет исполняться оркестровая музыка Петра Ильича Чайковского в переложениях для фортепиано: сюита из балета «Щелкунчик» и скерцо из Симфонии № 6.

На новогоднем блошином рынке можно найти старинные ёлочные игрушки, открытки, карнавальные костюмы, подарки и другие антикварные вещи, которые могут пригодиться на празднике.

«Мороз» Константина Стешика, одного из самых известных современных белорусских драматургов, — пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мёртвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором — жизнь или долг? Вместе с героями спектакля зрителям предстоит перенестись в особенное, безжизненное, застывшее, ирреальное пространство и задаваться глубокими нравственными вопросами: что такое страх, совесть, долг, смерть?

Традиционная ярмарка в Николин день в этом году открывает цикл событий, связанных с празднованием 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Среди прочего: выставка «Вятский самовар»; мастер-классы по колокольному звону, по работе с глиной и металлом; ярмарка «Народный умелец»: ткацкая и керамическая мастерские, берестяные изделия и продукция вязального промысла; терем русских игр: хороводы и песнопения, состязания самых быстрых и умелых; выставка гармошек России; ярмарка «Дары родной земли». В ресторане «Национальный» состоится презентация блюд коми-пермяцкой кухни. Центром притяжения станет русская печка с традиционными кулигами с разными начинками. На огромной сковороде будет приготовлена постная гречневая каша с грибами и овощами от шеф-повара Константина Коньшина. На главной сцене — концерт с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой и шоу-балета «Русский стиль».

Рим в разгар лета. Толпы туристов, одержимых мечтой — прожить здесь свои «римские каникулы». А где-то рядом крутится другая карусель — карусель сладкой жизни, о которой Джеп Гамбарделла, красавец и обольститель, известный журналист и писатель, знает, кажется, все. На террасе квартиры Джепа с видом на Колизей проходят лучшие вечеринки в городе и собирается блестящее общество, чтобы поучаствовать в блестящей комедии бессмысленного. Но для Джепа, написавшего в молодости один-единственный роман и заслужившего репутацию гения-одной-книги, этот жанр, похоже, себя исчерпал. Он мечтает снова начать писать. И отправляется на поиск новых сюжетов. Единственный показ шедевра Паоло Сорентино на языке оригинала с русскими субтитрами.

Необычный концерт из произведений Вольфганга Амадея Моцарта под управлением двух дирижёров. В первом отделении под управлением Петра Белякина группа духовых инструментов оркестра театра исполнит Дивертисменты для духовых № 8, № 9 и № 12, а во втором отделении Владимир Ткаченко продирижирует Дивертисментом для струнных ре мажор и Серенадой № 13 для струнных соль мажор («Маленькая ночная серенада»).

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