Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Письмо, отлитое из меди В преддверии юбилея победы в Великой Отечественной войне учреждения культуры Пермского края включаются в необычные памятные акции Поделиться Твитнуть

В Доме Мешкова — основном здании Пермского краеведческого музея — 13 декабря 2024 года Пермский краеведческий музей, Пермский государственный архив социально-политической истории и Пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества провели встречу в рамках международной акции «Живая память благодарных поколений».

Идея проекта принадлежит белорусскому благотворительному фонду Алексея Талая. Фонд объявил сбор вышедших из обращения советских монет, чтобы переплавить их и создать памятник в виде солдатского письма времён Второй мировой войны — в форме треугольника.

Сограждане откликнулись. В советское время был традиция накопления не просто денег, а именно монет — их собирали в бутылки от шампанского или просто в копилки. Сейчас эти накопления бессмысленны и обесценены: на них ничего не купишь, и они не настолько старинные, чтобы заинтересовать коллекционеров или музейщиков. Многие люди хотели бы пожертвовать деньги на благое дело, но скромные семейные бюджеты не позволяют, и вот теперь появилась возможность сделать это с деньгами, которые ничего не стоят.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории, председатель отделения Российского военно-исторического общества:

— Этот проект вдвойне благотворительный: ведь на благотворительность обычно собирают деньги, а здесь собирают ненужные деньги — советские, вышедшие из употребления. Но ведь у них тоже есть какая-то стоимость, правда? За эти деньги в своё время можно было что-то купить, а потом их отменили, и люди не совершили покупки, которые могли бы совершить; то есть стоимость этих денег в каком-то смысле осталась. Алексей Талай предложил считать эту стоимость символически важной: это символ нашего прошлого, символ нашего общего прошлого — семей, родов. Региональное отделение Российского военно-исторического общества не могло в этом не принять участия, потому что правильная акция, очень человеческая.

Алексей Талай — пример удивительной судьбы. В 1998 году обычный молодой человек поступил в техникум, чтобы выучиться на машиниста поезда. Ему светила самая обычная жизнь в провинциальном городе… Но в 1999 году он подорвался на мине времён Великой Отечественной войны, причём случилось это 8 мая, накануне Дня Победы.

Он выжил, но потерял обе руки и обе ноги. Алексей научился жить заново. Окончил университет, стал паралимпийцем, мастером спорта по плаванию, а также успешным бизнесменом и счастливым семьянином, отцом четверых детей.

Смысл его жизни отныне заключается в помощи людям, которые тоже оказались в сложной жизненной ситуации. Алексей стал мотивационным спикером: он бесконечно учит людей выходить из трагедий победителями, а, кроме того, основал благотворительный фонд, который аккумулирует средства для помощи тем, кто не может помочь себе сам.

Акция «Живая память благодарных поколений» — необычная для фонда Талая, да и вообще необычная; может быть, поэтому в неё так активно стали включаться жители сначала Белоруссии, а теперь и России. В 2022 году памятник в виде солдатского письма, отлитый из металла переплавленных советских монет, появился в Минске, в 2024 году такой же памятник был установлен в Бресте. Сейчас идёт сбор монет для создания к 9 Мая памятника в Москве, на Поклонной горе, и в нём участвует уже 61 регион.

…В том числе и Пермский край. С подачи регионального отделения Военно-исторического общества в сбор старинных монет включились учреждения, подведомственные Министерству культуры Пермского края, в первую очередь — Пермский краеведческий музей.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Мы подключились сразу же, как только пришла официальная информация с предложением принять участие в акции. Мы установили специальные колбы из прочного стекла в Доме Мешкова, в Музее-диораме и в нашем филиале — Осинском музее. Кстати, осинцы очень активно участвуют: приходят посетители разного возраста — и пожилые, и семьи с детьми, и все бросают горсти монет.

По словам музейщиков, многие люди приносят современные российские монеты: они хотят участвовать в акции, но у них нет мелочи советских времён. Увы, современные деньги здесь не работают.

Пермский краеведческий музей

Участие в акции уже принесло музею немало сюрпризов. Так, один посетитель пришёл с большой коллекцией советских металлических рублей. Среди жертвователей — и сами сотрудники музея: например, заместитель директора по научной работе Мария Ромашова принесла банку из-под растворимого кофе, наполовину наполненную мелкими монетами, которую она нашла на родительской даче. Даже сама эта банка — почти музейный экспонат: это один из первых сортов растворимого кофе, который продавался в Советском Союзе в 1970-80-е годы.

Сбор монет уже завершается: итоги акции будут подводиться перед Новым годом, ведь ещё нужно переплавить монеты и успеть к 9 Мая изготовить и установить скульптуру. Однако в следующем году в музее начнётся другая акция, приуроченная к юбилею Победы, и она тоже связана с солдатскими письмами и историей пермских семей.

Светлана Неганова, заведующая Домом Мешкова:

— Мы хотим призвать пермяков, чтобы они поискали дома фронтовые письма дедов и прадедов, прочитали письмо, записали это чтение на видео и прислали видеозапись нам, а мы обязательно разместим эту запись в наших социальных сетях к Дню Победы.

В 2025 году — в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне — в Пермском крае ожидается более 200 событий, среди которых как праздничные и памятные мероприятия, так и специальные кино- и музейные проекты.





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