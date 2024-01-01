Встреча с писателем, моновыставка и вертепные представления Афиша уикенда 13–15 декабря Поделиться Твитнуть

Алексей Рачунь — писатель и музыкант родом из Пермского края, соавтор путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс». Его роман «Почему Мангышлак» входит в десятку лучших книг о путешествиях по версии сервиса ReadRate, а роман«ГЛЯДЕН» — одна из самых ожидаемых новинок 2025 года в жанре «фэнтези», «магический реализм» и «магическая история». Вечером в пятницу, 13 декабря, в рамках «Книжного клуба Алендвик» Алексей Рачунь проведёт в Перми творческую встречу, ответит на вопросы и прочитает отрывки из своих произведений, а желающие смогут получить автограф.

Пермская художественная галерея открывает специальный проект «От реставрации к интерпретации. Четыре истории». Это серия из четырёх моновыставок, каждая из которых посвящена одному произведению из собрания галереи. На первой моновыставке «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного. Картина, превратившаяся в spalliera» будет представлена картина неизвестного итальянского художника XV — начала XVI в. Основой для сюжета стала история Иосифа, сына библейского праотца Иакова. Как любимый сын отца он был ненавистен своим старшим братьям. Они решили продать Иосифа каравану измаильтян, а отцу сказали, что брат погиб от хищного зверя, и в качестве доказательства предъявили его одежду, запачканную в крови заколотого козла. В одном пространстве автор свободно размещает все ключевые события: эпизоды пастушеской жизни, убийство козлёнка, извлечение братьями из колодца спрятанного Иосифа и его продажу караванщикам. Зрители могут рассмотреть картину и узнать подробности, связанные с её историей и процессами реставрации.

Год семьи в Прикамье завершит яркий Семейный фестиваль новогодних впечатлений, который пройдёт на площадке «Пермь Экспо». Гостей ждут художественные постановки, почти два десятка мастер-классов по созданию новогодних игрушек и украшений, встречи с писателями и спортсменами, новогодний квиз, творческие мастерские и концерт хедлайнера — одной из главных лиричных тин-поп звёзд ASAMMUELL. Также на фестивале будет работать кинозал, лекторий для родителей, а самые маленькие участники смогут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг через специальный почтовый ящик. Подробная программа — в сообществе фестиваля ВКонтакте.

В преддверии зимних праздников «Хохловка» предлагает настроиться на тёплый лад Рождества. В музее уже несколько лет существует традиция рождественских вертепов. В этом году гости музея смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно показать его. Участники фольклорного ансамбля «Хохловки» расскажут и покажут, как устроен вертепный театр. А гости программы своими руками смастерят кукол для вертепа, выучат рождественские песнопения и разыграют представление.

На территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» состоится IV фестиваль культурного наследия «Горный город». Он откроется торжественным шествием свиты Царя Потешного, во время которого будут представлены ледовые скульптуры и живые картины, созданные на основе дневника солевара Богомолова. Также в программе: турнир экскурсоводов, старинные улошные увеселения, документальное кино, ассамблея Строгановских и Демидовских заводов, концерт духовной музыки и выступление гостей из Москвы — фольклорного ансамбля «Полотно». В финале фестиваля гости увидят светомузыкальное шоу на главной доминанте Усолья, колокольне Спасо-Преображенского храма.

Что такое этикетаж? Кто читает экспликации и для кого написан кураторский текст? Кто их создаёт? Можно ли представить выставку без этих элементов? И что со всем этим делать зрителю, для которого искусство не является профессией? Эти и другие вопросы гости ЦГК смогут обсудить с Викой Бондаревой на медиации по выставке «Улица с односторонним движением». Вика Бондарева — участница Мастерской культурной медиации, студентка Открытого факультета медиации Дома культуры «ГЭС-2», сотрудница Центра городской культуры. Формат медитации позволяет не просто посмотреть на представленные на выставке предметы искусства, а даёт возможность найти в увиденном свои собственные смыслы и превращает пассивного зрителя в активного участника диалога.

Эту светлую ностальгическую историю о любимом городе, его истории и людях поставили в рамках праздничной программы к 300-летию Перми. Авторы спектакля рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» на перекрёстке улиц Сибирской и Советской через три временных пласта: 40- и 60-е годы и современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. В основе литературного текста лежит огромный пласт документальных материалов, воспоминаний, интервью. Спектакль, как вскрытая капсула времени, напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами, ведь «история — это всегда люди».

«Пятый битл» — биографический фильм о жизни музыкального менеджера Брайана Эпстайна. 9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четвёрку популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, «пятый битл» поставил себе невыполнимую задачу — объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен.

В Пермской Арт-резиденции 11 декабря открылось новое пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут». Ребята вместе с художниками, архитекторами, урбанистами, кураторами, режиссёрами будут исследовать актуальное искусство, мир и себя, развивать креативное мышление и создавать собственные произведения для выставок. На первой выставке под названием «Ни тут ни там» представлено 15 арт-объектов — порталов-входов. Все они сделаны детьми и подростками — участниками лаборатории. Ребята размышляли о том, как выглядит переход между жизненными этапами, когда старая реальность закончилась и началась новая, непривычная и неизвестная. Между этими реальностями существует пространство, которое, как дверной проём, выступает местом неопределённости. Эти порталы могут обманывать, завлекать или отпугивать, через них можно пройти или остаться в наблюдении за своими чувствами и поискать подсказки.

В частной галерее «Дом Боне» с этой недели работает новогодняя выставка «Счастливый случай» пермской художницы Натальи Тен. «Счастливый случай» — это поток вдохновения, появившийся в неслучайной случайности. Красный цвет в работах приятен для глаз и души, он греет, как огонь, и даёт силы. Не зря красный встречается во многих исторических произведениях искусства и культурах народов как знак победы, очищающего огня и трансформации. А символический образ зайца в юнгианской психологии олицетворяет плодородие, адаптивность к жизненным переменам, баланс мужского и женского. Подвижные и озорные, эти животные вызывают желание жить и двигаться в правильном направлении. Также заяц является символом царства бессознательного, что перекликается с процессом создания художницей представленных в экспозиции работ.

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