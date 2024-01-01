Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскому ТЮЗу — 60 лет Скоморохов в роли Станиславского, Яковлев в роли Немировича... Поделиться Твитнуть

Роман Горбатовский

Пермский театр юного зрителя отметил двойной юбилей: театру 4 декабря исполнилось 60 лет, а его многолетний худрук Михаил Скоморохов летом разменял 75.

Театр юного зрителя был открыт в Перми стараниями его первого директора Виктора Михайловича Левина и первого главного режиссёра Георгия Георгиевича Чодришвили, который и представил публике 4 декабря 1964 года спектакль «Город на заре» по пьесе Алексея Арбузова. Газеты писали об этой постановке:

«Короткий и гулкий удар гонга. И вслед за ним через проходы зрительного зала на сцену хлынула лавина молодых артистов. С грохотом сапог, со стуком ботинок, со звоном чайников и походных котелков. Взобравшись на сцену, это молодое племя замирает и так стоит, пока в чьей-то груди сама собой не рождается решительная и твёрдая мелодия «Интернационала».

За 60 лет, прошедших с того дня, на сцене театра было представлено 275 премьер, которые поставили 53 режиссёра. Было сыграно более 25 тыс. спектаклей, на которых побывало более 10 млн зрителей.

Праздничный вечер 4 декабря получился одновременно светским и неформальным. Очень нарядное оформление, очень много шампанского, подарки всем гостям. Главным содержанием сценического действия стали, разумеется, капустники: ТЮЗ славится мастерством в этом жанре.

Так, рассказывая о спектакле «Как Баба-Яга сына женила» (6+) — постановке Михаила Скоморохова по пьесе тюзовского актёра Вячеслава Тимошина, которая не уходит из репертуара с 1996 года, авторы вечера вывели на сцену сразу нескольких «сыновей», ведь роли Ивана играли в разные годы около десятка артистов; а вот «мама» у них бессменная — заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева. Среди «Иванов», которые оспаривали своё право быть сыном Бабы-Яги, оказался и нынешний директор ТЮЗа Артём Агеев — вспомнил актёрское прошлое.

Было очень смешно.

Откликаясь на шутливую атмосферу, шутили со сцены и гости — вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Алла Платонова, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Анастасия Хорошева и другие.

Объектом шуток учредителей и спонсоров стал, в числе прочего, «ИльТЮЗион» — новое театральное пространство и малая сцена театра, которые так удачно открылись в минувшем году. «Мы думали, что открываем новую сцену к 300-летию Перми, а оказалось — к 60-летию ТЮЗа!» — вполне театрально удивился Олег Третьяков.

На протяжении 40 лет жизнь Пермского ТЮЗа была связана с художественным руководством народного артиста России Михаила Скоморохова. Его спектакли разных лет — «Ах, Невский!», «Багровый остров», «Идиот», «Персонажи», «Вишнёвый сад», «Ричард III», «Вальпургиева ночь», «Чонкин», «Охота жить!», «Господа Головлёвы», «Золочёные лбы», которые, увы, уже ушли из репертуара; а также «Сказки про Ёжика в тумане» (6+), которые, к счастью, ещё можно посмотреть, и многие другие — незабываемы.

Нынче Скоморохов отошёл от дел, первым лицом в театре стал директор Артём Агеев, а художественное руководство осуществляет Константин Яковлев, однако ради круглой даты Скоморохов тряхнул стариной и представил очередную постановку — «Театральный роман» (16+) по Булгакову, премьера которого прошла в преддверии юбилея, 1 декабря.

В полном соответствии с названием это очень театральное зрелище. На сцене — практически вся труппа. Булгаков не закончил свой роман, и авторы постановки — драматург Ярослава Пулинович, Михаил Скоморохов и руководивший выпуском спектакля Константин Яковлев — позволили себе дополнить его элементами пародии и капустника, даже вставили несколько классических театральных анекдотов. Очень «по-капустному», но и символично выглядит появление Скоморохова в роли директора Независимого театра Ивана Васильевича, прототипом которого был Станиславский, а Константина Яковлева — в роли его содиректора Аристарха Платоновича, соответственно, сценического аналога Немировича-Данченко.

Их волшебные секретарши — актрисы Ирина Шишенина и Елена Бычкова — в феерических костюмах от Татьяны Кудрявцевой выглядят просто бомбически!

Ещё одним юбилейным событием стало открытие в фойе театра выставки «Три главных» (0+), посвящённой творчеству Юрия Лапшина, Александра Казначеева и Юрия Жаркова, в разные годы занимавших должность главного художника ТЮЗа. Экспозиция очень плотная, работ много, преимущественно — из новых творений уважаемых мэтров. Так, Юрий Жарков выставил несколько десятков своих знаменитых деревянных скульптур.

В честь юбилея Театр юного зрителя прямо-таки фонтанировал событиями, взбодрился и помолодел. 60 лет — вполне ещё детский возраст для театра.

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