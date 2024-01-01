Александра Пермякова Куда идёт Пермский край На инженерно-промышленном форуме в Перми собрались почти 5 тыс. экспертов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Три дня Пермь принимала гостей со всей страны на крупнейшем отраслевом форуме региона — инженерно-промышленном (ПИПФ), где были представлены достижения ведущих предприятий Прикамья, новые разработки научных центров, возможности вузов края.

Промышленники России, Ближнего и Дальнего Востока представили на ПИПФ свои уникальные технологические решения и разработки, а также обсудили перспективные проекты в индустриальной сфере.

Свои технологии и продукцию представили свыше 150 предприятий из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей и других регионов страны.

Основные мероприятия — а всего на форуме прошло более 50 круглых столов, пленарных сессий, дискуссий и научно-технических советов — проводились на «Пермь Экспо» с 28 по 29 ноября.

«Сейчас в центре внимания любого предприя­тия находится человек. Промышленники уже сегодня думают том, кто будет работать у них завтра. Поэтому главные темы форума в этом году — молодёжная политика на предприятиях, подготовка и переподготовка кадров, научно-промышленная кооперация», — отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который все дни участвовал в форуме.

Одним из важных пленарных событий ПИПФ-2024 стал Совет учёных и инженеров, который прошёл в первый, основной день.

«Необходимо, чтобы научные разработки всё больше внедрялись в промышленность. Особенность Пермского края — сильная промышленная кооперация. Мы реализуем 47 дорожных карт, задействовано почти 600 компаний, объём достигает 140 млрд руб. Здесь наша основная задача — обеспечить новые ниши для промышленников, новые рынки сбыта, понимая, что в последние годы происходит перестраивание экспорта в сторону «глобального юга». Если мы говорим о не­сырьевом экспорте, то необходимо конкурировать в части не только цены, но и качества, которое обеспечивается технологическими разработками», — отмечал губернатор Прикамья.

На форуме был заключён ряд соглашений с производственными предприятиями.

Одно из таких соглашений — о сотрудничестве между правительством Пермского края и АО «Росатом Недра» (горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»), подписи под которым поставили губернатор Дмитрий Махонин и первый заместитель гендиректора предприятия Алексей Шеметов.

Более 7 млрд руб., как уже озвучивалось ранее, будет вложено в новое производство на базе Соликамского магниевого завода (находится под контролем Росатома). Там будут создавать индивидуальные соединения редкоземельных элементов, широко применяющиеся в радио­электронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере.

В новом соглашении, подписанном на форуме, стороны закрепили намерения о совместной реализации мероприятий по импортозамещению, технологическому развитию и цифровизации, созданию системы подготовки специалистов для этого нового производства, обмену лучшими практиками.

Традиционно на площадке форума состоя­лось заседание Совета директоров промышленных предприятий Пермского края, в этом году — по вопросам молодёжной промышленной политики.

Также в рамках ПИПФ прошёл Всероссийский водный форум «Живая Кама». Он собрал специалистов и топ-менеджеров крупных и средних промышленных предприятий, представителей водохозяйственного комплекса, теплоэнергетики.

«Очень приятно участвовать в форуме в Пермском крае. У вас собралась уникальная команда. Это ваша великая заслуга. Такая команда даёт развиваться, — обращалась к губернатору Прикамья на заседании по ЖКХ, которое проводилось во второй день, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова. — Этот форум позволяет раз в год посмотреть и показать, куда мы идём, в том числе куда идёт Пермский край».

Напомним, Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.

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