Александра Пермякова Есть запас Аграрии Прикамья обеспечили региону продовольственную базу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершилась уборочная кампания. Начало осени было непростым, дождливая погода сдвинула сроки уборки урожая, однако аграрии, привыкшие работать в непростых погодных условиях и прекрасно адаптирующиеся к любым сложившимся ситуа­циям, не только справились, но и перевыполнили план.

На 110 процентов

Ключевая задача уборочной кампании — обеспечить предприятия животноводства кормами.

Как отметили в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, сельхозпредприятия перевыполнили план по заготовке кормов на 110% и показали уверенный прирост по самым разным позициям.

Так, грубых кормов заготовлено 938 тыс. т при потребности на зимне-стойловый период 927 тыс. т. Сочных кормов, в том числе силоса, заготовлено 1067 тыс. т при потребности 895 тыс. т.

Прирост по картофелю — 9% от плана на 2024 год, накопано 52 190 тыс. т, урожайность — 166,316 ц/га. По овощам открытого грунта прирост на 41% от плана, накопано 14 тыс. т овощей.

«Задача по заготовке кормов крайне актуальна. Вспомните прошлый год, когда в регионе отмечалась аномальная засуха и был введён режим ЧС. По 2024 году можем отметить, что объём заготовленных кормовых единиц сочных и грубых кормов полностью закрывает потребность региона», — отмечает министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Поддержка — молодым

Представителям сельскохозяйственной отрасли оказывают всевозможную поддержку в регионе. Среди мер поддержки — субсидии на развитие производства и лизинг сельхозтехники, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, мотивация молодёжи.

Начинающие фермеры могут претендовать на гранты «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Молодые специалисты до 35 лет, проработавшие два года по специальности, могут рассчитывать на стимулирующие подъёмные: выпускники сельскохозяйственных вузов — 150 тыс. руб., и выпускники ссузов — 100 тыс. руб.

После трёх лет работы на сельхозпредприя­тии молодые специалисты, как отмечают в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, могут продлить договор и получить ещё одну стимулирующую выплату в таком же размере (господдержка проводится на заявительной основе).

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