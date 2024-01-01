Алёна Морозова Новый этап Как развивается молодёжное парламентское движение Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Молодёжный парламент Пермского края шестого состава завершает свою работу. На площадке краевого парламента 25 ноября прошло его заключительное заседание. Молодые парламентарии рассмотрели часть вопросов повестки старших коллег, в том числе проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, а также подвели итоги своей работы за 2,5 года.

Инициативы и достижения

С докладом об итогах работы Молодёжного парламента выступил председатель Арсений Коротовских. Он отметил, что именно в период работы шестого состава депутаты Законодательного собрания приняли решение о наделении Молодёжного парламента правом законодательной инициативы. В Приволжском округе молодые парламентарии Прикамья получили это право одними из первых.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, молодые парламентарии осознанно подошли к работе в данной сфере и предложили несколько качественно проработанных законопроектов.

«За два года молодым парламентариям удалось не просто реализовать это право, а выработать системный подход к нормотворчеству. Предложенные законопроекты в сфере образования и патриотического воспитания были поддержаны депутатами. Мы увидели высокую степень проработки и востребованность инициатив», — добавил спикер.

Первую инициативу молодых законодателей старшие коллеги одобрили в ноябре 2023 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Благодаря увеличению допустимого количества отметок «хорошо» у претендентов на стипендию, в регионе удалось расширить конкурс на получение выплаты, а также дополнительно поддержать молодых учёных и их исследовательские работы. Так, количество поступивших заявок на получение именных стипендий в этом году увеличилось в два раза — с 54 в 2023 году до 110.

Ещё одна инициатива краевого Молодёжного парламента касалась актуальной сегодня темы патриотического воспитания.

В целом за весь период работы шестого состава были подготовлены поправки в пять региональных и федеральных законов. Молодёжный парламент также стал соавтором изменений в механизме инициативного бюджетирования, в котором в 2023 году появилось отдельное направление для молодёжи.

В течение 2,5 лет молодые парламентарии развивали молодёжное парламентское движение по всему региону. Работа велась и с местными органами власти, и с представителями активной молодёжи региона. Результатом взаимодействия с муниципалитетами стало создание молодёжных парламентов почти во всех территориях Прикамья.

Краевой Молодёжный парламент также реализовал несколько десятков проектов и мероприятий. Ежегодные и наиболее масштабные среди них — парламентские дебаты.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Актуальные вопросы

На заседании Молодёжный парламент Пермского края также рассмотрел несколько вопросов повестки Законодательного собрания. Проекты законов были поддержаны и рекомендованы депутатам к принятию. Особое внимание было уделено основным параметрам главного финансового документа региона.

О развитии молодёжной политики и образования говорили на заседании и в контексте регионального бюджета. Так, согласно проекту бюджета Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, наибольший объём финансирования в течение трёх лет запланирован на реализацию государственной программы «Образование и молодёжная политика» — более 200 млрд руб. (почти 25% от общего объёма).

Подспорье для будущих инициатив

Первое заседание нового, седьмого, состава Молодёжного парламента Пермского края состоится уже в декабре 2024 года. Действующий состав рекомендовал вновь избранным молодым парламентариям продолжать активную деятельность по разработке законодательных инициатив, в том числе направленных на развитие территорий и условий для самореализации молодёжи, расширять волонтёрскую и просветительскую работу. Основным показателем остаётся качественная подготовка законодательных инициатив. Также будут сохранены главные проекты для молодёжи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.