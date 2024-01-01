Алёна Морозова Устойчивые позиции Депутаты парламента Прикамья утвердили проект бюджета на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательном собрании Пермского края 28 ноября состоялось ключевое пленарное заседание. Депутаты приняли итоговое решение по проекту бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, одобрили отчёт о результатах деятельности Молодёжного парламента шестого состава, а также рассмотрели ряд значимых инициатив в сферах общественного порядка, науки и культуры.

Сбалансированность и гарантии

Традиционно самым важным вопросом ноябрьской повестки стало второе, окончательное чтение проекта бюджета на ближайшую трёхлетку. Подготовка главного финансового документа региона велась в течение нескольких месяцев. Между чтениями депутаты рассмотрели 35 поправок, в том числе от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и самих депутатов.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев сообщил, что при подготовке бюджета была проведена серьёзная работа, в том числе по сохранению всех социальных гарантий, которые заложены в бюджет.

«Все выплаты, все обязательства Пермского края, несмотря на сложности и санкционное давление, будут выполнены. Отдельно отмечу, что резервный фонд, в том числе на помощь участникам СВО и их семьям, увеличен до 1,1 млрд руб. В целом бюджет сбалансирован и позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — прокомментировал он.

Одной из поправок глава региона Дмитрий Махонин предложил предусмотреть в бюджете средства для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС». Из федерального бюджета в форме субсидии будет направлено 552,8 млн руб., из регионального в рамках софинансирования предусмотрено 23 млн руб.

По итогам принятия главного финансового документа региона председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил значимость федеральной поддержки и качество предложенного проекта бюджета в целом.

«Реализация масштабного проекта на территории региона подтвердит его статус как одного из ключевых центров оборонно-промышленного комплекса страны. В целом трёхлетний план развития региона, предложенный губернатором и правительством, отвечает интересам жителей Прикамья и направлен на раскрытие его потенциала в приоритетных отраслях. Бюджет принят, и предстоит большая работа», — добавил Валерий Сухих.

В итоговой редакции закона о бюджете плановый объём доходов на 2025 год составил 245 млрд руб., плановый объём расходов — 272 млрд руб. Объём дефицита к объёму собственных доходов бюджета не превышает установленный Бюджетным кодексом РФ предельный размер.

Как обратил внимание первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры в краевом парламенте Александр Третьяков, по региональной Адресной инвестиционной программе в рамках восьми государственных программ запланировано строительство большого количества объектов. Основные из них: объекты образования, культуры, дорожные объекты. Отдельное внимание он уделил финансовой поддержке муниципалитетов и доходной части бюджета.

«Я уверен, что увеличение финансовых возможностей муниципалитетов даёт им возможность привлечь больше федеральных и краевых ресурсов, для того чтобы повысить качество жизни в территориях. Мы видим рост количества малых предприятий и самозанятых, что говорит об устойчивости бюджета, о развитии предпринимательства и бизнеса на территории края», — добавил он.

Ограничения продажи алкоголя

В повестку заседания вошёл проект закона, подготовленный фракцией ЛДПР, о введении в регионе дополнительных ограничений на работу заведений общественного питания в многоквартирных домах, которые круглосуточно реализуют алкогольную продукцию. Парламентарии приняли эту инициативу в двух чтениях.

Документом предлагается с 1 марта 2025 года запретить заведениям розничную продажу алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 при оказании услуг общепита в точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. При этом ограничения не распространяются на рестораны. Кроме того, на территории региона устанавливается требование к осуществлению розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуара, медовухи при оказании услуг общепита только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

«В законодательстве для недобросовестных предпринимателей до сегодняшнего времени была юридическая лазейка. Осуществляя деятельность по питанию людей, многие занимались ещё и разливом пивных напитков. До 22:00 они работали как магазин, а затем — как кафе. Теперь у предпринимателей будет выбор: заниматься либо организацией общественного питания, либо розничными продажами», — пояснил депутат краевого парламента Олег Постников.

Поддержка науки и культуры

На пленарном заседании также были утверждены списки лауреатов двух премий Пермского края: в области науки за 2024 год и в сфере культуры и искусства за 2023 год.

Премия в области науки присуждается за научные работы и открытия на конкурсной основе по восьми номинациям и имеет две степени. На соискание в этом году была допущена 71 заявка от 14 организаций. Лауреатами стали 26 человек, в том числе в составе авторских коллективов.

Как подчеркнул депутат краевого парламента Сергей Исаев, премия Пермского края в области науки — это важная часть оценки труда учёных, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Количество поступивших заявок показывает востребованность этой меры поддержки.

Для участия в отборе на присуждение премии в сфере культуры и искусства было подано 64 заявки в 10 номинациях. Лауреатами стали 29 кандидатов. Депутат краевого парламента Мария Коновалова отметила, что нематериальное стимулирование важно в любой сфере, а сфера культуры для Пермского края имеет большое значение.

«Пермский край исконно избалован культурой. Премия в сфере культуры и искусства — это признание жителей всего региона и культурного сообщества. Она существует уже много лет, у неё есть своя история, недавно мы приросли новыми номинациями, добавили детскую и инклюзивную номинации, и это важно, что она такая некондовая, живая», — поделилась депутат.

Будущий кадровый резерв

Ноябрь стал заключительным месяцем работы шестого состава Молодёжного парламента Прикамья. Одно из главных достижений его работы — активная законотворческая деятельность. Именно в период работы этого состава было принято решение о наделении Молодёжного парламента правом законодательной инициативы.

За это время несколько законопроектов молодых парламентариев получили поддержку на уровне региона, в том числе изменение критериев отбора при назначении именной стипендии для студентов и законодательное закрепление новых форматов работы с моло­дёжью в части патриотического воспитания.

Депутат краевого парламента, член Молодёжного парламента при Госдуме РФ Радмир Габдуллин дал высокую оценку работе молодых коллег. Он также отметил их участие в гуманитарных акциях и поддержку участников СВО.

«Наша молодёжь очень инициативна, Молодёжный парламент Прикамья один из самых активных в Приволжском округе. Ему не безразлично развитие Пермского края. Эту молодёжь нельзя не поддерживать — это будущий кадровый резерв региона и страны», — заключил он.

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