Наталья Гришина руководитель юридического агентства «Статский Советник» Человек и цифра: синергия настоящего Поделиться Твитнуть

Современная политика государства направлена на развитие в России высокотехнологичных, инновационных продуктов. В связи с этим ещё в 2016 и 2017 годах Указом Президента РФ были утверждены Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы. Цифровые технологии в экономике и праве играют огромную роль.

В результате творческой деятельности (наука, искусство, литература, техника) люди создают различные продукты интеллектуальной деятельности, и если эти продукты соответствуют всем требованиям закона, то они обретают статус «результаты интеллектуальной деятельности» (РИД) и подлежат правовой охране.

Знание своих прав по защите РИД для современного человека является неотъемлемым критерием. Уверена, что именно направление защиты прав интеллектуальной собственности является как никогда актуальным и будет только набирать обороты. Многие просто не знают, что к числу результатов интеллектуальной деятельности закон относит: фонограммы, базы данных, программы для ЭВМ, произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и даже сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания).

Помимо этого, наряду с указанными объектами результатов интеллектуальной деятельности законом охраняются и различные обозначения — товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров.

Важно напомнить, что часть объектов РИД подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, налоговых органах, Министерстве сельского хозяйства РФ. При грамотном использовании интеллектуальных прав закон помогает обладателю таких прав сохранить их и получать выгоду от использования результатов третьими лицами.

Вопрос защиты интеллектуальной собственности, на мой взгляд, тесно связан с защитой персональных данных. Трансформация связей, чрезмерная открытость партнёрства, несерьёзное отношение к собственному интеллектуальному труду, а также безграничное транслирование собственной жизни субъекта ставит под угрозу данные участников рынка, что влияет негативно на дальнейшее развитие как отдельного объекта, так и всей экономики страны.

И здесь я хотела бы отметить ещё одну задачу для участников правоотношений — знать, что такое персональные данные и как их защищать. А в первую очередь знать, как не допустить их утечку. С ростом количества устройств, подключённых к сети Интернет, в геометрической прогрессии растёт число злоумышленников, желающих навредить владельцу «электронного друга». Об информационной гигиене сегодня очень много говорят, пишут, обсуждают на различных конференциях, в том числе научных, издают соответствующие отраслевые законы. К инструментам, которыми должен уметь пользоваться для защиты своих данных каждый современный человек, принято относить:

мероприятия по защите компьютеров, мобильных устройств, «умной» бытовой техники;

мероприятия по защите данных при использовании сетей Wi-Fi;

инструменты защиты портативных накопительных данных;

инструменты безопасного использования веб-сёрфинга.

Это несложно, главное — иметь желание научиться их понимать и использовать.

Представьте привычный для вас мир в виде «цифры» и соблюдайте меры по защите этого мира.

В преддверии нового, 2025 года мы желаем вам здоровья и безопасности. Не допускайте, чтобы технологии превосходили нашу человечность. Мира вам и добра в наступающем году!

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